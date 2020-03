Hoy no hay carrera, pero si un gran festejo hogareño de la Asociación Down del Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down, pensábamos celebrarlo juntos en el Prado, disfrutando de nuestra querida Down 5k.

¡Teníamos todo listo para la fiesta! Tuvimos que suspenderla por la salud de todos, así que decidimos preparar algo para compartir con ustedes y sentirnos cerca", dice la Asociación Down del Uruguay.

En su posteo del día de hoy, la AdDU recuerda que se sumó al tema propuesto por la Down Syndrome Internacional: “Nosotros decidimos”, que hace referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que define la participación efectiva y significativa como un derecho humano fundamental.

"Celebramos la vida de nuestros familiares y amigos con síndrome de Down y les agradecemos por enseñarnos a cambiar la mirada", explican.

