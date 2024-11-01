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    El presidente de España, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, donde ambos mandatarios han mantenido una reunión.