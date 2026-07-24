Uruguaya Surtex abre su primera tienda y lleva sus textiles de calidad hotelera a la venta directa al público

Por primera vez, Surtex -empresa uruguaya líder en sábanas, toallas, batas, almohadas y colchones para hoteles-, puso al alcance de todo el público sus productos textiles de calidad hotelera. La empresa decidió dar el salto al segmento de consumo masivo con la apertura de un espacio de venta directa.

La propuesta abrió este mes en la ciudad de Paysandú y funciona dentro de la tienda de la marca de ropa de campo Tranquera, que fue remodelada este año.

El sector, de unos 60 metros cuadrados, está ubicado en el segundo piso y ofrece toda la línea de la marca HH by Surtex, comentó Luciana Sabaj, gerenta general de la empresa.

Si bien hasta ahora algunos de sus productos se podían adquirir en el showroom de Montevideo, la propuesta estaba orientada atender el negocio mayorista de hoteles. Incluso en su sitio web hay una pequeña tienda online, con un catálogo acotado compuesto por productos en cuatro colores y sin la línea blanca.

En cambio, la apuesta a la tienda propia tiene como propósito la incursión en el retail. «Apuntamos al canal físico porque son productos especiales y es necesario que la gente los toque, los pruebe y sienta la diferencia, que vea el peso del acolchado. Todo eso en la web no lo ves, no lo sentís», explicó.

A su entender, el objetivo es llegar al público que ya valora esta mercadería. «De hecho, la decisión de dar este paso proviene de la demanda de los huéspedes de los hoteles que tenemos como clientes. Muchas veces nos llamaban para decirnos que tenían huéspedes que querían las almohadas, las toallas o las sábanas. A veces se las enviábamos, otras venían hasta el local a comprarlas. El año pasado dijimos, si tenemos un público que le interesa este producto, ¿por qué no tratar de llegar a él?», resumió la gerenta general. La decisión de hacerlo junto a Tranquera se dio a instancia de Robert Bentancor, director de esa empresa.

«Apuntamos a un mismo público. Nos conocimos y dijimos que sería bueno tener este acuerdo, porque se potencian las dos marcas», indicó.

Catálogo diferenciado

La oferta de Surtex se centrará en su marca HH by Surtex. En el local se podrán comprar juegos de cama, sábanas sueltas, acolchados, frazadas, toallas, batas, almohadas -uno de los productos más pedidos- y una línea de colchones, incluidos modelos de dos metros por dos metros.

Surtex. La empresa ofrecerá todos sus productos para hoteles, al público final. Foto: Gentileza Surtex

Sabaj detalló que la mayoría de los productos son importados, aunque parte de la producción se hace en Uruguay, sobre todo cuando reciben pedidos de medidas especiales para camas no estandarizadas o de personalizaciones con logos bordados.

En cuanto a los colores, la marca también optó por mantener una «estética hotelera», por lo que predominarán los blancos, que, según Sabaj, representan un diferencial frente a otras marcas de hogar. «No se consigue en muchos lados tener toda una colección blanca», afirmó. De todas formas, la marca también incorporó productos en tonos pastel -celeste, rosa, beige y gris-, aunque, aclaró, «siempre lisos, sin estampados».

Por otro lado, los acolchados se ofrecen en dos versiones, una de fibra, liviana y abrigada, que es la que utiliza la mayoría de los hoteles, y otra de plumas naturales, 100% antialérgicas. Las almohadas, agregó Sabaj, fueron desarrolladas para hotelería por su peso y relleno, y son exactamente las mismas que ahora se venden al público.

Para la gerenta general, la diferencia entre este tipo de productos y las líneas de hogar que tradicionalmente se venden en el mercado, no es solo de diseño sino de composición textil.

«La empresa trabaja con mezclas específicas de algodón y poliéster propias de la hotelería, distintas a las que se usan en productos domésticos, y con tratamientos particulares en los hilos. Trabajamos con un algodón peinado, que es diferente al algodón cardado, porque le da más suavidad, por ejemplo, a las toallas. Incluso, en estos productos cambia hasta el rulo, que es más alto, lo que aporta una textura afelpada y mayor capacidad de secado. Todo colabora a que el producto sea más suave, tenga mejor tacto, sea más resistente y más fresco», destacó.

Sabaj adelantó que además de Paysandú, la empresa tiene un plan de aperturas que incluirá Montevideo y Punta del Este. «Paysandú fue el punto de partida y el objetivo este año es posicionar la marca HH by Surtex. El año que viene analizaremos las ventas y evaluaremos qué otros espacios abriremos, siempre con Tranquera. Me encantaría estar en la temporada en Punta del Este», cerró.

