"Supercampeones", el dibujito animado que fue un éxito en los 90 sigue generando millones alrededor del mundo

A cuarenta años de su estreno, Supercampeones sigue de moda y demuestra que es más que una serie de animación. La historia de Oliver Atom, Benji Price, Tom Misaki y Steve Hyuga ha sobrevivido al paso del tiempo, al cambio de generación y a la forma de consumo de los productos audiovisuales. El animé debutó en Japón en 1983, un par de años después de la creación del manga por el artista japonés Yoichi Takahashi en 1981.

Hoy en día acumula millones de visualizaciones en plataformas como Instagram y TikTok, campañas de merchandising o acuerdos con marcas como Inditex o Primark, entre otras.

En España, por ejemplo, es comercializada por la productora Brands & Rights 360, los licenciatarios de Oliver y Benji. «Una serie que da dinero porque se ha mantenido estable a lo largo de los años. Los productores están encantados con la acogida que tiene en el país», destacó Leire Barredo, directora de Marketing y Comunicación.

Cada vez que se disputa una Copa del Mundo, Oliver y Benji vuelven al primer plano. Ahora, de nuevo, gracias al reciente Brasil-Japón (2-1) del Mundial.

Efecto nostalgia

Durante estos años Brands & Rights ha trabajado con marcas textiles como Zara, Pull&Bear, Lefties, Primark, SD Toys, Erik Editores, Gambea o RBA, además de lanzar juegos de mesa, coleccionables, camisetas y otros productos tras cerrar un acuerdo con Enoki Films, la compañía titular de la licencia global de los personajes.

El club de fútbol Valenncienes de Francia presentó su primera equipación basada en las originales de Oliver y Benji la temporada pasada.

La compañía reveló las nuevas campañas junto con el grupo Inditex que llegarán próximamente a las tiendas.

Brands & Rights ha desarrollado la estrategia de las redes sociales, generando perfiles oficiales de la serie donde ya cuentan con 37.000 seguidores entre plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Un nombre ganador

A nivel global, los protagonistas de Supercampeones bautizan toda clase de productos, por ejemplo, colecciones de vestimenta y equipamiento deportivo firmadas por Adidas y Umbro.

La venta de cómics es una de las principales fuentes de ingresos del universo de Oliver Atom. Se estima que el manga Capitán Tsubasa ha vendido más de 90 millones de copias en el mundo.

Por otra parte, el salto del personaje de la viñeta a las pantallas forma parte de la industria del animé japonés, que en 2025 movilizó US$ 15.800 millones.

El interés por esta historia también ha originado diversos videojuegos. El más reciente, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, vendió más de 500.000 copias en su semana de lanzamiento en 2020.

Al igual que en sus días con el Niupi, Oliver Atom es sinónimo de «gol» en los negocios.

Una serie, muchos nombres Existe una confusión real entre Supercampeones, nombre con el que se conoció en Hispanoamérica, Campeones: Oliver y Benji, título utilizado en España, y Captain Tsubasa, nombre original, aunque todas adaptan el cómic de Yoichi Takahashi. Es la misma serie, pero con títulos diferentes según el país donde se emita. La serie clásica tiene dos temporadas. La primera, Supercampeones, producida en 1983, cuenta con 128 capítulos, donde narra la llegada de Oliver al equipo Niupi, su amistad y rivalidad con el arquero Benji Price y el goleador Steve Hyuga, así como sus primeros pasos en el fútbol. Imagen de la serie animada "Campeones: Hacia el Mundial" La segunda, Campeones: Hacia el Mundial, se estrenó en 2002 y consta de 52 capítulos, donde los protagonistas son adolescentes y forman parte de la selección japonesa con el objetivo de disputar el Mundial. El último capítulo, que deja abierto el desenlace del partido decisivo frente a Brasil, fue recordado en redes sociales antes y después del partido entre Brasil y Japón por la Copa del Mundo. Sin embargo, en 2018 y 2023 Japón hizo dos nuevas versiones con una estética completamente renovada con el nombre original Capitán Tsubasa, con los nombres japoneses y comercializadas por otras compañías.

En base a EFE