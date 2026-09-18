Seguros SURA innova, apuesta a la cercanía y crece en Uruguay

En el primer semestre de 2026, mantuvo el primer puesto entre las empresas aseguradoras privadas en seguros generales y tuvo un crecimiento de 6,3% en el primer semestre del año en Uruguay.

Este desempeño se enmarca en un momento en el que Grupo SURA alcanzó resultados históricos en su operativa regional, con un aumento de 37,7% en su utilidad neta controladora frente al mismo período de 2025, mientras que el ROE de los últimos 12 meses alcanzado fue de 16,5%.

«Seguimos transitando un proceso sólido de expansión, con oportunidades de crecimiento tanto en Montevideo como en el interior. Nuestra amplia y valiosa propuesta nos permite ser la aseguradora privada más recordada en Uruguay, pero aún tenemos mucho potencial para seguir desarrollándola, especialmente en el segmento de Vida y Salud», sostuvo Juan Pablo Loureiro, presidente de Seguros SURA Uruguay.

Con la mirada puesta en satisfacer las necesidades de las personas en diversos ámbitos de sus vidas, la compañía alcanza altos niveles de satisfacción y recomendación, apalancada por la Unidad de Tendencias y Riesgos de Suramericana, su compañía matriz, que cuenta con más de 80 años de experiencia en el sector.

A través de esta unidad conecta tendencias con el conocimiento profundo de las necesidades de las personas, anticipa riesgos y diseña productos y servicios que resuelven situaciones concretas de la vida cotidiana.

En este sentido, ofrece soluciones como el servicio «SURA te lleva», que pone un chofer designado a disposición para trasladar al cliente y su vehículo.

En otras áreas, también brinda a sus clientes el servicio de cuidado de mascotas o la entrega de un kit de pintura en los casos de garantías de alquiler, acompañando a los clientes en todo el ciclo de vida.

A su vez, lanzó un nuevo beneficio de bienestar para los seguros de Vida, una plataforma integral de salud preventiva y bienestar que se llama Longevo y que combina tecnología, inteligencia artificial y acompañamiento personalizado para ayudar a las personas a incorporar hábitos saludables en movimiento, nutrición y bienestar emocional

Está disponible como beneficio adicional en pólizas individuales de Vida y Salud y en planes colectivos de Vida contratados por empresas para sus colaboradores o asociados. A esto se suma el auxilio mecánico para atención exclusiva de clientes de Seguros SURA, que fue lanzado en octubre de 2025 y ya alcanza el 98% de satisfacción entre los usuarios.

Por otra parte, continúa profundizando su presencia y capacidad de atención en todo el país. Durante el último año, fortaleció sus equipos regionales y avanzó en la descentralización, otorgando mayor autonomía a personas que viven y trabajan en cada región.

«Estamos muy contentos con el crecimiento que hemos tenido fuera de la capital. Vemos que todavía existe un potencial enorme para seguir desarrollando nuestra presencia en el interior, entendiendo las particularidades de cada departamento y acercando mejores soluciones», indicó el presidente de Seguros SURA.

Otro de los focos de la empresa está puesto en el desarrollo empresarial para fortalecer el canal asesor, con una estrategia que busca potenciar a los corredores en todo el país con herramientas que les permitan llegar mejor a sus clientes. En esta línea, se realizan tres capacitaciones mensuales en promedio en distintos puntos del país, abordando temas como asuntos legales, manejo de siniestros, productos, desarrollo de mercados, entre otros.

El crecimiento de Seguros SURA se ve acompañado por nueva infraestructura, con un edificio sostenible ubicado en la zona de Carrasco, Montevideo, que cuenta con capacidad para más de 160 colaboradores, cuya apertura está prevista para 2027 y se enmarca en un proyecto de inversión por más de US$ 10 millones.