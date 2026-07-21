Se vendió la empresa uruguaya de alfajores Juana La Loca a directores de La Trigueña

La marca uruguaya de alfajores Juana La Loca se vendió a los propietarios de la empresa de galletas La Trigueña, según confirmaron fuentes vinculadas a la operación a El Empresario.

La adquisición fue a título personal por parte de los directores de la firma familiar, indicaron los informantes. Fundada en 1987 por Anselmo Pereira, la compañía tiene actualmente al frente a sus hijos Diego, Ruben y Martín.

En 2021, La Trigueña inauguró una planta de US$ 9 millones para escalar su producción.

Según se informó, La Trigueña y Juana La Loca se mantendrán operando de manera independiente, con sus propios equipos y redes de distribución. No obstante, "con el tiempo va a haber sinergias" entre ambas firmas, agregaron las fuentes.

El monto de la compra no fue revelado por los informantes.

Planta de La Trigueña.



Fundada por Matías Larrañaga y Daniel Regalía, Juana La Loca comenzó su actividad comercial en 2019, cuando salió al mercado con el "primer alfajor de salchichón de chocolate de Uruguay". Con el tiempo, la marca fue incorporando nuevas variedades y productos, como alfajores clásicos, barritas de salchichón, bocaditos y dulce de leche.

En 2024, la empresa apostó a dar el paso internacional a través de un acuerdo con Grupo Crixo, por el cual concedió el uso de la marca, el know how, las recetas y todo lo necesario para replicar el negocio en otros países por un lapso de 10 años, a cambio de una inversión de US$ 1 millón.

Los destinos elegidos para la primera etapa de la expansión internacional fueron Argentina y Paraguay.

En esta nueva etapa, el negocio internacional seguirá en manos de uno de los cofundadores de Juana La Loca.