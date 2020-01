¿Qué recomienda leer Federico Muttoni, director de la consultora Advice?

El «Dream team» fue el nombre que recibió la selección de basquetbol de EE.UU. integrada por las máximas estrellas de la NBA de los años 80 y 90 que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Desde entonces, la expresión ha perdurado para definir a un elenco de notables deportistas. También vale para la «selección» de empresarios y escritores (en algunos casos, ambas cosas a la vez) que aparece en el libro Aprendiendo de los mejores: tu desarrollo personal es tu destino, del experto español en RR.HH. Francisco Alcaide Hernández.

Dale Carnegie, Napoleón Hill, Robert Kiyosaki, Richard Branson, John Maxwell, Steve Jobs, Jack Welch, Deepak Chopra, Brian Tracy, entre otras personalidades, reflexionan allí sobre el desarrollo personal, los negocios, las empresas, los equipos de trabajo, y hasta la vida misma, resumió Federico Muttoni, director de la consultora Advice, al recomendarlo.

«Es muy entretenido, fácil de leer, tiene decenas de aportes, y entrega lecciones que pueden ser puestas en práctica rápidamente», resaltó Muttoni.

"Hay que preguntarse qué estamos haciendo, aprendiendo, cambiando hoy que nos esté acercando al lugar en el que queremos estar mañana", afirmó Muttoni a raíz del libro

«Aprendí muchas cosas de este libro, pero lo más importante está vinculado a lo que dice en su título», indicó. Para el consultor, el desarrollo se sustenta en el aprendizaje permanente y la «predisposición al cambio ágil», dos cualidades personales que resultan claves para la gestión empresarial. «No se puede dirigir empresas del siglo XXI con estructuras y metodologías del siglo XIX. Lo que cada uno no haga por sí mismo, probablemente otros tampoco lo harán. Hay que preguntarse qué estamos haciendo, aprendiendo, cambiando hoy que nos esté acercando al lugar en el que queremos estar mañana», analizó Muttoni, quien aconsejó «desarrollar nuevas formas de pensar, para abrir nuevas posibilidades para nuestro destino». Y sentenció: «No hay nada peor que la ‘esperanza pasiva’. Hay que empujar el desarrollo, aprender, hacer, actuar».

Las vacaciones de verano es uno de los momentos ideales para la lectura, dice el director de Advice, que se llevó cuatro libros a la playa: The New ROI - Return On Individuals, 21 lecciones para el siglo XXI, El AVC del Marketing Digital y De Cero a Uno.

Preferencias de lectura

¿Género favorito?

Mi género favorito es el de empresas.

¿Cuántos libros lee al año?

Entre 10 y 15 libros por año.

¿Mejor momento para leer?

Las vacaciones en la playa, cuando se puede (y si los hijos lo permiten) en los viajes, o de noche antes de dormir.

¿Ficción o no ficción?

No ficción.

¿Presta sus libros?

Prestaba y varios no volvieron. Cuando empecé a comprar en formato digital eso ya no fue un problema. Pero hay ocasiones en donde me gusta tenerlo en papel, por ejemplo, en la playa.

¿A quién le regala libros?

Me gusta regalar libros para los cumpleaños, por lo que aportan y porque son algo sencillo, que se puede cambiar y adaptar al que lo recibe.

¿Formato e-book o impreso?

Preferí el e-book durante mucho tiempo, pero ahora he retomado los libros en papel, ya que me gusta escribirlos mientras los leo.

¿Hace anotaciones o subraya?

Soy de los que leen libros y los subrayan y le escriben en los bordes y los márgenes.

¿Una librería en el exterior?

El Ateneo en la ciudad de Buenos Aires.

¿Libro favorito de la infancia?

Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne.