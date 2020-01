Primer uruguayo viajará al espacio en 2022; parte de lo que dejó el Punta Tech Meetup 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir del 2022, un joven empresario uruguayo será el primero del país en hacer un viaje al espacio por placer. Será con Virgin Galactic, empresa del británico millonario Richard Branson que ofrece viajes comerciales al espacio. El anuncio lo hizo Stephen Attenborough, director comercial de la particular compañía de turismo espacial, el pasado lunes 13 al disertar en el Punta Tech Meetup, el clásico evento tecnológico.

En el Centro de Convenciones de Punta del Este, frente a más de 1.500 personas del rubro tecnológico, inversores, y sector público, Attenborough dijo que un uruguayo ya pagó su ticket —que ronda entre US$ 200.000 y US$ 250.000— para disfrutar de la particular experiencia de ir al espacio. Por razones de confidencialidad, no reveló el nombre.

Networking. El evento se ha transformado en una oportunidad de encontrarse con empresarios e inversores de la región. (Foto: Ricardo Figueredo)

Attenborough fue el último orador del evento y centró su charla en cómo la compañía llevará los viajes al espacio a otra dimensión. «Todo el mundo quiere ir al espacio, pero era una idea difícil de implementar, era cara y no era una experiencia linda, las naves no cambiaron en los últimos 60 años. Nosotros abrimos el espacio para todos», aseguró.

La empresa, que salió a bolsa de Nueva York en octubre de 2019, construyó su puerto espacial en Nuevo México (California) donde centró su operativa. Ya finalizó su segunda nave y asegura que los primeros viajes se concretarán este año. Virgin Galactic ya tiene unos 600 tickets vendidos y para asegurar esa «experiencia diferente» diseñaron una nave que funciona como un jet privado para seis pasajeros y dos pilotos, y un método diferente a lo que existe hoy en viajes espaciales. Está acoplado a otra aeronave de la que se desprenderá cuando se eleve a 15 kilómetros. «No necesita de grandes cohetes que van en contra de la experiencia del cliente y son caros».

Attenborough. El director comercial de Virgin Galactic destacó la experiencia del viaje y sobre todo, ver la Tierra desde el espacio. (Foto: Gentileza Punta Tech Meetup)

Luego, la nave principal utiliza un propulsor por un período de tiempo a lo que llamó una «experiencia excitante» hasta que se apaga y llega el momento de gravedad cero, una «experiencia mágica». Sin embargo, para Attenborough el momento más significativo llega cuando los pasajeros contemplan el planeta desde el espacio, la «experiencia transformadora». Pero eso no es todo, un paso más es llevar esto a viajes comerciales: «¿Se imaginan ir de Montevideo a Londres en menos de dos horas?», finalizó.

Más que alojamiento

Sobre la experiencia del cliente como eje de un modelo de negocio también se explayó Daniel Rudasevski, cofundador de la cadena hotelera Selina, que en cuatro años ya está presente en 15 países con 61 locaciones.

Rudasevski fue el segundo orador de la noche y en un concepto resumió el espíritu de su negocio: «El turista ya no quiere ser más turista, quiere viajar pero sentirse como un local, vivir la experiencia del lugar».

Daniel Rudasevski. El Cofundador de Selina explicó que turista ya no quiere ser más turista, sino sentirse como un local. (Foto: Gentileza Punta Tech Meetup)

Para lograrlo, en cada locación donde abre un Selina se habla con la comunidad y los artistas locales son convocados para diseñar y decorar el espacio. «Los pequeños detalles son los que más valoran porque son los más auténticos. Es lo que hoy los viajeros aman, junto a Internet», aclaró. Luego, la «magia» se produce sola sin importar la nacionalidad ni clases sociales. «No importa en la habitación o alojamiento que se queden, todos se comunican, todos hacen amigos en Selina», resumió.

Moldear la conducta

Dan Ariely, especialista en economía de la conducta, abrió el espacio de oradores a través de un video y sorprendió a la audiencia al abordar cómo, en el comportamiento humano, influyen factores que tienen que ver con diseño y motivación más que con dinero e información. «Una persona sabe que no debe fumar, pero lo sigue haciendo, sabe que debe comer sano por su salud pero no lo hace, porque toma decisiones por muchas razones», indicó.

Dan Ariely. Via streaming, el experto en economía de la conducta explicó cómo un cambio de diseño modifica el comportamiento humano. (Foto: Gentileza Punta Tech Meetup)

A modo de ejemplo, indicó que el comportamiento humano funciona como cuando se envía un cohete al espacio y depende de dos factores: combustible (motivación) y fricción (lo que frena a tomar una decisión). «En economía, la fricción puede ‘torcer’ el camino entre lo que la gente quiere y lo que hace finalmente. A modo de ejemplo, países donde casi el 100% son donantes de órganos frente a otros donde no se supera el 28% no es un tema de falta de información, ni geográfico, ni de ganas sino de fricción en los formularios donde se da el consentimiento. En los países donde hay menos donantes, se pide hacer check si quieren participar del programa de donación, en los que hay más, se pide el check si no quieren ser parte. Es un tema de cómo se diseñó el formulario, en ambos casos el usuario no quiere hacer check, no es que quiera ser donante o no. Contestar algo es obligar a participar y a las personas no les gusta eso», dijo.

En tanto, la motivación es más compleja, porque juegan intereses personales y sociales. «En un mundo donde lo material avanzó mucho, lo interesante es descubrir cuáles son las herramientas motivadoras para la mente, que permitan a la humanidad tomar decisiones más inteligentes para el futuro en una vida que será más larga, más compleja». También abordó la motivación en la educación en los niños, donde cuestionó que esté más orientada al control: «Las órdenes sacan la pasión, debemos mostrar a los niños que lo que están aprendiendo es algo significativo».

Fintech: nuevos usuarios, productos y servicios

En cuatro o cinco años, en el sector financiero habrá seguros para uso en un corto período de tiempo (por ejemplo, mientras se va de un lugar a otro), stablecoin (criptomoneda con un valor estable), monedas digitales emitidas por gobiernos y un entorno más seguro para la economía digital basado en la confianza mutua. Estas son algunas predicciones que surgieron del Panel fintech del Punta Tech Meetup 2020.

Panel Fintech. Expertos disertaron sobre los avances en el sistema financiero y la "carrera" de bancos vs fintech. (Foto: Ricardo Figueredo)

Moderado por Claudia Fernández, directora de desarrollo de negocios de Technisys, tuvo a Andrés Wolberg-Stok, jefe de política digital de Citi; Pablo Coirolo, de Æternity; Darpan Shah, fundador y CEO de NEO Advisors; Roberto Bo, jefe de desarrollo de negocios de Uber; y Andrés Gil, líder de práctica de riesgo cibernético de Deloitte de América Latina. A modo general, los expertos coincidieron que la «carrera» por ganar el mercado entre bancos, fintechs y startups, la ganan los consumidores. «En la competencia se desarrolla la experiencia de usuario, con productos y servicios más atractivos, más económicos, más útiles y más eficientes», dijo Wolberg-Stok. El representante de Uber agregó que también ganan las empressas, porque las impulsa a desarrollarse.

Por su parte, Gil alertó que en un sector donde la seguridad y la confianza son icónicos hay que tener en cuenta la ciberseguridad. «Algo que hicieron los bancos ahora lo deben hacer todos los jugadores», dijo el experto.