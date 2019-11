Cumbre de líderes tecnológicos en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viajes espaciales, emprendedurismo y economía sustentable son los tres principales ejes sobre los cuales girará la edición 2020 de Punta Tech, que vuelve el 13 enero al Centro de Convenciones de Punta del Este.



A lo largo de sus 11 ediciones, Punta Tech se presenta como un espacio ideal de oportunidades, negocios y networking en un ambiente distendido, con un formato especialmente diseñado para oficiar como punto de encuentro para capitalistas de riesgo, inversores ángeles, emprendedores, ejecutivos, autoridades de gobierno, fanáticos de la tecnología y periodistas. En su última edición, reunió a empresarios de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Israel, México, Paraguay y Uruguay.



En su próxima edición, participarán como speakers principales el director comercial de Virgin Galactic, Stephen Attenborough, un ícono del turismo espacial; Daniel Rudasevski, CEO y cofundador de la cadena hotelera Selina que conquistó el mundo con su perfil artístico; y en videoconferencia llegará Dan Ariely, catedrático de Psicología y Economía, especialista en temas de economía de la conducta y columnista de periódicos como The New York Times, The Wall Street Journal y The New Yorker.



También está prevista la organización de un panel sobre el desarrollo de las fintech y el futuro de la actividad financiera con la participación de expertos de Citi y la plataforma Dlocal.



La organización está a cargo de Pablo Brenner, Sergio Fogel, Carolina Kind y Bruno Gadea. Las entradas ya se encuentran a la venta en la web puntameetup.com; hay un descuento importante hasta el 12 de diciembre.