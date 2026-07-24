Polo 11, nuevo shopping de cielo abierto en Mercedes que nace con inversión de US$ 4 millones

Un nuevo shopping se construirá en la ciudad de Mercedes, capital de Soriano. Se trata de Polo 11, un espacio comercial a cielo abierto impulsado por Grupo Pino, empresa local dedicada a la compra y venta de granos. Alberto Pino, principal del grupo, reveló que la firma invirtió US$ 4 millones en el proyecto, entre la adquisición del terreno de 5 hectáreas y las obras de infraestructura. El complejo ofrecerá 32 lotes de 1.000, 1.200 y 1.500 metros cuadrados (m2), cada uno con estacionamiento propio, dos avenidas principales y rotondas con capacidad para grandes camiones, y seguridad las 24 horas.

«Polo 11 surge porque hay una necesidad en Mercedes. El aumento del parque automotor hizo que sea muy complicado estacionar en la ciudad. Acá ofrecemos un espacio comercial donde eso está garantizado y con seguridad las 24 horas. Grupo Pino tenía este terreno desde hace más de 10 años, pensado en un inicio para vivienda, y (el proyecto se) terminó de cerrar hace más de año cuando la Intendencia delimitó el espacio como prioridad logística», detalló Pino.

El desarrollo prevé la instalación de locales comerciales, oficinas, servicios profesionales y propuestas gastronómicas.

Un diferencial de Polo 11 es su ubicación sobre Camino de los Argentinos, en los accesos de Mercedes, un punto que ha ganado relevancia. «A raíz de obras (de infraestructura), esa ruta se transformó en la entrada desde Argentina por el litoral sur, ya que ahora desemboca directamente en la rambla de Mercedes. Esto terminó de convencernos de pensar en un shopping de cielo abierto», explicó Pino.

Comercio y servicios

Las obras ya comenzaron y solo falta la aprobación de la comuna para que el terreno pase de un padrón suburbano a una subdivisión de 32 lotes. Finalizado ese proceso, que Pino estima será en setiembre, podrán cerrarse acuerdos comerciales y las empresas comenzarán a edificar sus locales.

Polo 11. Ubicado sobre Camino de los Argentinos.

Hasta ahora, Grupo Pino ya construyó las avenidas, cunetas y las instalaciones necesarias para las conexiones de OSE y UTE. «Las avenidas y rotondas están pensadas para la circulación de camiones de gran porte, hasta dos a la vez. Y la seguridad será 24 horas, porque es un espacio público y todos pueden entrar», remarcó.

Una vez adjudicados los lotes, las empresas podrán comenzar a edificar de acuerdo con los parámetros del complejo. Del total de la superficie de cada terreno, un 40% se destinará a la propuesta comercial, otro 20% corresponderá al retiro y el 40% restante será para estacionamiento, lo que permitirá contar con unas 30 plazas.

Pino anticipó que los precios de los lotes oscilarán, según su ubicación y tamaño, entre US$ 100 y US$ 150 por m2. «Se podrán adquirir hasta tres lotes si lo necesitan, pero si alguna empresa quiere compartir espacio con otra, lo puede hacer», aclaró.

Hasta ahora, siete clientes ya firmaron un boleto de reserva. Seis son inversores que revenderán o alquilarán los espacios, mientras que el séptimo es una empresa, señaló Pino. Además, otras cuatro firmas iniciaron conversaciones para instalarse.

«Polo 11 ofrece a Mercedes lo que no tiene: espacio comerciales seguros y con estacionamiento garantizado», concluyó.