Plataforma uruguaya creada por DJ profesionaliza la contratación de música para eventos

Un grupo de DJ uruguayos creó Amadea, una plataforma que apunta a profesionalizar el sector, ofrecer a los clientes un servicio integral y dar a los «pinchadiscos» una vidriera para su trabajo. Además, en busca de la expansión, el emprendimiento apunta a llevar sus servicios al exterior y a crear alianzas con centros de eventos en Uruguay para desarrollar «residencias», como la que tienen con Casa de Campo, en La Tahona. A través de ese servicio, apuestan a convertirse en los principales proveedores musicales de los salones de eventos.

«La lógica fue crear una opción donde el cliente no contratara únicamente a un DJ determinado, sino que pudiera recurrir a una marca capaz de ofrecerle distintas alternativas y resolver integralmente la contratación», explica Mateo Millburn, uno de los creadores del proyecto junto a Martín Ortega.

El servicio incluye propuestas de audio e iluminación adaptadas a las necesidades de cada evento, detalló Ortega.

Servido en bandeja

Amadea centraliza la contratación y gestión de los eventos mediante una plataforma propia que recibe las consultas, analiza las características de cada actividad y recomienda el artista más adecuado de su plantilla. Además, prepara el presupuesto, coordina la contratación y los pagos.

Cada DJ dispone de un portal en el que puede consultar su calendario, los montos a cobrar y otros datos de sus presentaciones. «La herramienta apunta a automatizar procesos que habitualmente se resuelven mediante intercambios individuales entre artistas, clientes, productores y organizadores, y a generar una estructura que permita acompañar un mayor volumen de contrataciones», indicó Ortega.

Por formar parte de la plataforma, los artistas abonan una comisión de 10% sobre su cotización.

Desde su lanzamiento, hace un año y medio, la empresa participó en la musicalización de 70 eventos y tiene más de 150 fechas reservadas, antes del inicio de la temporada de mayor actividad, que se extiende de noviembre a mayo.

Ahora Amadea apunta a expandir sus operaciones al exterior. Según contó Ortega, hace un mes uno de los DJ del equipo fue a Holanda a musicalizar un casamiento, mientras que ya presentaron presupuestos para actividades en Paraguay y Brasil.

Si bien los honorarios de cada DJ dependen de su propuesta y de las características de contratación, Amadea trabaja con presupuestos que van de US$ 800 a US$ 2.500. Algunos DJ y eventos especiales pueden superar esos valores, explicaron.

Actualmente, nueve DJ nacionales trabajan con la empresa. Según Ortega, se realiza una meticulosa selección de artistas para integrar los servicios que ofrece la plataforma.

Por otro lado, como parte de la construcción de una identidad musical común, los artistas reunidos bajo el paraguas de Amadea comenzaron a producir contenido propio. El proyecto ya cuenta con unos 15 remixes desarrollados para sus artistas.

Los casamientos concentran alrededor de la mitad de la actividad de la empresa. El resto se distribuye entre eventos corporativos y otras celebraciones privadas, como cumpleaños, fiestas de 15, bar y bat mitzvá y graduaciones. Los emprendedores observan oportunidades de crecimiento en el segmento corporativos, especialmente a través del vínculo con productoras y agencias de eventos.

Música y tecnología

Render de evento realizado por Amadea.

Además del servicio de booking de cada DJ y la musicalización, Amadea ofrece un servicio de iluminación para fiestas, así como renders que permiten a los clientes anticipar cómo quedará ambientada su fiesta.

«Los eventos son como todo un show en el que los proveedores van de la mano. Tenemos que llegar al fin de la noche y que todo haya tenido un rendimiento increíble. Por eso, el servicio de los DJ, la video iluminación, la puesta de las pantallas, todo va de la mano», sostuvo Ortega.

El plan de los emprendedores es crear un espacio donde tener su propia oficina para reunirse con artistas y clientes y mostrar su contenido.

«Entendemos que el DJ tiene que ser un amigo del cliente y tiene que haber una relación importante. El DJ es quien está en representación de detalles de la noche, como puede ser la técnica, la música y, a veces, hasta el salón. Cuando el DJ tiene un vínculo cercano con el cliente, lo entiende y sabe bien lo que está buscando, y en base a eso intenta desarrollar la pista», reflexionó Ortega.