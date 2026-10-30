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Más allá de la automatización y la velocidad: el valor estratégico de la experiencia senior en las empresas

Great Place To Work distinguió a las mejores organizaciones para los mayores de 45 años. Este perfil se cotiza por sus conocimientos y criterios, aunque persisten brechas en el reconocimiento de sus aportes.

Analía Pereira, periodista suplemento El Empresario
Analía Pereira
30/10/2026, 04:00
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