Más allá de la automatización y la velocidad: el valor estratégico de la experiencia senior en las empresas
Great Place To Work distinguió a las mejores organizaciones para los mayores de 45 años. Este perfil se cotiza por sus conocimientos y criterios, aunque persisten brechas en el reconocimiento de sus aportes.
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