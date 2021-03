¿Qué libro recomienda leer Elisa Facio, presidenta de ANDA?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Once anillos, de Phil Jackson y Hugh Delehanty, es el libro que recomienda Elisa Facio, presidenta de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA).

«Presenta un liderazgo muy humano al narrar la historia de los 11 campeonatos de basketball que ganó Jackson como entrenador en la NBA. El libro entrelaza la emoción de las temporadas deportivas con los consejos y la guía que el entrenador le da a sus jugadores. Se aborda el tema del liderazgo basado en el crecimiento personal de cada jugador y así los lleva al estado espiritual de dar lo mejor de sí mismos para el equipo», afirmó Facio.

La ejecutiva explicó que aprendió mucho de coaching empresarial y para sí misma con esa lectura. «No hay una única manera de liderar; hay que acompañar a las personas desde el lugar en el que están para llegar juntos a un mismo nivel de compromiso... Es como bailar con el espíritu, en el sentido profundo de la camaradería», agregó.

Sus próximas lecturas serán Mi historia (Michelle Obama), Las tinieblas y el alba (Ken Follet) y The Technology Trap: capital, labor and power in the age of automation (Carl Benedikt Frey).