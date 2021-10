El legado emprendedor de las grandes empresas tecnológicas uruguayas

Foliume, startup lanzada hace tres meses, ofrece una herramienta en base a Inteligencia Artificial (IA) que permite a entidades aseguradoras y del mundo financiero personalizar campañas de contacto, minimizar la fuga de sus clientes y mejorar la venta cruzada. A pesar de tan corto camino, ya conquistó clientes en Barcelona y Madrid, aseguró Martín Fagioli, cofundador junto a Guillermo Vergara. La idea surgió hace seis meses y que esté basada en IA responde a que ambos tienen experiencia en este rubro, Vergara como científico de datos en España en el sector asegurador y Fagioli como gerente comercial de Tryolabs, la compañía uruguaya especializada en esta tecnología. «Es por eso que muchos aprendizajes los tengo incorporados inconscientemente, pero otros son evidentes. Tryolabs, como consultora de IA, me mostró aplicaciones de negocios espectaculares con resultados para clientes. Además, me enseñó mecanismos para comunicar los beneficios de la tecnología para el negocio. Y tercero, la cultura de trabajo de libertades, autonomías, de recompensar resultados... Me inspiró como manager y lo quiero replicar en mi startup», destacó.