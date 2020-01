DVelop, de tesis de cuatro estudiantes a empresa que exporta tecnología a 35 países

«Rendir cuentas cada dos meses nos profesionalizó»



Su crecimiento ha sido orgánico y solo una vez, en 2011, recibió inversión, ¿por qué?

Fue de IC Ventures, fondo de capital de Infocorp, empresa que fue nuestro primer cliente, el que nos vio crecer. No estábamos buscando inversor y (Gabriel) Colla se acercó. Fue muy importante para nosotros más allá del dinero, incluso ya habíamos dicho que no a otros inversores que se habían acercado. Primero, porque fue validar que lo que hacemos está bien, porque él conocía lo que éramos y hacíamos, y también por la estructura de personas que hay en ese fondo. Así se sumó al directorio Eduardo Mangarelli (ex Microsoft), que integra IC Ventures. Además, a partir de ahí tenemos que rendir cuentas cada dos meses y eso es un buen ejercicio, nos profesionalizó; antes no nos preguntábamos tanto el por qué de cada decisión.



¿Por qué dijeron «no» a otros inversores?

En otras propuestas no veíamos el valor que vimos acá. Este es un combo de profesionales con fuerte conocimiento del negocio, tenían más de 15 años de experiencia del rubro. Si queríamos solo el dinero lo pedíamos en un banco.