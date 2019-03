El sueño del negocio propio logra concretarse

Paula Gallotti, DVelop

Hace 12 años el ecosistema emprendedor no estaba tan arraigado como hoy. Eso no le impidió a Paula Gallotti crear junto a Joaquín Álvarez, Ignacio Fonseca y Agustín Napoleone la empresa de consultoría y desarrollo de software DVelop, que exporta a más de 25 países. Y si bien entiende que emprender siendo mujer y madre es difícil, asegura que no es su caso. «Tengo tres hijos —4 y 3 años y cuatro meses— y estoy en una etapa donde requieren mucho de mí y me gusta estar ahí. Esto se traduce en no estar todo el tiempo que necesitaría en la empresa, no viajar o mezclar llamadas, correos y temas de trabajo en casa y viceversa. Es importante como mujer no retraerse en el ambiente profesional por miedo a no poder sobrellevar ambas cosas a la perfección», reflexionó.