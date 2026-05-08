La marca infantil Carter's redobla la apuesta en Uruguay con la apertura de más locales

Con 160 años de historia a nivel global, la marca de indumentaria infantil Carter’s atraviesa una etapa de crecimiento en Uruguay donde proyecta la apertura de dos nuevas tiendas.

Tras la pandemia de covid-19, la empresa expandió su red de locales en forma exponencial, ganando una fuerte presencia en el mercado. Actualmente, el retail crece un 20% en total y un 15% en el canal online.

Con ocho puntos de venta en el país -incluidos departamentos como Maldonado, Canelones y Salto-, la compañía ahora se prepara para instalar una sucursal de 125 metros cuadrados en la obra de ampliación de Montevideo Shopping. El espacio contará con todo el catálogo de Carter’s -de 0 a 14 años- y sus submarcas, detalló Lucía Quagliotti, gerenta de retail de la marca estadounidense. Además, anticipó la apertura de una décima sucursal en el segundo semestre del año.

En ese mismo período, la empresa instalará un segundo local en Paraguay, donde comenzó a operar a fines de 2024. Allí también cuenta con e-commerce.

Esta expansión responde al «potencial impresionante» que exhibe la plaza paraguaya y a la respuesta positiva de los consumidores a la marca, destacó Quagliotti, pero también a la idea de fortalecer la logística y los procesos operativos que Carter’s ya desarrolla en el país, agregó.

En paralelo, el negocio en Uruguay prioriza no solo las aperturas, sino también la optimización de la operación y la rentabilidad por metro cuadrado. Para ello, la empresa invierte en mejoras logísticas y en la reducción de los tiempos de entrega, así como en tecnología, a través de un CRM que le permite «conocer al cliente en sus distintas interacciones con la marca» y comunicarse de forma «más asertiva» con su público.

Por otro lado, el buen desempeño de Carter’s en Uruguay y Paraguay también respalda la decisión de la compañía de expandirse en otros mercados regionales como Argentina, donde prevé abrir 30 locales en cinco años.

Confianza

Lucía Quagliotti, gerenta de retail de Carter's Uruguay y Paraguay. Francisco Flores/Archivo El Pais

Según Quagliotti, el fortalecimiento de la marca en el país le ha dado un «impulso diferente» frente a la opción de comprar sus productos en el exterior a través de Internet.

En esa decisión inciden factores como la experiencia del cliente, el servicio, la política de 60 días de devolución y el asesoramiento de los vendedores. La confianza es un activo clave de Carter’s basado en la excelencia y durabilidad de los productos. «Una vez que el cliente consume la marca, vuelve por la calidad. Los productos pasan de generación en generación y están impecables», señaló la gerenta.

Los bodies, sets y pijamas son los productos estrella. Las líneas para bebés (de 0 a 24 meses) representan más del 60% de las ventas, complementadas por otras marcas del grupo como Skip Hop (artículos funcionales y de diseño para la primera infancia), OshKosh (denim) y Little Planet (prendas sustentables).

«Estamos para inspirar, acompañar y facilitar la vida de las familias, entendiendo que la crianza no es perfecta, pero sí una etapa sumamente valiosa. Esa definición de la marca es lo que hace que su relación con el consumidor sea tan estrecha», concluyó.