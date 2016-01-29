La empresa brasileña 99Taxis lucha por estar delante de Uber

Con sede en San Pablo, lanzó una nueva ronda de financiamiento con la intención de captar US$ 100 millones, según fuentes no oficiales.

¿Qué hace un aspirante a empresario para capear la crisis económica y política que azota a Brasil? Emprende una compañía de taxis mediante una aplicación, naturalmente. Ya llegará el financiamiento.

Ésa es la estrategia que está siguiendo 99Taxis, empresa con sede en San Pablo y una de las principales competidoras de Uber en Brasil.

La compañía empezó en diciembre una nueva ronda de financiamiento, buscando unos US$ 100 millones, según dos personas conocedoras de los planes de la empresa. Esa sería una de las campañas de recaudación más grande para un emprendimiento brasileño en Internet en los últimos años, considerando incluso los años de vacas gordas.

Las fuentes señalaron que no se han concretado los detalles, como qué empresa encabezará la ronda, pues la compañía no ha decidido aún si atrae nuevos inversionistas o mantiene a los que tiene.

Sin embargo, una de las fuentes reveló que se espera que la firma neoyorquina de inversiones Tiger Global Management, que dirigió las dos rondas anteriores de 99Taxis el año pasado, aporte más dinero. Aunque Tiger dirigió la última ronda de financiamiento de Uber, se espera que invierta en esta oportunidad. También ha respaldado a sus principales competidores en otros mercados emergentes grandes: Didi Kuaidi en China, GrabTaxi en Indonesia y Ola en la India.

Hasta ahora, Uber no ha podido ganar ninguno de estos mercados y hay muy pocas posibilidades de que lo llegue a hacer. Y eso es lo más probable también en el caso de Brasil.

99Taxis espera terminar la estructura de la nueva ronda en los próximos días o semanas, y se espera que el cierre formal tenga lugar en el primer trimestre del próximo año, según una de las fuentes que habló a condición de quedar en el anonimato, pues no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el plan.

El nuevo financiamiento le permitirá a 99Taxis mantenerse por encima de Uber en Brasil. La empresa fue fundada en 2012 y su accionista externo más grande en la actualidad es Tiger Global.

Empero, difícilmente podría decirse que la suerte de Uber en el mercado brasileño ya está echada. Un resultado de la actual investigación del Consejo Administrativo de Defensa Económica es que San Pablo de nuevo está buscando la forma de incorporar a Uber.

Rodrigo Pirajá, de SP Negocios, que maneja este programa para el gobierno de la ciudad, reveló que él y la oficina del alcalde de San Pablo están examinando la manera de normalizar a Uber. «Está en análisis», afirmó. Se espera una decisión en breve.

A través de una portavoz, Uber se negó a hacer comentarios. Asimismo, una vocera de Tiger Global Management no quiso declarar. El mensaje enviado al funcionario de prensa de 99Taxis solicitando información sobre la recaudación de fondos no obtuvo respuesta.

Recaudación. Sería la más grande para un emprendimiento brasileño en Internet en los últimos años. Foto: Gentileza 99Taxis.

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