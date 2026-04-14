La cadena de la moda Indian acelera la expansión regional

Con una propuesta que combina diseño, cercanía con sus clientes y una mirada clara de negocio, la marca de moda uruguaya atraviesa una etapa de crecimiento sostenido y avanza con decisión en Argentina, hoy uno de sus principales mercados de desarrollo.

Tras su desembarco regional inicial en Paraguay, Indian continúa ampliando su presencia fuera de fronteras y profundiza su plan de expansión en Argentina, donde ya cuenta con nueve tiendas en funcionamiento y proyecta nuevas aperturas en plazas estratégicas como Mar del Plata, Corrientes, Neuquén y Rosario. A futuro, el sur de Brasil aparece también como un mercado de interés dentro de su visión regional.

Uno de los principales diferenciales de Indian es su capacidad para interpretar las tendencias y traducirlas en colecciones versátiles, actuales y de renovación constante. A través de su equipo de diseño, la marca crea propuestas para distintos estilos de vida y ocasiones, con una moda accesible y cercana que acompaña a sus clientas en cada momento.

La experiencia de marca va más allá del producto. Sus tiendas están concebidas como espacios para descubrir, inspirarse y conectar con el universo Indian, mientras que el e-commerce —a través de indian.com.uy, indian.ar e indian.com.py— sigue ganando relevancia como parte de una estrategia omnicanal que busca integrar todos los puntos de contacto con el cliente.

En paralelo, la compañía impulsa una evolución permanente de su propuesta comercial: amplía la superficie de sus locales, fortalece su oferta de prendas y accesorios, desarrolla nuevas categorías como Indian Home, trabaja en el relanzamiento de su línea masculina y explora colaboraciones con diseñadores emergentes para sumar frescura y valor en ediciones especiales.