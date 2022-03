«Hay cambios estructurales necesarios más allá de la LUC»

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dirigente empresarial sostuvo que el gobierno presentó una serie de propuestas de cambios que se establecieron en la Ley de Urgente Consideración (LUC), de acuerdo con su compromiso electoral. Con una mirada más allá de la normativa en cuestión y del referéndum del próximo domingo sobre algunos de sus artículos, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales sostuvo que el país debe seguir considerando cambios de fondo que hacen a la actividad económica, la educación y hasta de la propia administración pública. En esa línea señaló como ejemplo, «determinadas reformas do fondo sobre el costo país, transparentar subsidios, la competitividad que va perdiendo pie, avanzar en la inserción internacional y, sobre todo, la reforma de la educación». Para Martínez, «son asuntos que no dependen de la LUC sino del tipo de país que queremos».



Argumentó que deben atenderse estos puntos si es que se quiere elevar el nivel de vida en general, que las exportaciones tengan valor agregado y crear una buena infraestructura para poder expandirnos. Consideró Martínez que «el punto pasa por ubicar roles que cada uno debe cumplir en la sociedad y qué cosas debe hacer cada sector».



A nivel empresarial, continuó diciendo, «debemos enfocarnos en mejorar la competitividad, en crecer, en generar empleo y captar inversiones, eso es lo que le va a dar desarrollo al país». En este contexto, indicó el empresario, «juntos con el sector sindical, tendremos que analizar la capacitación de los recursos humanos, generar las mejores condiciones laborales y dar trabajo digno a todos los uruguayos. Por su parte, el gobierno debe manejar el timón del barco para llegar a buen puerto».



Martínez manifestó su preocupación con el déficit fiscal que implica la seguridad social. Aseveró que nuestro país «está en una situación económica apremiante en cuanto a que está volcando mucho dinero del Estado para sostener un sistema de seguridad social, cuya situación tiende a agravarse». Es así que en este marco «generar más riqueza va a mejorar las condiciones de ingresos y de aporte a este sistema; siendo impostergable la reforma de dicho sistema».



Puntualizó que el país no posee fondos «para mantenerlo», tal cual está planteado. «Tenemos que entender que tenemos que ser un país solidario que premie el esfuerzo del trabajo, pero tener operaciones del Estado que sean pérdidas eternas, no puede ser viable a largo plazo», añadió.



Reconoció el titular de la Cámara que «todos tenemos que tener el derecho a un retiro digno pero tiene que ser autosustentable en el tiempo».



En cuanto a la situación de los entes autónomos, Martínez comentó que «el camino es que las empresas tengan sus costos fijados en virtud de los costos de producción y no que las tarifas sean para recaudar para otros fines». En este sentido, precisó que «no hay que tener costos ocultos y ser eficientes; debemos transparentar la gestión y repensar los subsidios».



GRANDEZA



Estimó que se debería «pensar en el país como tal y no en chacritas individuales», ya que se avanzará «el día que pensemos con grandeza que uno está de paso y es un granito de arena que puede ir aportando». En vez de asumir esta actitud «seguimos tironeando cada uno para un lado en vez de encausarnos en el bien común. Somos tripulantes de un mismo barco y los uruguayos hemos elegido a alguien para que nos lleve a buen puerto», agregó .



Y para llegar a buen destino «todos tenemos que remar en el mismo sentido, con una mirada en el mediano y largo plazo dejando de ser mezquinos con situaciones personales o coyunturales. El crecimiento se logrará si todos pensamos en el país que queremos para nuestros hijos, sin importar la silla que ocupemos circunstancialmente».



Por último, Martínez resaltó que «estamos saliendo de una pandemia que nadie, ni el más pesimista, esperaba».



El país ha podido sostenerse «gracias a que ha mantenido los motores de la economía prendidos. Hoy es momento de apretar el acelerador para implementar las reformas que el mundo global exige».