¿Qué recomienda leer Bruno Gili, socio de CPA/Ferrere?

No somos tan racionales como creemos cuando tomamos decisiones. Por el contrario, varios sesgos entran en juego. El premio Nobel de Economía Daniel Kahneman —psicólogo de profesión— explica este enfoque en Pensar Rápido, Pensar Despacio, un libro que Bruno Gili, socio de CPA/Ferrere, aconseja a «cualquier CEO, empresario o emprendedor de nuestra época».

«Nuestra formación en general ha sido muy racional y cartesiana. Pensamos que si logramos tener los datos correctos y las fórmulas correctas, tomaremos buenas decisiones, que la razón prima siempre en nuestros actos», pero Kahneman «logra mostrarnos cómo en realidad las emociones y el azar juegan un papel central», dice Gili.

El autor divulga sus principales descubrimientos «en forma sencilla y amena». Permite entender cómo funciona el cerebro al tomar decisiones «instantáneas» y cómo funciona cuando evaluamos decisiones «de impacto en el largo plazo». «No somos simétricos a la hora de evaluar ganancias o pérdidas. Consideramos los riesgos que asumimos distinto cuando las expectativas son de perder algo que tenemos u obtener algo nuevo, aunque tengan la misma probabilidad de ocurrencia», explica el contador.

En una línea similar, Gili está leyendo Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. «Es un poco largo y entreverado a veces. Pero creo que es el autor que mejor comprende que vivimos en un mundo incierto y que el azar es mucho más relevante de lo que pensamos. El mundo no es tan racional y meritocrático como queremos creer», resalta el ejecutivo.

¿Escritor favorito?

Hoy, Jonathan Frenzen. Cuando era joven, Alan Poe y Arthur Conan Doyle.



¿Cuántos libros lee al año?

Entre 10 y 12. Algunos libros técnicos no los leo completos, sino en diagonal.



¿Ficción o no ficción?

Ficción. Mi género preferido son las novelas.



¿Formato e-book o impreso?

Impreso para novelas, e-book para los técnicos.



¿Presta sus libros?, ¿alguno no volvió?

Sí. Hace 30 años presté El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels a una amiga.



¿Hace anotaciones o subraya?

Subrayo, y a veces hago anotaciones en la página o al de capítulo.



¿Un libro con un final inesperado?

La analfabeta que era una genio con los números, de Jonas Jonasson.



¿La película más fiel a un libro?

Papillon, de Henri Charrière.



¿Libro favorito de la infancia?

Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga.