Escasean locales comerciales en principales avenidas del Interior y se disparan precios

«He perdido otorgamiento de franquicias por la falta de locales». «Estuve más de un año buscando un local para poder cerrar un acuerdo con un franquiciado». «En algunos departamentos es muy difícil encontrar un local comercial libre en la zona céntrica». «Los precios de los espacios se dispararon más de 20% tras la pandemia y por la llegada de franquicias».

Estas son solo algunas de las expresiones que reflejan parte de una realidad común que viven algunas de las principales arterias céntricas de las capitales departamentales: escasez de locales comerciales y un incremento importante de sus precios de alquiler.

Calle Uruguay en Salto, 18 de Julio en Durazno, 18 de de Julio en Paysandú o avenida Sarandí en Rivera, son algunos ejemplos de esa tendencia, comentó Alexei Yaquimenko, director general de Estudio SVET, especializado en franquicias que hoy maneja unas 10 marcas.

«No hay nada. Tenemos más cantidad de interesados en comprar franquicias que locales adecuados y con buena ubicación para instalarlas. En Salto pedimos para ir a algunos espacios comerciales y estamos en lista de espera. Incluso, en plena pandemia llegamos a visitar una agencia de viaje que por su situación no estaba trabajando para alquilarle el local», recordó.

Florida y Tacuarembó, son parte de esa realidad. «Hace dos semanas fuimos a recorrer esas ciudades y no encontramos nada. Lo que termina sucediendo es que hay lugares disponibles en las trasversales, pero no es lo óptimo», agregó el director de SVET.

Instalarse a una cuadra de las principales arterias, lleva a que las ventas mermen cerca de un 20% con respecto a las que genera estar sobre la calle más importante de la ciudad, evaluó Yaquimenko.

«Tenemos medido que 38% de las compras son espontáneas en ciertos rubros como tiendas y zapaterías, el otro 62% son programadas. Entonces no estar sobre la principal calle significa relegar tránsito de personas», argumentó.

Verónica Colesnik. Cerró el acuerdo con un local en Salto y puso concretar una franquicia que tenía en espera hace más de un año.

En Durazno, Artigas, Tacuarembó, Mercedes, Florida, entre otras ciudades, es muy difícil encontrar un local comercial en la zona céntrica, dijo por su parte Santiago Macció, gerente de gremiales de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

A su entender, esto se debe en parte a la recuperación económica que registra el país. «De acuerdo a la encuesta trimestral de la Cámara, hay una tendencia lenta y sostenida de recuperación en comercio, venta de automóviles, electrodomésticos, ópticas, bazares, tiendas, y esto se refleja luego en la ocupación de los locales comerciales», explicó.

Para Verónica Colesnik, quien junto a su socia Yessica Svedov poseen la franquicia de Marcel Calzados en Salto, este fenómeno se ve desde hace un tiempo. «Hace unos dos años se comenzó a mover el tema de las franquicias en Salto y ahora es más difícil conseguir locales comerciales céntricos», indicó.

Martín Brescia, un empresario de Florida, posee cuatro locales en la zona céntrica (todos alquilados), y ahora se encuentra en la búsqueda de uno para cerrar con una marca y llevar la franquicia.

«La zona caliente de Florida, son unas cuatro cuadras, sobre Independencia, y no hay disponibilidad. Tampoco sobre otra arteria que creció, la calle Rivera», informó.

Martín Brescia. El empresario de Florida aguarda por un local para concretar una franquicia.

Otro de los fenómenos que acompaña la escasez de locales, es el incremento de los precios del metro cuadrado, que, según los consultados oscila entre un 20% y un 80% en algunas ciudades.

«En la segunda zona caliente de Florida los precios aumentaron un 20%, pero en la parte céntrica, aún más», afirmó Brescia. En tanto, Colesnik apuntó que en la principal zona de Salto, que llega a extenderse por cuatro cuadras, percibió un incremento por encima de 80% del valor de 2020. «Ese año explotó. Como estaba la frontera cerrada el consumo acá subió y eso repercutió en los (valores de los) comercios. Y desde entonces nunca bajaron», arguyó.

Por su parte, Macció sostuvo que se aprecia un incremento sobre todo en el corredor de la Ruta 5. «Los trabajos que se están realizando por las obras de las vías del tren (para UPM 2), ha llevado a ciudades como Durazno, Paso de los Toros y Florida, a que tengan un notorio el aumento de los precios y ya se están cobrando alquileres por encima de lo normal».

A la misma conclusión llegó Matías Mezzottoni, director de Chamán Uruguay -que posee varias franquicias en el país-, al reconocer que la suba de los precios comenzó a verse en ciudades como Paso de los Toros «donde la influencia de la obra de UPM 2 impacta».

Zonas frías

A pesar que la falta de locales comerciales trasciende a todo el país, el fenómeno tiene excepciones, aclaró Macció.

Según datos relevados por la Cámara de Comercio, algunas zonas geográficas como Colonia, Maldonado o Treinta y Tres viven realidades diferentes. «Colonia y Maldonado son muy estacionales y eso hace que algunos locales queden vacíos fuera de temporada. Otro problema lo tienen los departamentos limítrofes con Argentinas como Salto, Paysandú, Río Negro, donde la apertura de la frontera afecta», analizó.

En este aspecto, Yaquimenko matizó en que si bien hay locales, no son los adecuados para las franquicias. «Esos son de temporadas y buscamos un modelo más perenne porque la marca tiene que estar todo el año. Este tipo de espacios no hay. Me pasa en Fray Bentos; tiene la avenida 18 de Julio y la esquina que consideramos el centro es el cruce con Roberto Young. El argentino cuando va a Las Cañas, no pasa por ahí pero a estas marcas les importa más el fraybentino», aseguró.

A pesar de esta situación, la realidad aún no inquieta a las marcas de franquicias. Mezzottoni, que además de dirigir Chamán es secretario de la Cámara Uruguaya de Franquicias, señaló que «no se llegó al límite de no poder abrir, ni es algo que se hable entre los socios. Tal vez alguno se pudo demorar», cerró.