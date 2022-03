Tren trasladará 2.300.000 toneladas por año para UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El consorcio DBCC inició el miércoles 16 las obras de edificación del Centro de Operaciones y Mantenimiento de locomotoras y vagones de la línea Ferrocarril Central que transportarán cargas para la empresa finlandesa UPM. El Centro se construirá en un predio ubicado en Juanicó, Canelones.

El consorcio DBCC está integrado por el grupo logístico uruguayo Christophersen -hoy CHR Group-, la empresa española Cointer Concesiones del Grupo AZVI y la firma alemana Deutsche Bahn International Operations.



DBCC logró la adjudicación del contrato de transporte de carga de la producción y suministros de UPM por 25 años. Se trata del contrato de transporte ferroviario de carga más importante de Uruguay y uno de los de mayor entidad de América Latina: US$ 1.000 millones, según informó página web trenesonline.

El miércoles 16, en el acto de colocación de la piedra fundamental que representa el inicio de los trabajos de edificación del Centro de Operaciones, los ejecutivos Enrique Blazquez y Luis Rivero informaron que DBCC trasladará 2.300.000 toneladas de celulosa y productos químicos para UPM por año.



El Centro de Operaciones se ubicará en un lugar estratégico de la línea Ferrocarril Central, en la zona de Juanicó, Canelones, a 39,5 kilómetros de Montevideo.

Inversión millonaria

El visitante debe dejar atrás Juanicó, abandonar la Ruta 5 y doblar a la izquierda por un camino de chacras y viñedos para poder llegar al predio de DBCC.



A unos cuatro kilómetros de distancia de la ruta 5, el recién llegado debe ingresar a un inmueble ubicado a la izquierda. Enseguida se dará de bruces en la obra del Centro de Operaciones y Mantenimiento del Ferrocarril Central. Tras recorrer un centenar de metros por un camino de balasto, el visitante acostumbrado a una época pretérita liderada por el modelo inglés de ferrocarril espera ver durmientes de madera prontos a ser clavados en el suelo apisonado. Sin embargo, el recién llegado observa, asombrado, que los durmientes modernos son de cemento y su forma hace recordar a una armazón de lentes cerrada y sin cristales. En los extremos los durmientes tienen agujeros para tornillos que los afirmaran al suelo y para asegurar las vías de tren.



En el predio del futuro Centro de Operaciones de DBCC habían miles de esos durmientes apilados. Serán colocados durante la obra.



El inmueble tiene más de cuatro hectáreas. En el lugar había una gran extensión de tierra apisonada por enormes retroexcavadoras con orugas y aplanadoras. Camiones de dos ejes van y vienen con cargas de tierra.



En el futuro Centro de Operaciones y Mantenimiento se harán reparaciones de locomotoras y vagones, formación y educación de empleados, cambiar locomotoras y vagones, servicios para las locomotoras (diesel, arena y limpieza), sede y oficinas de DBCC, centro de control de los tráficos, cambio de conductores de las locomotoras e inspección de los trenes. Las obras del Centro de Operaciones costarán alrededor de US$ 25 millones.

Vagones cargados

El recorrido de los trenes de DBCC tendrá una extensión de 270 kilómetros. En dirección norte trasladarán productos químicos hacia la planta de UPM ubicada en Paso de los Toros y en dirección sur vendrán cargados de pasta de celulosa, la que será descargada en el puerto de Montevideo para su embarque por mar. “Un tren de celulosa va a sustituir a 52 viajes de camión”, señala un informe del DBCC entregado a El País.



El consorcio dice que contará con siete locomotoras Stadler que cumplen con las normas de emisión más estrictas. La inversión en locomotoras será de US$ 45 millones, según DBCC.



Para el trabajo requerido por la planta de UPM, la empresa contará 120 vagones para transportar pulpa de celulosa. La inversión en estos vagones rondará de US$ 21 millones.



La empresa también contará con 20 vagones para transportar fuel oil, ácido sulfúrico y soda cáustica, los cuales demandarán una inversión de US$ 4 millones. La inversión total será de US$ 95 millones.



Durante la construcción del Centro, el consorcio dará trabajo a 100 personas y luego empleará a 75 personas, entre ellos 22 conductores de trenes que serán formados en Alemania.



Falero y Orsi coincidieron sobre “la apuesta país” “Hoy (miércoles 16) estamos incorporando una piedra fundamental en esta obra. Pero si uno recorre el país (la ejecución de obras) se están dando a lo largo y a lo ancho. Esto nos permite pensar en un país activo y dinámico que planifica un crecimiento permanente donde todos somos parte”, dijo el ministro de Transporte, José Luis Falero. Y agregó: “Este proceso no es de un gobierno ni de otro. Lo que queda claro es que esto es una apuesta país”. En la misma línea, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, recordó que el proceso productivo y de desarrollo del país se hizo “piedra sobre piedra”. Y en alusión a que los gobiernos de los distintos partidos pasan y se mantiene la estabilidad institucional, Orsi señaló: “Hoy la puso aquel, mañana la pone este otro. Este país es fruto de una acumulación de años, lo que llamo acumulación positiva, de visionarios que ven que el sendero es este y que hay que avanzar, después vienen otros, pero parten de una misma comunidad que es nuestro país”.