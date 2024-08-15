Es un genio de las matemáticas, fundó la app de e-commerce Temu y ahora es el hombre más rico de China

El magnate del comercio electrónico Colin Huang, propietario del popular portal de compras Temu, se convirtió en el hombre más rico de China, según reveló un índice publicado por la agencia de información económica Bloomberg.

El fundador de PDD Holdings, propietario de Temu y de la aplicación de comercio electrónico china Pinduoduo, cuenta con una fortuna de US$ 48.600 millones, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index.

Por detrás suyo quedaron Zhong Shanshan, propietario de la empresa de bebidas Nongfu Spring que lideraba la lista en 2021; Ma Huateng, el jefe del gigante tecnológico Tencent y su popular aplicación WeChat, y Zhang Yiming, el fundador de Bytedance, la matriz de la red social TikTok.

El pasado marzo, Huang ya fue identificado por Hurun Report, reconocida como la versión china de la revista estadounidense Forbes, como el empresario tecnológico más rico del país, superando así a Huateng, de Tencent, y a Yiming, de Bytedance.

Nacido en 1980 en la ciudad de Hangzhou, en el este de China, Huang era un genio de las matemáticas en su adolescencia y años más tarde trabajó en Google China.

En 2015 fundó el portal de comercio electrónico Pinduoduo, que se convirtió en uno de los más famosos en el gigante asiático, compitiendo con otro coloso del sector como Alibaba.

La aplicación atraía a los consumidores con enormes descuentos y un amplio abanico de productos, a veces ofreciendo precios sorprendentemente bajos en un mercado de feroz competencia.

Su versión internacional Temu se lanzó en 2022 en EE.UU., donde cosechó una fiel base de clientes con productos ultrabaratos producidos y enviados desde China. Después también se implantó en Europa y América Latina.

Aplicación de compras china, Temu.

Su éxito ha coincidido con una inflación elevada que ha llevado a los consumidores preocupados por el gasto a buscar descuentos.

Aunque sólo llegó a Europa hace un año, Temu asegura que ya dispone de unos 75 millones de usuarios activos cada mes en la región.

La aplicación ha ampliado rápidamente su presencia a 75 países tras su lanzamiento en septiembre de 2022, y compite contra rivales chinas como Shein, TikTok Shop o la rama internacional de Alibaba, AliExpress, dándose a conocer gracias a ofrecer productos con precios muy bajos.

Según la prensa local, la plataforma de comercio electrónico realizó ventas por US$ 20.000 millones en la primera mitad de 2024 -superando la cifra del año pasado al completo, de unos 18.000 millones-.

Denuncias y quejas

Pero el éxito de Temu también ha ido acompañado de acusaciones de prácticas comerciales injustas y bajos estándares de seguridad en los productos.

Este año, grupos de consumidores en Europa acusaron a la plataforma de manipular a los compradores para que gastaran más dinero distorsionando su capacidad de tomar «decisiones libres e informadas».

Bolsa de pedido de Temu.

En abril, los reguladores surcoreanos abrieron una investigación contra la empresa por sospechas de publicidad engañosa y prácticas injustas.

Incluso en China, cientos de comerciantes se manifestaron frente a sus oficinas en Guangzhou alegando un trato injusto en la venta de sus productos a la plataforma.

Pero eso no afectó al rendimiento de PDD Holdings, con una capitalización bursátil de US$ 191.680 millones, que en mayo anunció que había triplicado su beneficio en el primer trimestre respecto al año anterior.