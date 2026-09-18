Empanadas Don Pedro invierte US$ 130.000 y abre su primer restaurante en Punta del Este

Empanadas Don Pedro desembarcará en Punta del Este año. La marca, que nació en 2017 en Solymar, Canelones, ya cuenta con ocho locales -siete de ellos son franquicias- y, para octubre de este año, proyecta la apertura de su décimo punto (ver recuadro), en la esquina de Avenida Francisco Salazar y Charrúa.

Además de ser su desembarco en la península, la nueva sucursal será la excusa para el lanzamiento de un nuevo formato de la empresa: el restaurante, explicó su fundador, Andrés Klappenbach.

«Será un local de unos 80 metros cuadrados (m2) que abrirá todo el año y contará con mesas y un deck para recibir a unas 50 personas. Ahí la idea, además de las típicas empanadas Don Pedro, será incluir un menú más amplio con pizzas, milanesas, pastas, picadas y tragos. Será más como un restaurante al que le sumamos delivery y take away», adelantó.

La propuesta, que se denominará Don Pedro Punta del Este, demandará una inversión de US$ 130.000, que será realizada entre capitales propios y de un socio, aclaró el fundador.

Foto: Gentileza Empanadas Don Pedro

«Hace más de un año que veníamos estudiando este proyecto. Habíamos visto locales en esa zona, pero no quedaban libres. Hace poco se liberó ese (espacio) y hace un mes firmamos. Esta vez, a diferencia de los otros siete que son franquicias, será un local propio que haré junto al primer franquiciado de la marca, que tiene presencia en Pocitos, Nuevocentro, Cordón y Maldonado, frente a la terminal de ómnibus», detalló Klappenbach. «Siempre el plan fue franquiciar, pero con este punto me entusiasmé porque es un público y un movimiento diferentes. Además, lo hice en sociedad con ellos porque son trabajadores serios, se pusieron la camiseta de Don Pedro y, como yo, cuidan la marca. Mi idea es mudarme un tiempo para allá para seguirlo de cerca porque es un modelo nuevo», destacó.

Según el empresario, el objetivo de esta apertura es unir fuerzas con el local de Maldonado para cubrir el mercado de Maldonado y la península.

Cocina propia

En cuanto a la producción, el restaurante tendrá una cocina propia para elaborar la mayoría del menú, salvo las empanadas, que, como el resto de los puntos de Don Pedro, se abastecen de la planta ubicada en la casa central de Ciudad de la Costa. «Invertimos mucho en la cocina, en hornos, porque los productos se elaborarán en el momento; incluso tendremos una carta de tragos junto a la propuesta gastronómica», adelantó Klappenbach.

Esta apertura se apalanca en el crecimiento sostenido que registra la empresa desde que inauguró su primera franquicia. «Desde fines de 2018 a hoy, pasamos de 30.000 empanadas al mes a más de 100.000», concluyó.