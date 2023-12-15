El restaurante uruguayo que se especializa en comida saludable y ahora da el salto al exterior

La marca uruguaya Ola Poke, una propuesta gastronómica de ensaladas hawaianas dispuestas en bowls, saludables, nutritivas y equilibradas, comenzó su camino de internacionalización con la apertura de su primer local en Paraguay esta semana.

Si bien la expansión fuera de fronteras del proyecto es un plan que tienen los tres socios -Juan Martín Lecueder, Rafael Ubilla y los hermanos Mateo y Andrés Martino- desde hace unos años, tomó forma recién en este 2023 y bajo el formato de franquicias, relató Ubillla. «Estábamos armando la salida de Ola Poke del país antes de la pandemia, pero cuando llegó el covid tuvimos que enfocar la energía en mantener el negocio acá. Cuando pasó la pandemia, decidimos que era el momento», relató.

Detrás de este primer local fuera de fronteras están dos uruguayos; Nicolás Baladón, fundador y director de las heladerías Chelato y Zero y Joaquín Artagaveytia, radicado en Paraguay, una sociedad que jugó un papel fundamental para la concreción del negocio, aseguró Martino.

Balanceada. La propuesta gastronómica de Ola Poke es nutritiva. Foto: Gentileza Ola Poke

«Creo que fueron clave los socios que llegaron. Por un lado está Nicolás con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando abrimos el primer local de la marca en Mercado Ferrando. Él tiene negocios de sus marcas allá (Paraguay) y hace varios años que nos viene diciendo que quiere poner un Ola Poke en Paraguay. Por otro lado, llegó Joaquín un conocido nuestro que está viviendo en ese país, es de confianza y trabaja bien. Así que para dar el primer paso, encontramos la sociedad perfecta», dijo el empresario.

Sobre el costo de la franquicia, los cofundadores aclararon que no manejan un monto fijo porque depende de muchas variables. «Primero evaluamos a la persona que quiera la marca. Tiene que ser alguien que esté en el rubro, que la vaya a trabajar. También dependerá del espacio donde se instale, los metros cuadrados», detalló. Asimismo, destacaron que el plan es que el negocio sea redituable en el primer mes de operación.

Baladón explicó que esto es posible porque es un mercado con mucho potencial. «Hay una falta de este producto y mucha demanda porque es una comida súper saludable, que concuerda con un público muy amplio y este nicho no está explotado. En los últimos años, la sociedad paraguaya comenzó a cuidarse más y no había una propuesta como esta», remarcó.

Foto: Gentileza Ola Poke

En Paraguay, debido al clima caluroso e idiosincracia local, el plan es que todos los locales de Ola Poke estén situados dentro de centros comerciales. El primero será en el Shopping Mariscal, ubicado en el barrio Don Corazón de Asunción y formará parte de un mercado gastronómico en el primer piso. Ocupará unos 28 metros cuadrados, estará abierto los siete días de la semana y empleará a unas seis personas. Además, según Martino, la experiencia les dice que la propuesta funciona mejor en espacios donde comparte con otras marcas porque se complementan. «Y en Paraguay solo lo vemos en los shoppings», indicó.

En cuanto al menú, Baladón aseguró que será el mismo que ofrecen en Uruguay. «Contaremos con lo mismo que tenemos acá, las cuatro bases para elegir, las proteínas, los toppings, porque es así como se consume el producto en cualquier parte del mundo. Y todos los elementos serán aportados por proveedores locales», señaló.

La apertura de Paraguay es solo el inicio de Ola Poke en el exterior. Los fundadores afirmaron que hay planes de llegar a tres o cuatro locales más en ese mercado para luego mirar nuevos destinos. «Nos interesaría Argentina, Brasil, Chile y EE.UU.», concluyó Ubilla.