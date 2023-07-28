El reciclaje de latas en Brasil, una actividad que aporta US$ 1.250 millones al país norteño

Shirlei Aparecida de Souza aplasta a pisotones las latas vacías que recolectó por las calles de la periferia de San Pablo para convertirlas en sustento familiar y en el inicio de un ciclo de reciclaje del que Brasil es modelo.

Esta mujer de 38 años es una entre un millón de recolectores en Brasil, parte fundamental de un proceso que en 2022 igualó por primera vez la cantidad de material reciclado al total de latas producidas, según Recicla Latas, asociación de fabricantes y recicladores brasileños.

Para el medioambiente, la reutilización del aluminio evitó la emisión de 15 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en la última década, según la asociación.

Shirlei arrastra una bolsa para residuos de consorcio negra, que espera llenar: por cada kilo de latas, unas 67 unidades, recibe 6,20 reales (US$ 1,3).

Medioambiente. La reutilización del aluminio evitó la emisión de 15 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en la última década en Brasil. Canva

Agrupados en cooperativas o de forma independiente como Shirlei, los recolectores venden el aluminio a chatarreros o centros de recolección, que a su vez abastecen a las grandes recicladoras.

Comparada con otros materiales, como el cartón, «la lata tiene mayor valor, y menor volumen para cargar, por eso hay mucha competencia entre los recolectores», dijo Aline Sousa da Silva, articuladora social de la Asociación Nacional de Recolectores (Ancat).

Récord

En otro punto de San Pablo, dentro de un galpón de la empresa de reciclaje Latasa-Garimpeiro Urbano, un camión vuelca toneladas de latas de colores junto a una máquina que las compacta en cuadrados.

Estos se trasladan a una planta de fundición, donde el aluminio -que puede reciclarse infinitamente- queda listo para reinsertarse en la producción de las empresas, un proceso llamado «logística inversa».

Este ciclo alcanzó un récord en 2022, al reciclar el 100% de su producción de envases de aluminio, posicionando a Brasil como referente global.

Brasil. Alcanzó un récord en 2022, al reciclar el 100% de su producción de envases de aluminio, posicionando al país como referente global.

«Los recicladores procesaron 390.000 toneladas de latas desechadas, equivalente a los 31.850 millones de unidades comercializadas por los fabricantes», detalló Renato Paquet, secretario ejecutivo de Recicla Latas.

De acuerdo con los datos de la industria utilizados por el gobierno, Brasil supera a EE.UU., donde se recicla alrededor del 60%, y a la Unión Europea, con 73%, según las últimas cifras difundidas por los respectivos sectores.

Regreso a la góndola

Desde que dejan las góndolas en manos de consumidores, las latas vuelven renovadas al supermercado «en un promedio de 60 días», estimó Danilo Machado, supervisor y responsable de logística en la sede de Latasa-Garimpeiro Urbano.

Agregó que ese centro del Grupo ReciclaBR logró en los últimos años sus «mayores volúmenes de procesamiento», acompañando el crecimiento del reciclaje en la mayor ciudad de Latinoamérica (11,5 millones de habitantes).

La recuperación de latas avanza desde 2010, cuando los fabricantes sellaron un compromiso con las autoridades. Y excedieron ampliamente la tasa de 4% de reciclaje general de residuos.

Según Paquet, las cifras se explican por un alto consumo, de 156 latas per cápita anual; una recolección selectiva creciente; y una estructura nacional de centros de colecta, que abastecen a gigantes como Novelis, la mayor recicladora del mundo.

Además de los beneficios medioambientales, la actividad inyectó en la economía brasileña 6.000 millones de reales anuales (US$ 1.250 millones).

Aunque la mayoría de los recolectores todavía trabaja en la precariedad, esperan que un día eso cambie.