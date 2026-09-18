El almacenamiento de energía con baterías avanza entre las empresas uruguayas: cómo funciona y qué ahorros genera
El avance tecnológico bajó los costos y aumentó el rendimiento del "storage", acelerando su adopción entre privados que buscan evitar consumir en horarios caros, reducir potencia contratada o ganar respaldo
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