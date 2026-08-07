Comercios y couriers reavivaron debate sobre compras "cross-border" en el eCommerce Day

El eCommerce Day celebró su 15ª edición en Uruguay con una serie de conferencias dedicadas a las oportunidades y los desafíos del comercio electrónico. Entre los ejes centrales estuvo el debate sobre la regulación de las compras cross-border y su impacto en el mercado local.

Andrés Marrero, presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) y director de Cardinal, moderó un panel que, bromeó, podría haber sido musicalizado con el soundtrack de Rocky. En él debatieron Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), y Federico Nogueira, fundador de la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC).

Si bien ambos coincidieron en la necesidad de equiparar las regulaciones para que las condiciones de competencia sean «justas» para vendedores y couriers, también discreparon en cómo lograrlo.

Igualar condiciones

Para ilustrar cómo «las franquicias pegan fuerte en algunos sectores» del comercio local, Lestido citó el caso de la indumentaria. En 2025 ingresaron por franquicias sin impuestos US$ 44 millones en ropa, mientras las dos principales cadenas del país facturaron US$ 42 millones en conjunto, afrontando impuestos, salarios, alquileres y distribución.

Agregó que dos de cada 10 juguetes ingresaron por franquicias, sin pagar impuestos ni pasar por exámenes como los que el Laboratorio Uruguayo Tecnológico (LATU) le exige a los importados por retailers locales.

Lestido enfatizó que hay que buscar equiparar las condiciones para el comercio. «Yo quiero que todo el mundo pueda comprar lo que quiera, en las mejores condiciones posibles. ¿Qué sería lo ideal? Sacarle los impuestos a los comerciantes, pero esmuy difícil que un país camine de esa manera. Queremos defender al consumidor, pero estamos sin querer, pegándole al que quiere desarrollarse y al que genera empleo», argumentó.

Evento eCommerce Day. Leonardo Mainé.

Simplificar el acceso

Nogueira, por su parte, se preguntó: «¿La solución es complicar a los usuarios o simplificar el comercio local?». «Complicar a los usuarios no parecería una estrategia buena; equipararlo a nivel tributario parece que podría ser el camino», indicó.

El fundador de la CUC reconoció las gestiones y los costos que enfrentan los comerciantes, pero sostuvo que «el camino no debe ir por complicar al usuario, sino simplificárselo a la empresa».

También se refirió a la accesibilidad a las compras cross-border que permitió Temu desde que irrumpió en Uruguay, a un público que antes de 2024 —cuando las plataformas más elegidas eran eBay y Amazon— no hacía compras en el exterior.

Por otra parte, aseguró que «más allá de que parezca que existe una oposición entre la Cámara de Comercio y el consumidor o los couriers no es tan así. Hay que insistir en la simplificación del comercio local, en (aplicar) reglas proporcionales y en cómo hacer para que el consumidor pueda seguir accediendo a productos en el exterior y que el comercio local siga creciendo».

Finalmente, ambos oradores coincidieron en que aún es muy temprano para sacar conclusiones sobre los efectos de la nueva normativa gubernamental, conocida como «impuesto Temu».