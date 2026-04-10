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El País El Empresario

Ciclo de Cenas, la propuesta gastronómica de Piso 40 que convoca a chefs de renombre local y regional

La curaduría es de Luciano "Lucho" Losada que presentará el viernes 17 y el sábado 18 a Branko Vaccaro, chef que llegará desde Buenos Aires donde lidera el restaurante Reliquia

Silvana Nicola
Silvana Nicola
10/04/2026, 03:05
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Piso 40 en el World Trade Center.

Chefs de renombre local y regional aterrizarán en Piso 40 con el inicio de su Ciclo de Cenas. La iniciativa cuenta con la curaduría de Luciano «Lucho» Losada, embajador gastronómico del restaurante que ya se consagra como uno de los más destacados de Montevideo.

El puntapié inicial presentará —el viernes y sábado próximos— a Branko Vaccaro, chef que llegará desde Buenos Aires, donde lidera el restaurante Reliquia, que nuevamente forma parte de la Guía Michelin 2025 en la categoría Bib Gourmand.

Cierre del segundo ciclo de “Encuentros El Empresario” en Piso 40

«Me entusiasma muchísimo la idea de generar una interacción cultural y culinaria que potencie las cenas en Piso 40», explicó Losada. «A este lugar tan especial, que le abre sus puertas a cocineras y cocineros invitados, siempre convoco a profesionales con los que tengo cierta afinidad, ya sea por su propuesta o por los productos que emplean», agregó.

La idea del «embajador» es dar a conocer a distintos chefs y propuestas, al tiempo que el público puede disfrutarse en Piso 40 de otros talentos que visitan su cocina y que seguramente atraerán tanto a habitués como a nuevos clientes.

Cenas especiales. La agenda de Piso 40, que comienza esta noche, se extenderá hasta noviembre y tentará con dos noches cada mes.
Cenas especiales. La agenda de Piso 40, que comienza esta noche, se extenderá hasta noviembre y tentará con dos noches cada mes.

La agenda de cenas especiales se extenderá hasta noviembre y tentará con dos noches cada mes (generalmente, un viernes y un sábado).

Algunos de los nombres que cocinarán en las alturas del restaurante capitalino serán: Ignacio Klein (@ignacio.klein de @trocca.resto), Pablo Cerne (@pablo_cerne de @4tapared.restaurante), Diego Tapia (@diegotapia_ar, chef de @negrerestaurante), Ignacio Feibelman (@nachofeibelman, chef propietario de @carmen.pasta), Pablo Park (@pablopark de @han.restaurante) y Daksha (@dakshacocina).

«El menú que se presenta es creación de los cocineros; en ocasiones también viajo a Montevideo a cocinar con ellos», enfatizó Losada, quien tiene en su haber una vasta trayectoria como docente (Gato Dumas) y chef, tanto en Argentina como en cadenas europeas en España y Francia.

El Ciclo de Cenas 2026 empieza la semana que viene y el precio por persona será de $ 3.000. Itaú ofrece un 25% de descuento. Reservas al 094372813/ 26228080 int. 1

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