Carnaval de Río le deja ingresos por US$ 870 millones a la "cidade maravilhosa"

Members of the Paraiso do Tuiuti samba school atop a float perform during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome Marques de Sapucai in Rio de Janeiro, Brazil, on February 20, 2023. - The world's biggest carnival hit peak party level as Rio's top samba schools on February 19 opened their annual parade competition in the giant avenue-turned-stadium known as the "Sambadrome." (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) CARL DE SOUZA/AFP fotos

Con información de EFE y O Globo / GDA

Como cada año, el Carnaval de Río de Janeiro -celebrado esta semana- atrajo a millones de turistas que se deleitaron con los majestuosos desfiles del Sambódromo y vivieron una experiencia única con las comparsas callejeras.

El evento puso en marcha un gigantesco engranaje que funciona durante todo el año para dar vida a la fiesta más emblemática de Brasil, que para este 2023 contó con una estructura nunca antes vista.

La ciudad convocó a 92 compañías de samba que desfilaron por las dos principales pasarelas destinadas para la fiesta y 16 más infantiles. El Sambódromo recibió a las mejores exponentes, las 15 de la serie Oro y las 12 del Grupo Especial, la crema y nata de las escuelas. El resto, que integran categorías inferiores, desfilaron gratuitamente en la avenida Intendente Magalhaes.

El espectáculo acapara un movimiento turístico, comercial -a cargo tanto de grandes empresas, como pymes y emprendedores- y económico de gran relevancia para la llamada cidade maravilhosa: este año se estimaron sus ingresos en unos US$ 870 millones, según informaron las autoridades de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Inyección económica La ciudad recibió unos 5 millones de personas por el Carnaval. La ciudad esperaba ingresos por 4.500 millones de reales (unos US$ 870 millones), informó la Alcaldía de Río de Janeiro. Del total, solo las comparsas callejeras le inyectarían a la cidade maravilhosa unos 1.200 millones de reales (US$ 232 millones). Según las autoridades, la facturación superaría en 12,5% a la alcanzada en 2020, último año en que el evento se había realizado con normalidad. Ocupación hotelera a tope Por el carnaval, Río atrajo a cinco millones de turistas, lo que generó un gran movimiento en la hotelería. Según la patronal del sector, HoteisRío, la pasada semana el 96% de los hospedajes ya estaban reservados para el evento y la expectativa era llegar al 100% en las horas previas a la celebración.

Un Sambódromo repleto Los asistentes al Sambódromo pagaron hasta US$ 1.900 por un tíquet La enorme mole de cemento donde se rinde culto a las mejores escuelas de samba cariocas contó con la presencia de 100.000 personas entre público, bailarines y operarios, cada uno de los cuatro días de desfiles. La venta de entradas ofrecía un abanico de precios variados. Los tíquets iban desde los US$ 2,8 a los US$ 173 en las tribunas, mientras que los camarotes privados -donde acuden las celebridades, artistas y DJ- se cotizaban entre US$ 576 y US$ 1.923.



Despliegue de «escolas» Las carrozas alegóricas son uno de los grandes atractivos de la puesta en escena que realizan las comparsas CARL DE SOUZA/AFP fotos Por el Sambódromo desfilan cada año 12 comparsas principales, integradas por 3.500 músicos, bailarines y figuras destacadas. Junto a ellos se lucen las gigantescas carrozas alegóricas que son parte de la propuesta de cada escuela en su lucha por ganar el carnaval más famoso del mundo.