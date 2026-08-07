Cadena argentina Weiss Burger desembarca en Montevideo con inversión de US$ 400.000

Weiss Burger, la cadena de hamburgueserías fundada en 2018 en Bariloche, Argentina, da un nuevo paso en Uruguay y se instala en Montevideo.

La empresa abrió su primer local en el puerto de Punta del Este en 2025, y tras superar las proyecciones iniciales, a inicios de este año comenzó a trazar su expansión, contó Roberto Chahla, máster franquiciado argentino de la marca para Uruguay. «Venían argentinos y también muchos uruguayos; eso nos dio la prueba de que teníamos que trabajar en la expansión hacia la capital», dijo.

La ecuación terminó de tomar forma cuando se presentó el socio uruguayo, el empresario Jorge Rodríguez, que seguía la marca desde hacía años y quería llevarla a Montevideo. En enero, se puso en contacto con Weiss en Argentina y fue derivado a Chahla. Ambos acordaron expandir la cadena mediante una sociedad y en febrero ya comenzaron a trabajar juntos en la búsqueda del local.

«Sabor» local

El restaurante en Montevideo demandará una inversión conjunta de entre US$ 300.000 y US$ 400.000 y estará ubicado en la esquina de José Scosería y Enrique Muñoz, en Punta Carretas. «Optamos por este lugar luego de estudiar el mercado, ver mapas de calor de las apps de pedidos y por el conocimiento directo de la ciudad», explicó Chahla.

Weiss Burger. El nuevo local en Montevideo tendrá capacidad para unas 120 personas. Imagen: Gentileza Weiss Burger

El local tendrá unos 130 metros cuadrados (m2) internos, a los que se sumarán espacios sobre la vereda, con capacidad para entre 100 y 120 personas.

Según comentó el máster franquiciado, para replicar la experiencia completa de Weiss Burger, los socios decidieron remodelar casi por completo el inmueble, por lo que renovaron la cocina, los baños y las cámaras de frío, entre otros aspectos.

El nuevo restaurante ofrecerá el menú completo de la marca, incluida la hamburguesa uruguaya lanzada durante el Mundial. «Es una versión de doble carne, con jamón, queso, huevo y mayonesa de chimichurri, inspirada en el chivito clásico», detalló Pereira.

Además, los socios planean sumar la propuesta de cafetería y merienda Weiss Café, que ya debutó en Punta del Este. «Es una alianza con Nespresso; por ahora es merienda, pero vamos a ver cómo funciona para extenderla a desayuno», indicó Chahla.

El camino de crecimiento de Weiss Burger contempla nuevas aperturas. «El próximo restaurante estará en La Barra y el objetivo es abrir para la temporada 2026-2027. En Montevideo, el horizonte incluye al menos dos espacios más, posiblemente en Carrasco y Pocitos. Son para 2027 y están condicionados por el desempeño del primer local en la capital», concluyó Pereira.