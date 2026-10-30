Astra: el barrio de más de US$ 5 millones que nace en la bahía de Maldonado

Un refugio en el bosque, a orillas del mar. Así se presenta Astra, un barrio marítimo en la parada 45 de la Playa Mansa en Punta del Este, cuidadosamente diseñado para maximizar la privacidad y conexión con el entorno natural.

Tendrá 72 lotes de entre 1.000 y 1.700 m², con valores desde US$ 500.000, y se perfila como una alternativa de inversión a largo plazo, en un recurso cada vez más escaso y valorado: la tierra virgen frente al agua.

«Es una propuesta para quienes quieran construir una casa para vivir o disfrutar en vacaciones y, al mismo tiempo, realizar una sólida inversión inmobiliaria», explicó Guillermo Jacob, CEO de Astra.

Y es que el desarrollo reúne a dos socios con más de 50 años de trayectoria conjunta. Por un lado, Guillermo Jacob de CHR Group, un grupo uruguayo con más de 125 años de historia en la actividad portuaria y el comercio internacional; por otro, Athanasios Laskaridis, empresario naviero y hotelero griego, propietario de hoteles emblemáticos en Atenas.

Uno de los principales diferenciales de Astra es que la infraestructura se financia con capital propio de sus socios, lo que permite avanzar con las obras sin depender del ritmo de ventas. La inversión destinada a este componente asciende a US$ 5 millones, de los cuales ya se ejecutaron US$ 4 millones, sin incluir el valor de la tierra.

Las obras de infraestructura común se encuentran en su etapa final, con un avance del 95 % en las redes de servicios. A su vez, se construyen el acceso y el Club House, cuya finalización está prevista para diciembre de este año.

Astra tendrá acceso directo al mar.

Escasez y valorización

La tesis de inversión de Astra se apoya en la escasez de terrenos sin desarrollar con acceso directo al mar en Maldonado. Según Jacob, en 2026 las ubicaciones premium registran una valorización anual de entre 5 % y 10 %, una cifra que puede ser superior en los lotes de primera línea.

El perfil de inversor al que se apunta es el de un comprador que busca adquirir un terreno y construir a corto plazo. Según Jacob, este enfoque contribuye a acelerar la consolidación del barrio y a sostener el valor de la tierra.

Las oportunidades están abiertas tanto a interesados locales como extranjeros. Jacob destacó que Uruguay ofrece condiciones atractivas para invertir, entre ellas, igualdad de trato para ambos perfiles, una democracia plena, independencia judicial, estabilidad en las reglas fiscales y cambiarias, y un mercado inmobiliario dolarizado.

Astra ya concretó tres operaciones y cuenta con cinco reservas, todas de compradores extranjeros. Hasta el momento, el interés se ha concentrado en Argentina y Uruguay, aunque los socios buscan ampliar su alcance hacia Paraguay, Brasil y Europa. Según informó el CEO, el objetivo para 2026-2027 es comercializar el 40 % de los lotes.

Directo al mar

En un mercado donde muchos desarrollos compiten por la cantidad de servicios, Astra apuesta por un diferencial concreto: el acceso directo a la playa. «Difícilmente haya un mejor amenity que este», señaló Jacob al detallar que todos los lotes permitirán llegar a la arena a pie, sin cruzar calles ni depender del auto.

La ubicación también suma valor, con conexión directa a la Ruta Interbalnearia y al aeropuerto de Laguna del Sauce. En el entorno hay centros de salud, comercios y una oferta hotelera y gastronómica consolidada. Además múltiples atractivos como Casapueblo, Las Grutas y clubes de golf y tenis que amplían las opciones tanto de ocio como de deporte.

La cercanía con el mar y el acceso a la playa es un diferencial de Astra.

Conservación ambiental

El barrio marítimo busca preservar el bosque y la vegetación costera, respetando las dunas y la integración natural del terreno con la playa. Para minimizar el impacto visual, las redes de agua, electricidad, saneamiento y fibra óptica serán subterráneas, lo que permitirá incorporar la infraestructura sin alterar el paisaje. El cuidado del entorno forma parte central de Astra. El CEO explicó que el desarrollo incorpora un plan de restauración ecológica basado en lineamientos del Ministerio de Ambiente e incluye la remoción progresiva de especies exóticas invasoras de la franja costera, mientras reintroduce vegetación nativa propia de los suelos arenosos de la costa.

El proyecto prevé senderos de acceso a la playa diseñados para respetar las dunas, además de áreas de conservación donde no estará permitido circular. «Queremos que el uso residencial y el acceso a la costa sean compatibles con la protección de la vegetación y la fauna del lugar», concluyó.