Apuestas de las tecnológicas para darle pelea a Netflix

Se estima que en cinco años un 32% de los hogares del mundo estarán suscritos a alguno de los servicios de TV on demand, mientras que en EE.UU., el mayor mercado para estas plataformas, se llegará incluso al132%.

Las tecnológicas no han querido quedar fuera de este millonario negocio que congrega a un público cautivo de más de 230 millones de personas. Pese a que servicios como Amazon Prime y Hulu aumentaron su público, Netflix es el gran rival a vencer, con más de 300 millones de usuarios y US$ 11.690 millones en ingresos en 2017 (10 veces más que hace una década). Con distintas propuestas de valor, Apple, Microsoft, Facebook, Google y Alibaba también buscan su tajada en el streaming.

Alibaba decide unir fuerzas con Disney.

La última movida de la compañía de Jack Ma no incluye contenido propio, pero dio un golpe en la industria. El mes pasado, anunció un acuerdo con Disney que le permitirá difundir series y películas de los estudios de animación a través del servicio de Youku (el equivalente a YouTube). La alianza marca el regreso de las películas de la compañía de Mickey Mouse al streaming chino, dos años después del fracaso de DisneyLife debido a problemas legales con los derechos de las cintas.

YouTube Red se suma con remakes.

La compañía que triunfó con los videos online juega sus cartas a través de su servicio de suscripción YouTube Red. Una de sus más esperadas producciones es «Step Up: High Water», una serie de 10 capítulos basada en la saga de películas que producirá Channing Tatum. Otra, es «Cobra Kai», la serie que regresará a Ralph Macchio a su famoso papel de Daniel LaRusso en «Karate Kid».

Apple invierte con figuras de Hollywood.

Apple desembolsará ?US$ 1.000 millones durante este año para generar títulos como «Cuentos asombrosos», de Steven Spielberg, y la adaptación de la novela Are you sleeping, con Octavia Spencer. Otro de los proyectos más ambiciosos es la serie «Top of the Morning», con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que también será producida por esta última.

Microsoft va por los éxitos de Rhimes.

La productora y guionista Shonda Rhimes, responsable de éxitos como «Grey’s Anatomy» y «Scandal», es la más buscada por las plataformas de streaming. Además del contrato que firmó con Netflix hace solo seis meses, también es la nueva contratación de Microsoft, que en su apuesta por el streaming buscará crear series que traten de temas como el empoderamiento femenino, la inclusión y el rol de la tecnología en la sociedad moderna.

Facebook ficha a una de las Olsen.

Al igual que Apple, la red social destinará un presupuesto de US$ 1.000 millones para ponerse al día en el negocio del streaming. Con miras a este objetivo, la compañía de Mark Zuckerberg ya fichó a Elizabeth Olsen (hermana de las gemelas Olsen) para desarrollar una serie de 10 capítulos para su plataforma Watch, la que se sumará a «Skam» y «Sacred Lies», todas con capítulos de solo 20 minutos que esperan revitalizar el fanatismo por la red social.