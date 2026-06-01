Uruguay llega mejor preparado que la región al nuevo ciclo de inteligencia artificial

La economía digital global entró en una nueva etapa. Ya no alcanza únicamente con garantizar conectividad o acceso a Internet: la nueva carrera tecnológica pasa cada vez más por la capacidad de los países para incorporar inteligencia artificial, fortalecer infraestructura digital, mejorar la ciberseguridad y acelerar la adopción tecnológica de empresas y gobiernos. En ese contexto, Uruguay aparece como una de las economías mejor posicionadas de América Latina.

El índice DiGiX elaborado por BBVA Research[1] mide el nivel de digitalización de los países de acuerdo a diferentes dimensiones agrupadas en tres pilares: oferta digital, demanda digital y entorno institucional. En la versión 2026, Uruguay se ubica entre las economías con mayor desarrollo digital de la región, junto con Chile y Brasil. El país ocupa el puesto 50 entre 96 economías analizadas y logra un desempeño digital superior al esperado para su nivel de ingreso.

El resultado es particularmente relevante porque DiGiX ya no mide únicamente conectividad o acceso a servicios digitales. La edición 2026 incorpora variables asociadas al nuevo ciclo tecnológico global, incluyendo inteligencia artificial, infraestructura digital avanzada, ciberseguridad, adopción tecnológica en empresas y digitalización gubernamental.

El índice se construye a partir de seis dimensiones: infraestructura, costos, adopción por usuarios, adopción empresarial, adopción gubernamental y regulación. Entre los indicadores incluidos aparecen cobertura 5G, tráfico de datos móviles, actividad en GitHub, desarrollo de aplicaciones móviles, registros de dominios de internet, ciberseguridad y uso de inteligencia artificial generativa.

Los resultados muestran que las economías con mejor desempeño digital son aquellas capaces de combinar infraestructura sólida, adopción tecnológica, calidad institucional y marcos regulatorios eficientes. Precisamente, varios de esos factores ayudan a explicar el posicionamiento relativo de Uruguay.

El informe muestra además una fuerte relación entre digitalización y desarrollo económico. Los países con mayores niveles de ingreso tienden a exhibir ecosistemas digitales más avanzados. Sin embargo, el vínculo no es automático: existen economías que logran desempeños digitales superiores a lo que sugeriría su PIB per cápita. Uruguay aparece dentro de ese grupo.

Eso sugiere que el avance digital no depende solamente del tamaño económico, sino también de factores institucionales, regulatorios y empresariales. En el caso uruguayo, el desarrollo de capacidades digitales públicas, la estabilidad institucional y la adopción tecnológica relativamente elevada permiten explicar parte de ese mejor desempeño.

La edición 2026 de DiGiX pone además un foco especial en inteligencia artificial. El informe sostiene que la digitalización global está ingresando en una fase donde la IA comienza a transformarse en un determinante central de productividad, innovación y competitividad económica.

En ese escenario, Uruguay parece llegar relativamente bien preparado. Un informe reciente del

Fondo Monetario Internacional[2] destaca que el país se ubica entre las economías emergentes con mejores condiciones para adoptar inteligencia artificial, especialmente en regulación, gobernanza y capacidades institucionales.

El FMI señala además que Uruguay presenta niveles de preparación para IA superiores al promedio regional en dimensiones como infraestructura digital, regulación y capacidades estatales. Esa conclusión es consistente con los resultados observados en DiGiX, donde la regulación, la adopción gubernamental y las capacidades digitales aparecen como factores cada vez más relevantes para explicar la madurez digital de los países.

La infraestructura digital también ayuda a entender el posicionamiento uruguayo. En los últimos años el país avanzó en despliegue de redes 5G, fortalecimiento de conectividad internacional y expansión de servicios digitales. La Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés) [3] también destaca que el despliegue tecnológico, el cable submarino Tannat y nuevas inversiones en centros de datos están consolidando un ecosistema digital más robusto.

El reporte también subraya que Uruguay está atrayendo inversiones vinculadas a servicios digitales y data centers gracias a su estabilidad institucional, capital humano y baja percepción de riesgo político. Google, por ejemplo, desarrolla actualmente un centro de datos de US$ 850 millones en el país.

Otro elemento relevante es el desempeño empresarial. El FMI encuentra que las empresas uruguayas muestran niveles de innovación superiores a los promedios regionales en distintos indicadores. Según el estudio, 72,6% de las firmas uruguayas introdujeron nuevos productos o servicios en los últimos años y más de la mitad incorporó innovaciones de procesos.

Ese punto es particularmente importante porque el nuevo ciclo digital global depende cada vez más de la capacidad de las empresas para incorporar tecnologías avanzadas y transformar procesos productivos. El propio DiGiX 2026 muestra que la adopción empresarial y las capacidades asociadas a inteligencia artificial ganaron peso dentro del índice respecto de ediciones anteriores.

Aun así, los desafíos siguen siendo importantes. Tanto DiGiX como el FMI advierten que la nueva brecha digital ya no pasa únicamente por el acceso a internet, sino por la capacidad efectiva de integrar inteligencia artificial en actividades productivas.

El FMI señala además que Uruguay todavía enfrenta limitaciones en productividad, sofisticación exportadora, flexibilidad regulatoria y formación de capital humano. Persisten también riesgos asociados a desigualdad, adaptación laboral y velocidad de adopción tecnológica.

Sin embargo, el posicionamiento actual del país resulta significativo en términos regionales. Uruguay aparece hoy como una de las economías latinoamericanas que logró construir un ecosistema digital relativamente equilibrado, combinando conectividad, institucionalidad, gobierno digital y adopción tecnológica.

Desde BBVA ofrecemos DiGiX como una herramienta de diagnóstico, diseño y evaluación de políticas públicas, tanto en su etapa de formulación como de implementación. En un contexto global donde la inteligencia artificial comienza a redefinir productividad, competitividad y crecimiento, el posicionamiento de Uruguay en el índice cobra especial relevancia. Los resultados sugieren que el país cuenta con condiciones relativamente favorables para enfrentar los desafíos de productividad necesarios para revertir el estancamiento del crecimiento económico, en un escenario donde la pérdida de competitividad ha sido uno de los principales condicionantes del desempeño tendencial de la economía.

Uruguay muestra una ventaja clara frente al promedio de América Latina en dimensiones clave del ecosistema digital —especialmente en adopción gubernamental, adopción de usuarios y costos—, reflejando un nivel de madurez institucional y digital superior al regional. Si bien todavía se ubica por debajo de Chile en algunos indicadores de infraestructura y adopción privada, la brecha frente al benchmark regional permanece relativamente acotada.

En definitiva, los resultados de DiGiX sugieren que Uruguay llega al nuevo ciclo de inteligencia artificial mejor preparado que buena parte de América Latina para capturar las oportunidades asociadas a la nueva economía digital.

[1] Global | Actualización DiGiX 2026: Índice Multidimensional de Digitalización

[2] Ver Informe FMI

[3] International Trade Administration (2024). Uruguay - Data Centers. U.S. Department of Commerce.