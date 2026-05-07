Trump es el que no tiene cartas en la mesa de póker

El presidente Donald Trump recurre con frecuencia a metáforas del póker. Le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que no tenía "cartas" para enfrentarse a Rusia. Trump les dijo a los líderes iraníes que no tenían "cartas" para enfrentarse a él.

¿Alguien podría decirme cuándo es noche de póker en la Casa Blanca de Trump? Porque me encantaría sentarme en esa mesa.

Trump apuesta a que, bloqueando a Irán para impedirle exportar su petróleo, podrá obligar a Teherán a negociar en sus términos. Pero algunos expertos creen que Irán tiene suficientes ingresos y puede almacenar suficiente petróleo para resistir al menos varios meses.

Mientras tanto, Irán apuesta a que, al bloquear el estrecho de Ormuz —y disparar los precios de la gasolina y los alimentos para los estadounidenses y sus aliados—, Trump acabará actuando de acuerdo con su lema: Trump siempre se acobarda.

Es doloroso presenciarlo. Trump y Teherán se dicen mutuamente: «Aguantaré la respiración hasta que te pongas azul». Ya veremos quién se rinde primero.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: AFP

La verdadera pregunta es: ¿Cómo es posible que el régimen iraní haya resistido tanto tiempo —dos meses— contra el poderío militar combinado de Israel y Estados Unidos? La respuesta: Trump no comprende cuánto ha transformado la guerra asimétrica la geopolítica en los últimos años.

Pero no quiero ser demasiado duro con nuestro presidente. No está solo. Irán es para Trump lo que Ucrania es para Vladimir Putin, lo que Hamás y Hezbolá han sido para Benjamin Netanyahu y —atención— lo que la próxima generación de ciberdelincuentes será para China, Estados Unidos y todos los demás Estados-nación.

Piénsenlo: en junio pasado, Ucrania introdujo de contrabando 117 drones baratos en Rusia, ocultos en camiones, y destruyó o dañó unos 20 aviones estratégicos rusos, incluidos bombarderos estratégicos de largo alcance con capacidad nuclear, valorados en millones de dólares.

Este año, la Guardia Revolucionaria iraní utilizó drones Shahed-136, valorados en 35.000 dólares, para atacar dos centros de datos de Amazon Web Services en los Emiratos Árabes Unidos, con un coste de decenas de millones de dólares (un tercer centro de datos de Amazon, en Baréin, resultó dañado en un ataque cercano), dejándolos fuera de servicio e interrumpiendo los servicios bancarios y otros servicios en toda la región del Golfo Pérsico.

Anteriormente, comandantes de Hamás afirmaron haber fabricado pequeños cohetes con tuberías de asentamientos israelíes abandonados, bombas israelíes sin explotar y otras municiones, e incluso piezas de un buque de guerra británico hundido en la Primera Guerra Mundial frente a la costa de la Franja de Gaza. Israel se vio obligado a utilizar misiles Patriot, con un coste de 4 millones de dólares cada uno, para interceptarlos.

En otras palabras, ya nos encontramos en una nueva era en la que pequeñas potencias y pequeños grupos pueden aprovechar las herramientas de la era de la información —guiadas por GPS y controladas digitalmente— para obtener ventajas asimétricas.

“Siempre hemos concebido el poder en términos de la capacidad de generar destrucción masiva”, afirmó en una entrevista John Arquilla, exprofesor de análisis de defensa en la Escuela Naval de Posgrado y autor del próximo libro “La problemática forma de hacer la guerra en Estados Unidos”. En un mundo interdependiente, “tanto los grandes como los pequeños tienen ahora la capacidad de provocar una disrupción masiva en el mundo físico o virtual”, desde el estrecho de Ormuz hasta el ciberespacio.

Trump inició esta guerra de forma temeraria, sin aliados, sin ningún tipo de planificación y, obviamente, sin comprender realmente las ventajas de Irán en la guerra asimétrica. Sin embargo, sería un desastre para la región y el mundo si el régimen iraní emergiera de esta guerra intacto y sin reformas, porque los terroristas están a punto de disponer de un arsenal asimétrico aún más poderoso.

Lo verdaderamente novedoso e inquietante es lo siguiente: estamos pasando rápidamente de la era de la guerra asimétrica basada en herramientas de la era de la información, capaces de causar una disrupción masiva, a lo que mi tutor de tecnología, Craig Mundie, exjefe de investigación y estrategia de Microsoft, denomina una era de guerra asimétrica basada en «herramientas de la era de la inteligencia», que pueden causar disrupción a gran escala y a bajo costo, en cualquier lugar y a demanda.

Esta es una distinción crucial. La era de la información —es decir, la era de las computadoras, los teléfonos inteligentes, internet y el GPS— nos brindó herramientas que amplifican el poder y el alcance de un operador capacitado. Incrementó enormemente el poder de cualquier programador, operador de drones, ladrón de ransomware, hacker, influencer de redes sociales o especialista en desinformación. Hizo que cualquier unidad pequeña fuera más poderosa, pero los humanos necesitaban conocimientos básicos para operar estas herramientas digitales. Y la intención humana siempre las guiaba.

En la era de la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial basados ​​en grandes modelos lingüísticos —como Claude de Anthropic, Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI— pueden ser dirigidos por humanos con una sola orden y ejecutar, de forma autónoma y autooptimizada, ciberataques multifase.

Dicho de otro modo, las herramientas de la era de la información potenciaron enormemente a los operadores entrenados dentro de las organizaciones, incluidas las terroristas. Las herramientas de la era de la inteligencia artificial reemplazan a los operadores entrenados con agentes de IA mucho más inteligentes, autónomos y capacitados, con un alcance destructivo mayor y a un costo mínimo.

Estas capacidades de la era de la inteligencia artificial, que pueden empoderar enormemente a las personas y que muchos creían que llegarían en 18 meses o dos años, ya están aquí, me dijo Mundie. «Cuando la naturaleza de doble uso de estas tecnologías de IA se democratice por completo —y hacia ahí nos dirigimos pronto—, representarán una amenaza material para todas las sociedades desarrolladas» por parte de actores con un poder desmesurado «que históricamente nunca antes habían tenido ninguna influencia».

En otras palabras, cualquiera que tenga un chatbot o agente de IA podría tener influencia. ¿Cómo podría ser esto? Consulten un artículo reciente del New York Times de Gabriel J.X. Dance. Comienza así:

“Una noche del verano pasado, el Dr. David Relman se quedó helado frente a su computadora portátil mientras un chatbot de IA le explicaba cómo planear una masacre. Microbiólogo y experto en bioseguridad de la Universidad de Stanford, el Dr. Relman había sido contratado por una empresa de inteligencia artificial para someter a prueba su producto antes de su lanzamiento al público. Esa noche, en la oficina de su casa, el chatbot le explicó cómo modificar un patógeno tristemente célebre en un laboratorio para que fuera resistente a los tratamientos conocidos. Peor aún, el bot describió con todo detalle cómo liberar la superbacteria, identificando una falla de seguridad en un importante sistema de transporte público.”

Mi traducción: Has leído mucho sobre cómo Irán ha utilizado drones baratos de 35.000 dólares para bloquear el Estrecho de Ormuz. Espera a ver cómo puede aprovechar los grandes modelos de lenguaje y sus agentes de IA a un costo muy bajo.

Es difícil exagerar el potencial desestabilizador de estos rápidos avances en la sofisticación de la IA, y es por eso que Mundie y yo llevamos tiempo argumentando que las dos superpotencias de la IA —Estados Unidos y China— necesitan encontrar la manera de seguir compitiendo estratégicamente (y seguramente lo harán) al tiempo que cooperan para neutralizar estas nuevas amenazas asimétricas de la era de la inteligencia, de forma similar a como lo hicieron Estados Unidos y la URSS para limitar la proliferación de armas nucleares durante la Guerra Fría.

De lo contrario, ninguno de los dos estará a salvo. Ni nadie más.