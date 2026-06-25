Trump antepuso sus propios intereses al acuerdo con Irán

Sin duda, este acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán le debió resultar familiar al presidente estadounidense Donald Trump, magnate inmobiliario. Al fin y al cabo, parece una declaración de bancarrota inmobiliaria: un acto de capitulación financiera.

Queda patente el control que Irán ejercía sobre Trump, y la contundencia con la que lo humilló, cuando el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró a la televisión estatal iraní tras el anuncio de los detalles: «El acuerdo es un testimonio del fracaso estadounidense. La gente lo verá y juzgará».

No hace falta ser un experto en política exterior para comprender lo sucedido. Basta con ser un experto en política interna. Trump traicionó a Israel, aliado de Estados Unidos en la guerra, y a los estados árabes del Golfo Pérsico por los estados clave de Pensilvania, Georgia y Michigan. Trump sabía que la inflación de los alimentos y los altos precios de la gasolina, provocados por esta guerra, eran la receta perfecta para una derrota aplastante de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Tenía que detener la guerra ahora para que los precios bajaran antes de noviembre, porque si los demócratas ganaban la Cámara de Representantes y el Senado, Trump se enfrentaría a un sinfín de investigaciones sobre cómo había utilizado la presidencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia, e incluso podría ser objeto de un juicio político.

Así que Trump hizo lo que siempre hace: abandonó todos sus principios y aliados y antepuso sus intereses personales a cualquier otra consideración.

Incluso preparó el terreno para que su vicepresidente, JD Vance, cayera. «Si funciona, me llevaré el mérito», dijo. «Si no funciona, culparé a JD. Más te vale tener cuidado, JD». La gente se rió, pero con nerviosismo, porque todos sabían que era una broma, pero a la vez no lo era. Era la voz interior de Trump hablando.

Esta no era una guerra que yo defendiera, pero una vez que comenzó, estaba seguro de que Irán perdería. Por ello, me sorprende el resultado hasta ahora: el cinismo absoluto con el que Trump y Vance han pasado de condenar a Irán y exhortar a su pueblo a rebelarse porque «la ayuda está en camino», a elogiar a sus líderes y afirmar que este acuerdo ha fortalecido a Irán y ha dejado a todos sus vecinos más vulnerables a los caprichos de Teherán.

Sentiría mucha más empatía por la gestión angustiosa de Trump ante el complejo problema de Irán si tan solo hubiera demostrado lo mismo con el presidente Barack Obama o hubiera reconocido que no podía cumplir ahora con el pueblo iraní como prometió. En cambio, simplemente finge que todo lo que hizo fue perfecto.

Enumeremos las imperfecciones. El acuerdo no solo pospone la cuestión de la eliminación del uranio iraní, casi apto para la fabricación de armas nucleares, a futuras negociaciones —negociaciones en las que la administración Trump ya ha renunciado a su influencia militar—, sino que, lo más sorprendente, deja abierta la posibilidad de que Irán pueda cobrar un peaje en el futuro a cualquier barco que quiera transitar por el estrecho de Ormuz.

Lean el acuerdo de alto el fuego: Tras la firma de este memorando de entendimiento, “la República Islámica de Irán hará todo lo posible para garantizar el paso seguro de buques comerciales sin costo alguno durante 60 días…”.

Después de miles de millones de dólares en bombas lanzadas sobre Irán, Steve Witkoff y Jared

Kushner consiguieron de Teherán 60 días de paso libre por el estrecho de Ormuz. Después de eso, capitanes de petroleros, preparen sus tarjetas de crédito. Menos mal que contábamos con estos expertos negociadores inmobiliarios, y no con diplomáticos pusilánimes.

El acuerdo de alto el fuego no solo guarda silencio sobre cualquier compromiso de Irán para frenar el desarrollo de sus misiles de largo alcance y su apoyo a grupos afines que socavan a los gobiernos del Líbano e Irak, sino que también condiciona la negociación de 60 días sobre el futuro nuclear iraní a que Israel detenga sus operaciones militares en el Líbano contra el ejército mercenario iraní, Hezbolá. Si Obama hubiera accedido a algo así, Fox News habría interrumpido su programación habitual para denunciarlo.

Todo esto es consecuencia de que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, nunca tomaron en serio la idea de que Irán haría lo obvio: cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a su ataque. Así, en su intento por impedir que Irán desarrollara un arma de destrucción masiva que era improbable que utilizara jamás —ya que Israel la usaría inmediatamente contra Irán—, Trump y Netanyahu inspiraron a Irán a desarrollar un arma de gran impacto: el bloqueo del estrecho de Ormuz, que puede usar siempre que sienta demasiada presión por parte de Estados Unidos o Israel.

El mensaje a los aliados árabes del Golfo de Estados Unidos —Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Qatar y Kuwait, en particular— es que estamos huyendo, así que más les vale llegar a los mejores acuerdos posibles con Teherán para mantenerlo a raya. Este es el mayor cambio de poder geopolítico en el Golfo desde el inicio de la guerra Irán-Irak. Hay un nuevo líder en la región. Marca 1-800-Ayatollah.

Por si no lo habían entendido, Trump lo dejó bien claro en una rueda de prensa justificando por qué no intentó frenar el desarrollo de misiles de Irán: «¿Qué voy a hacer? ¿Voy a permitir que Arabia Saudita tenga misiles, pero que no puedan tenerlos?», preguntó. «No funciona así, ¿saben?, no funciona así, y los misiles no son el problema. Los misiles dañan una pequeña zona, pero no destruyen el planeta».

Si lees estas palabras en Tel Aviv, Israel, o Riad, Arabia Saudita, un escalofrío te habrá recorrido la espalda, junto con la creciente conciencia de que el presidente de Estados Unidos ya no está en sus cabales y estás solo en casa.

Por todas estas razones, es simplemente imposible escuchar a Trump y a Vance sin recordar la famosa observación de Nick Carraway sobre Tom y Daisy Buchanan en «El gran Gatsby»: «Eran personas descuidadas, Tom y Daisy; destrozaban cosas y vidas y luego se refugiaban en su dinero o en su inmensa despreocupación, o lo que fuera que los mantenía unidos, y dejaban que otros limpiaran el desastre que habían causado».

De hecho, poco antes de que Ghalibaf y sus colegas iraníes se jactaran de haber impuesto un “fracaso” a Estados Unidos, Trump declaraba que los líderes iraníes eran “personas muy racionales”. “Eran agradables para tratar, eran personas fuertes e inteligentes”, añadió. “No están radicalizados y, como saben, buscan ayudar a su país”. Los calificó de “más inteligentes” que los líderes de regímenes anteriores.

Compárese esto también con la forma en que Trump y Vance hablaron con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, líder de una heroica democracia que ha resistido una invasión rusa durante cuatro años: “No tienes las de ganar”, le dijo Trump, instándolo a llegar a un acuerdo turbio con Vladímir Putin.

Así es como hablan del líder de un pueblo que defiende la frontera de la libertad de su peor enemigo. Para los líderes iraníes, parte de un régimen que acaba de asesinar a miles de sus propios compatriotas que buscaban la libertad, Trump dice que son “agradables”.

Trump y Vance “carecen de una visión coherente de los intereses estadounidenses y no tienen ningún compromiso fundamental con los valores democráticos”, me dijo Gautam Mukunda, autor de “Elegir Presidentes: Cómo Tomar la Decisión Más Trascendental del Mundo”.

Ese es el punto. A Trump le encanta envolverse en la bandera estadounidense, pero es el presidente menos estadounidense, en cuanto a sus valores fundamentales, de los tiempos modernos.

Cabe preguntarse cómo Trump y Netanyahu pudieron equivocarse tanto al pensar que podían derrocar un régimen que llevaba en el poder desde 1979 bombardeándolo desde el aire. La misma respuesta sirve para ambos: se han rodeado de aduladores y han purgado sus partidos de cualquiera que pudiera desafiarlos.

“Hay dos maneras de asegurar que un ejecutivo sea un buen líder: o bien eligiendo personas de buen carácter o bien poniendo límites a sus acciones; y Estados Unidos e Israel hoy han fracasado en ambas”, afirmó Mukunda. Esta guerra es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando se desprecia toda forma de conocimiento, experiencia y principios, en favor de instintos viscerales. Los expertos habían predicho todos los errores de la guerra.

Pero ahí podría residir un posible aspecto positivo tanto para Estados Unidos como para Israel: el fallido intento de Trump y Netanyahu por destruir la autocracia islamofascista de Irán podría terminar salvando la democracia estadounidense e israelí. Ambos países se enfrentan a elecciones cruciales: las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre y las elecciones generales en Israel en otoño. Trump y Bibi, ambos en declive en las encuestas, esperaban que una victoria rápida en Irán impulsara a cada uno de ellos o a sus partidos hacia el triunfo.

El mundo entero se ve perjudicado por un Irán más fuerte, pero se verá triplemente perjudicado si Trump y Bibi ganan sus elecciones. Porque cinco años más de Netanyahu como primer ministro significarían el fin de Israel como democracia judía. Y dos años más de Trump controlando la Casa Blanca, el Senado, la Cámara de Representantes y, en la práctica, el Tribunal Supremo, supondrían el mismo peligro para la democracia estadounidense.

¿Hay alguna manera de que Trump pueda lograr un buen resultado en Irán? Sí, pero no tiene nada que ver con el destino de sus armas nucleares. Tras esta guerra, si la amenaza de Israel y Estados Unidos disminuye, esto podría impulsar la política iraní. Podría crear el espacio para que la mayoría iraní se pregunte: "¿Qué ha logrado este régimen tras 47 años en el poder, aparte de derrochar miles de millones de dólares para obtener una bomba nuclear, financiar milicias en la región con dinero que los iraníes necesitamos desesperadamente para nuestro desarrollo y convertir nuestro país en un desastre ambiental por la escasez de agua?".

¿Quién sabe qué tipo de política, qué presiones para la reforma o el cambio de régimen se desatarían en Teherán si los líderes iraníes ya no pudieran distraer a su pueblo con la guerra?