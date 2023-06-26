¿Se ganó la batalla contra la inflación? Aún no

La inflación está comenzando a disminuir significativamente para los consumidores estadounidenses. La gasolina es más barata, los huevos cuestan aproximadamente la mitad que en enero y los precios ya no suben tan rápido en una amplia gama de productos.

Pero al menos una persona aún no ha expresado alivio: Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

La Fed ha pasado los últimos 15 meses encerrada en una guerra agresiva contra la inflación, elevando las tasas de interés por encima del 5% en un intento por hacer que los aumentos de precios vuelvan a un ritmo más normal. Días atrás, sus funcionarios anunciaron que se saltarían un aumento de tasas en junio, dándose más tiempo para ver cómo se están desarrollando los cambios ya promulgados en toda la economía.

Pero Powell enfatizó que era demasiado pronto para declarar la victoria en la batalla contra los rápidos aumentos de precios.

La razón: si bien la gasolina menos costosa y los ajustes más lentos en los precios de los comestibles han ayudado a que la inflación general caiga desde su pico de cuatro décadas el verano pasado, los costos de los alimentos y el combustible tienden a aumentar mucho. Eso oscurece las tendencias subyacentes. Y una medida de la inflación "básica" que elimina los alimentos y el combustible está mostrando un sorprendente poder de permanencia, ya que una variedad de compras, desde atención dental y peluquería hasta educación y seguros de automóviles, continúan aumentando rápidamente en precio.

Los funcionarios de la Fed aumentaron drásticamente su pronóstico de cuán alta sería la inflación subyacente a fines de 2023. Ahora la ven en 3,9%, más que el 3,6% que pronosticaron en marzo y casi el doble de su objetivo de inflación del 2%.

El panorama económico, en resumen, se está desarrollando en una especie de pantalla dividida. Si bien los aumentos de precios más pronunciados parecen haber terminado para los consumidores, un alivio para muchos y un desarrollo que el presidente Joe Biden y sus asesores han celebrado, los formuladores de políticas de la Fed y muchos economistas externos ven motivos continuos de preocupación. Entre las señales sutiles de que la inflación podría mantenerse y la sorprendente resistencia de la economía estadounidense, creen que los banqueros centrales podrían necesitar hacer más para enfriar el crecimiento y controlar la demanda para evitar que los aumentos de precios inusualmente elevados se vuelvan permanentes.

“Panorama general: estamos progresando, pero el progreso es más lento de lo esperado”, dijo Kristin J. Forbes, economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts y exformadora de políticas del Banco de Inglaterra. “La inflación es algo más obstinada de lo que esperábamos”.

El último informe del índice de precios al consumidor mostró que la inflación continuó moderándose bruscamente en general en mayo. Esa medida ayuda a alimentar la medida preferida de la Fed, el índice de gastos de consumo personal, que utiliza para definir su objetivo del 2%. Las nuevas cifras del PCE se publicarán el 30 de junio.

Los funcionarios de la Casa Blanca, que han pasado meses a la defensiva sobre el papel que desempeñó el gasto pandémico bajo Biden en avivar la demanda y los aumentos de precios, han recibido con entusiasmo el reciente enfriamiento de la inflación.

“Hemos visto una reducción muy grande en la inflación, en más del 50%”, dijo en una entrevista Lael Brainard, directora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Agregó que la trayectoria actual de la inflación ofrece razones para el optimismo de que podría volver a la normalidad con bastante rapidez a medida que la economía se desacelera, y expresó la esperanza de que aplastarla no necesariamente requiera un gran aumento en el desempleo, algo que históricamente ha acompañado las campañas de la Fed para disputar la inflación.

Pero muchos economistas son menos optimistas. Eso se debe en parte a que la mayoría de los factores que han ayudado a que la inflación caiga hasta ahora han sido ampliamente anticipados, una especie de fruto al alcance de la mano de la desinflación.

Las cadenas de suministro se vieron afectadas por la pandemia y desde entonces se han curado, lo que permitió que los aumentos de precios de los bienes se desaceleraran. Se ha desvanecido un aumento en los precios del petróleo vinculado a la guerra en Ucrania.

Y puede haber más por venir: los alquileres aumentaron a partir de 2021 cuando las personas se mudaron por su cuenta o se reubicaron en medio de la pandemia. Desde entonces, se han enfriado cuando los propietarios descubrieron que la demanda de los inquilinos no era lo suficientemente fuerte como para soportar precios cada vez más altos, y la moderación se está incorporando lentamente a los datos oficiales de inflación.

Lo que persiste son aumentos de precios relativamente rápidos en servicios fuera de la vivienda. Esa es una categoría amplia e incluye compras que tienden a requerir mucha mano de obra, como atención hospitalaria, matrícula escolar y entradas para eventos deportivos. Esos precios tienden a subir cuando aumentan los salarios, porque los empleadores intentan cubrir sus costos más altos y porque los consumidores que ganan más tienen la capacidad de pagar más sin retroceder.

“La gran acción ha quedado atrás”, dijo Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional que ahora trabaja en el Instituto Peterson. “Lo que queda es la presión sobre los salarios”.

“Estamos muy lejos de nuestro objetivo de inflación del 2% y estamos muy enfocados en volver al 2%”, dijo Powell durante su testimonio ante el Congreso. Luego agregó que “la situación actual es inusual, en el sentido de que estamos superando, en efecto, la meta de máximo empleo, pero estamos lejos de alcanzar la meta de inflación”.

Hay señales tempranas de que se está produciendo una desaceleración del mercado laboral. La medida del índice de costo del empleo de los salarios, que la Fed observa de cerca, está subiendo mucho más rápido que antes de la pandemia, pero se ha desacelerado desde su pico de mediados de 2022. Una medida de las ganancias promedio por hora se ha reducido aún más notablemente. Y las solicitudes de desempleo han aumentado en las últimas semanas.

Pero la contratación se ha mantenido sólida y la tasa de desempleo baja, razón por la cual los economistas están tratando de averiguar si la economía se está enfriando lo suficiente como para garantizar que la inflación vuelva completamente a la normalidad.

Los formuladores de políticas de la Fed estimaron que el desempleo aumentará al 4,5% para fines del próximo año, un poco más que el 3,7% actual, pero históricamente bastante bajo. Pero Blanchard cree que la tasa de desempleo podría necesitar aumentar 1 punto porcentual “y probablemente más”.

Jason Furman, economista de Harvard, dijo que pensaba que la tasa de desempleo podría aumentar aún más. Si bien no es su pronóstico, dijo que en un mal escenario era “posible” que se necesitara algo así como un 10% de desempleo para que la inflación volviera totalmente a la normalidad. Así es como saltó el desempleo en el peor momento de la recesión de 2009, y la inflación se redujo en aproximadamente 2 puntos porcentuales, anotó.