Por qué el conflicto entre Irán e Israel ha elevado los precios del petróleo, pero por ahora con impacto moderado

La andanada de misiles que Irán disparó contra Israel la pasada semana y la respuesta de Israel, siguió elevando los precios del petróleo, mientras los inversores temen que un conflicto más amplio en Oriente Medio pueda interrumpir los suministros globales.

El crudo Brent, la referencia internacional, subió a 77 dólares el jueves pasado. Antes del ataque con misiles, el petróleo se negociaba a poco más de 71 dólares el barril.

La intensificación de los combates entre Israel e Irán y sus representantes, especialmente Hezbolá en el Líbano, está aumentando los temores sobre el mercado petrolero, pero hasta ahora esas preocupaciones siguen siendo superadas por factores como la débil demanda en China y el aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos y otros lugares.

Los operadores también son conscientes de que después de un año de conflicto en Oriente Medio, ha habido pocas interrupciones en los suministros. Los precios del petróleo han estado cayendo de manera constante en los últimos meses, desde más de 90 dólares el barril a principios de año.

Pero la amenaza está creciendo. Israel, por ejemplo, podría atacar la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en la isla Kharg, en el Golfo Pérsico, con el objetivo de privar al país de ingresos petroleros.

Irán es un productor de petróleo considerable, que bombea alrededor de 2 millones de barriles al día, o alrededor del 2% del suministro mundial.

Un barco petrolero es atacado en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Las sanciones limitan la producción de Irán y restringen las ventas a países como China. Aun así, la pérdida de suministros iraníes tendría un efecto.

"China sentiría el impacto de cualquier interrupción de manera más directa", dijo Richard Bronze, jefe de geopolítica de Energy Aspects, una firma de investigación. "Pero cualquier pérdida significativa de suministro iraní se sentiría en el mercado en general, ya que los compradores chinos necesitarían encontrar suministros alternativos, lo que aumentaría la competencia y haría subir los precios".

Los ataques iraníes a las instalaciones petroleras en estados cercanos como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos serían motivo de mayor preocupación, dijo Helima Croft, analista de RBC Capital Markets, un banco de inversión.

“Irán y sus aliados podrían potencialmente apuntar a operaciones energéticas en otras partes de la región para internacionalizar el costo si la crisis actual se convierte en una guerra total”, escribió en una nota.

Hasta ahora, el acercamiento diplomático alcanzado entre Irán y Arabia Saudita en 2023 parece estar ayudando a evitar acciones tan drásticas.