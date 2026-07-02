Perspectivas económicas: la crisis del petróleo frena la aceleración del crecimiento mundial

Tras un comienzo prometedor del año, el crecimiento económico mundial se vio afectado por la conmoción que supuso un nuevo conflicto de gran envergadura en Oriente Medio. El cierre del estrecho de Ormuz y los daños sufridos por las infraestructuras de energía en la región del Golfo suponen una grave crisis de suministro que afecta a una amplia gama de sectores industriales, dado el uso generalizado de los hidrocarburos como fuente de energía, pero también como materia prima para la química industrial y la metalurgia.

La escasez de determinados tipos de crudo, de GLP, de GNL y de productos refinados específicos (por ejemplo, la nafta) está afectando a sectores enteros en algunos mercados emergentes (por ejemplo, la pesca en Filipinas o la restauración en la India) y provocando perturbaciones en cadena en las cadenas de suministro mundiales de fertilizantes (urea), plásticos (PET), fibras sintéticas (propileno), refinado de metales (azufre) y semiconductores (helio, disolventes fotorresistentes).

El impacto de la inflación está obligando a los bancos centrales a suspender las medidas de flexibilización previstas, que constituían un pilar fundamental de nuestras perspectivas optimistas a finales del año pasado. En general, estimamos una reducción del 0,5 % en el crecimiento del PIB mundial este año, con respecto a nuestra previsión anterior de un crecimiento del 3 %.

Tras dos meses de un frágil alto el fuego, Irán y Estados Unidos siguen enfrentados en todos los temas que los llevaron a la guerra: Las capacidades nucleares de Irán (reservas de uranio enriquecido, capacidades de enriquecimiento), los misiles balísticos y sus aliados en la región (en Líbano, Irak y Yemen). El hecho de que Trump no intensificara el conflicto tras calificar la postura negociadora de Irán de «totalmente inaceptable» el 10 de mayo, o que cancelara la «Operación Libertad» tras solo 24 horas es una prueba de que Trump parece dispuesto a poner fin al enfrentamiento sin exigir concesiones importantes por parte de los iraníes. En el momento de redactar este texto, parece inminente un acuerdo formal para prorrogar el alto el fuego otros 60 días, que incluiría además el levantamiento del bloqueo mutuo: Irán reabriría el estrecho de Ormuz al transporte marítimo comercial, mientras que Estados Unidos pondría fin a su bloqueo de los puertos iraníes.

La prórroga se utilizaría para llevar a cabo negociaciones sobre la cuestión nuclear. Por ahora no está claro si estas negociaciones abarcarán también otros puntos de desacuerdo, como los grupos aliados o apoderados de Irán, sus capacidades misilísticas, una posible tasa por el tránsito a través del estrecho de Ormuz y el alivio anticipado de las sanciones o las reparaciones de guerra. Cualquier asunto pendiente o mal resuelto en el acuerdo podría llevar a Israel a intentar sabotear esta distensión si considera que deja su seguridad nacional expuesta a una amenaza inaceptable (ya sea por una Irán libre de sanciones o por la actividad de sus aliados, como Hezbolá).

En ese escenario, la necesidad de despejar todas las minas del estrecho, la reapertura gradual de los canales de seguros y posibles episodios esporádicos de tensión, podrían hacer que el tráfico no se normalizara hasta el cuarto trimestre (Q4). Las disrupciones en las cadenas de suministro se prolongarían hasta finales de año y mantendrían elevada la inflación mundial. Además, la forma en que la economía global se adaptó a la pérdida de suministro de petróleo se apoyó de manera desproporcionada en la reducción de inventarios, más que en una destrucción de la demanda inducida por los precios, ya que los gobiernos y los participantes del mercado anticipaban que el choque sería temporal. Como resultado, la necesidad de reponer las reservas de petróleo y productos derivados, tanto con fines comerciales como estratégicos, implicaría que los precios del petróleo no regresarían de inmediato a los niveles previos al conflicto.

EE.UU.: una apuesta gigantesca por la IA

De entre las principales economías, Estados Unidos será el menos afectado por el enfrentamiento en el estrecho de Ormuz, tanto en su calidad de exportador de petróleo como de líder en la carrera por la inteligencia artificial. La inversión en inteligencia artificial ha superado al gasto de los consumidores como principal motor de la economía, representando el 87 % del crecimiento del PIB en los últimos seis meses.

El motor de la IA se ve impulsado aún más por el efecto riqueza generado por el auge de la renta variable relacionada con la IA. Creemos que se puede estimar que los efectos de la renta variable impulsan el consumo en un 0,8 %, aunque parte de ese aumento se ve contrarrestado por la contracción de la riqueza inmobiliaria.

Más allá de estas ganancias bursátiles aún no materializadas, los hogares siguen enfrentándose al impacto del encarecimiento de los precios derivado de los aranceles y de las próximas disrupciones de suministro relacionadas con el estrecho de Ormuz. Gracias al aumento de la riqueza financiera impulsada por la renta variable y a unas condiciones de crédito al consumo más favorables (como consecuencia de la desregulación bancaria), los hogares han logrado hasta ahora limitar los recortes en el gasto reduciendo su tasa de ahorro hasta el 2,7%, un mínimo que ya se alcanzó tanto durante la burbuja subprime como en la euforia posterior a los confinamientos.

Dadas las recientes señales de recuperación de la contratación laboral, no hay motivos para anticipar un mayor debilitamiento del consumo antes del cuarto trimestre. Sin embargo, con una inflación que vuelve a acelerarse y una Reserva Federal potencialmente más acomodaticia bajo la influencia de Warsh, es probable que la prima por plazo en el tramo largo de la curva de los bonos del Tesoro estadounidense continúe aumentando. Esto supone una amenaza para los activos de larga duración, entre los que se encuentran muchas de las principales compañías vinculadas a la temática de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha amortiguado el impacto del shock petrolero sobre el crecimiento estadounidense, pero al mismo tiempo ha incrementado la vulnerabilidad de la economía a un posible shock posterior derivado de la subida de los tipos de interés.

China: la arrogancia de una potencia hegemónica mundial

Aunque es el mayor importador de hidrocarburos de Oriente Medio, China ha logrado hasta ahora proteger su economía del impacto de la crisis del estrecho de Ormuz recurriendo a sus enormes reservas. Además, al igual que Estados Unidos, se beneficia del auge nacional de la inversión en inteligencia artificial. Sin embargo, la ola de inversión en IA no logra repercutir en el conjunto de la economía con la misma eficacia que en Estados Unidos. A pesar de las ventajas comparativas de China en materia de capital humano, la rápida adopción de tecnologías en el sector manufacturero (gracias a los modelos de código abierto) y la electricidad barata, su auge de la inteligencia artificial se ve limitado por la dependencia de las importaciones para el desarrollo de sus infraestructuras, en un momento en que se están endureciendo los controles a la exportación de chips estadounidenses de uso crítico. Los efectos sobre la riqueza asociados también se ven limitados por la capitalización bursátil relativamente baja del sector tecnológico. Estimamos que la inversión directa en inteligencia artificial en China alcanzará aproximadamente el 0,8 % del PIB en 2026, frente al 2,7 % de Estados Unidos.

Además, la concentración geográfica del auge de la inteligencia artificial en las ciudades de primer nivel agrava los efectos negativos sobre la riqueza derivados del sector inmobiliario. La mayor parte del exceso de oferta de viviendas se concentra en ciudades de menor importancia que sufren un declive demográfico y marginación económica. La disminución de los ingresos por transferencias de terrenos obliga a las administraciones locales a aplicar medidas de austeridad fiscal anticíclicas, sin que el Gobierno central ofrezca ninguna respuesta compensatoria. En definitiva, Pekín parece dar por hecho que el auge de las exportaciones y el desarrollo de la inteligencia artificial serán suficientes para mantener el crecimiento del PIB en el 4,5 %, a pesar de la reacción proteccionista a nivel mundial y del endurecimiento de los controles de exportación por parte de Estados Unidos. Prevemos que los decepcionantes datos de actividad obliguen a un cambio brusco de rumbo en la política económica hacia el gasto en infraestructuras públicas en el tercer trimestre, lo que podría suponer un momento complicado para los dirigentes chinos.

Zona euro: daños colaterales

Europa se ve sacudida una vez más por crisis externas. Tras la guerra tecnológica y la guerra comercial de los últimos años, el conflicto con Irán añade un claro matiz de estanflación a las perspectivas económicas, algo que ya se aprecia en las encuestas a empresas y consumidores. Hemos reducido a la mitad nuestra previsión de crecimiento para la zona del euro, situándola en un 0,6 % interanual, ya que la nueva contracción del poder adquisitivo y el aumento de la incertidumbre están lastrando considerablemente el consumo de los hogares. La inversión debería resultar menos cíclica de lo habitual, pero por motivos que dicen más de las ayudas públicas que del dinamismo privado. Los fondos especiales alemanes serán el único apoyo significativo para el crecimiento de Alemania en 2026, mientras que el último año de desembolsos del NextGenerationEU seguirá beneficiando a Italia y España.

En lo que respecta a la inflación, el aumento de los precios de la energía nos lleva a elevar nuestra previsión al 2,9 % interanual. Esto, sumado al aumento de los efectos indirectos y al incremento de las expectativas de inflación de los consumidores, empuja al BCE a adoptar una postura defensiva para salvaguardar su credibilidad. Prevemos dos subidas de tipos antes de que termine el verano, aunque no un ciclo similar al de 2022: un mercado laboral más débil hace que la evolución salarial resulte menos preocupante que en los primeros compases de la recuperación tras la pandemia, lo que limita el riesgo de efectos de segunda ronda.

Europa también está luchando por mantener su credibilidad a nivel institucional. Los primeros pasos hacia una unión de los mercados de capitales y la adopción de medidas más contundentes contra China demuestran que la UE ha comprendido por fin tanto la magnitud de sus retos estructurales como la naturaleza de la amenaza que representa China. Pero el reconocimiento no es lo mismo que el liderazgo. La falta de unidad política y de firmeza por parte del Ejecutivo pone en duda la eficacia de esta lucha.

-El autor, Raphael Gallardo, es Economista Jefe de Carmignac.