Los monoambientes: un activo de US$ 2.400 millones que el debate ignora

Hay debates que se dan sin números. El de los monoambientes en Montevideo es uno de ellos.

Durante meses se discutió la posibilidad de limitar su construcción dentro del régimen de Vivienda Promovida. Se habló de densificación, de mezcla tipológica, de política urbana. Lo que no apareció en ninguna instancia fue una respuesta simple: ¿de qué tamaño es el fenómeno que se quiere regular?

INMOVIN, el sistema de inteligencia del mercado de vivienda nueva desarrollado por Moebius Inteligencia Inmobiliaria, tiene esa respuesta. Y los números cambian el encuadre del debate.

El tamaño real

Entre 2013 y la oferta actual a estrenar, se desarrollaron en Montevideo 14.946 monoambientes, el 24,5% del total de vivienda nueva de la ciudad. Esas unidades movilizaron una inversión de US$ 1.166 millones, generaron US$ 365 millones en alquileres acumulados y aportaron US$ 82 millones en gastos comunes al funcionamiento edilicio.

Pero el ciclo económico no termina ahí.

INMOVIN identificó una capa adicional que ningún análisis previo había contabilizado: los flujos vinculados a servicios, intermediación y costos operativos asociados al monoambiente a lo largo de su vida útil. Electricidad: US$ 336 millones. Conectividad: US$ 210 millones. Garantías de alquiler: US$ 118,6 millones. Comisiones de venta, escritura e ITP: US$ 98,1 millones.

En total, US$ 785 millones adicionales que el monoambiente activa en el sistema económico, sin que nadie los estuviera contando.

El ciclo completo supera los US$ 2.400 millones en actividad económica. Por cada dólar invertido en monoambientes, el sistema genera US$ 0,67 adicionales en su entorno económico.

Ese es el tamaño del fenómeno en discusión.

¿Por qué el mercado los produce?

No por inercia ni por falta de regulación. Por eficiencia.

El monoambiente combina el ticket de entrada más bajo del mercado de vivienda nueva con la rentabilidad bruta más alta: 6,75% anual en Vivienda Promovida, según los datos de INMOVIN. Ninguna otra tipología alcanza ese nivel. Los de un dormitorio llegan al 6,46%, los de dos dormitorios al 5,97%.

Esa combinación —precio accesible, renta competitiva, liquidez en la salida— es lo que lo convierte en el producto dominante para el inversor. No es una distorsión del mercado: es su lógica funcionando con precisión.

El dato que transforma la discusión: 65% es capital extranjero

Aquí está el número que el debate no está procesando.

El 65% de los monoambientes del mercado fue adquirido por inversores no residentes, mayoritariamente argentinos. Eso equivale a 9.715 unidades y una inversión estimada de US$ 758 millones en manos extranjeras. En comparación, el porcentaje de inversión extranjera en el resto de las tipologías de Vivienda Promovida es del 22%.

El monoambiente no es un producto únicamente para el mercado local. Es la principal puerta de entrada del capital regional al mercado inmobiliario uruguayo.

Limitar su construcción no es solo una decisión de política urbana. Es una decisión sobre flujos de inversión extranjera, con consecuencias directas sobre la cuenta de capital del sector.

No es toda la ciudad

Otro error del debate: hablar de Montevideo como si fuera uniforme.

Los monoambientes no se distribuyen en forma pareja. Se concentran en barrios con tres condiciones específicas: acceso a transporte, cercanía a servicios y precio de suelo compatible con la Vivienda Promovida: Cordón, Palermo, Tres Cruces, La Blanqueada, Prado, Reducto, Aguada.

El Prado registra la mayor rentabilidad de todo el mercado de vivienda nueva: 7,70% bruto anual. Pocitos Nuevo llega al 7,31%. Palermo, al 6,82%. Esos no son promedios de Montevideo; son resultados específicos de barrios específicos con productos específicos.

Cualquier regulación que no distinga esta geografía intervendrá sobre fenómenos que no comprende. Regular sin esa distinción es intervenir sin precisión.

¿Qué pasa si se limita?

El debate que falta hacerse no es si limitar, sino qué ocurre cuando se limita.

Los hogares unipersonales representan hoy el 29% del total en Uruguay, según el Censo 2023. Esa demanda no desaparece si se restringe la oferta; se desplaza hacia tipologías más caras, hacia zonas más alejadas o hacia el mercado informal. Los inquilinos que hoy acceden a zonas centrales a través del monoambiente tendrán menos opciones y precios más altos.

Los inversores extranjeros que ingresan capital por esta vía buscarán otro destino, o no entrarán. Con US$ 758 millones en juego, no es un detalle menor.

Y los desarrolladores que hoy hacen viable la Vivienda Promovida con esta tipología tendrán que recalcular si sus proyectos cierran con otras combinaciones. En muchos casos, no cerrarán.

Limitar una tipología no elimina la demanda que la origina. Modifica sus condiciones y generalmente las empeora para los actores con menos opciones.

El valor de medir

El mercado de monoambientes en Montevideo tiene escala, lógica y actores concretos. No es una anomalía que corregir: es un componente del sistema que cumple funciones precisas.

INMOVIN es, hasta donde se conoce, el primer sistema en Uruguay que relevó este fenómeno con datos estructurados por tipología, categoría y barrio, con series históricas desde 2013. Los números que hoy permiten dimensionar el debate no existían en el espacio público antes de este análisis.

Eso no resuelve la discusión política. Pero fija el piso mínimo para que esa discusión sea seria: saber de qué tamaño es lo que se quiere regular, quién lo financia, dónde está y qué pasa si se toca.

Sin esos datos, no hay política urbana. Hay intuición con poder de decreto.

Medir cambia el problema.

- El autor, Gonzalo Martínez Vargas es fundador de Moebius Inteligencia Inmobiliaria y autor de La mente del inversor de real estate. INMOVIN es el sistema de inteligencia del mercado de vivienda nueva que releva 20 barrios de Montevideo con datos estructurados desde 2013 a 2029.