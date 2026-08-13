Las reformas estructurales en Argentina
Desde el punto de vista estructural, la reforma de la carta orgánica del BCRA puede contribuir a la estabilidad, pero no es suficiente para evitar tentaciones populistas. En lo que concierne a lo coyuntural, la recaudación nacional y provincial parece estar afectada por un aumento en la informalidad.
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