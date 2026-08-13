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El País Economía y mercado

Las reformas estructurales en Argentina

Desde el punto de vista estructural, la reforma de la carta orgánica del BCRA puede contribuir a la estabilidad, pero no es suficiente para evitar tentaciones populistas. En lo que concierne a lo coyuntural, la recaudación nacional y provincial parece estar afectada por un aumento en la informalidad.

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FIEL Fundación de Investigaciones Economicas Latinoamericanas
13/08/2026, 04:00
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