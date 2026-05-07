Invertir y construir con intuición: es mucho mejor con datos

Hay momentos únicos, momentos Kodak, de los que ocurren muy pocas veces en la vida: impresionar a un inversor y sorprender a un desarrollador al mismo tiempo. Hace unos días, en una reunión de negocios, un inversor comentaba que su inversión no había sido tan buena como esperaba. Le pedí algunos detalles, como el barrio, la fecha de compra, la tipología, el alquiler que percibía. Hice unos cálculos. Lo miré a los ojos y le dije: su inmueble ha tenido el mejor desempeño de inversión de los últimos cinco años en su categoría. No lo sabía.

A su lado, un desarrollador me preguntó de dónde había sacado esa información. Le pregunté qué estaba construyendo, en qué barrio, para cuándo era la entrega y qué tipologías tenía. Unos minutos después, le informé el desempeño que probablemente tendría su proyecto hasta la efectiva ocupación.

La pregunta que quedó en el aire fue la misma para los dos: ¿cómo es posible saber eso?

La foto y la película

Durante décadas, el mercado inmobiliario uruguayo respondió bien una sola pregunta: ¿cuánto cuesta? Precio por metro cuadrado, rentabilidad del alquiler, barrio consolidado o en desarrollo. Esa información siempre estuvo disponible.

Lo que nunca estuvo disponible es la película. El mercado mostraba la foto: lo que vale hoy, lo que rindió ayer. Nunca mostró hacia dónde iba el ciclo, si el momento era de apertura o de cierre, si el barrio preferido por todos era realmente el que mejor retorno daba, o simplemente el que mejor se vendía.

Lo que los datos dicen pero el mercado no ve

Si le preguntáramos a diez inversores cuáles son los mejores barrios de Montevideo para invertir en renta, la mayoría respondería Cordón, Tres Cruces, Pocitos. Los datos de abril de 2026 muestran algo distinto. Y no menor: el barrio más buscado no es el que mejor invierte.

En el ranking que elaboramos en Moebius, Palermo lidera Vivienda Promovida en 1 dormitorio. Prado es primero en monoambiente con la rentabilidad más alta del segmento, 8,5% anual. En Premium, Carrasco lidera en 1 y 2 dormitorios. Pocitos aparece tercero.

¿Palermo por encima de Cordón? ¿Prado primero? ¿Carrasco antes que Pocitos? No es un error. Es lo que pasa cuando medís con criterio en lugar de repetir percepciones.

El momento importa más que el barrio

Pero el ranking de hoy es solo parte de la respuesta.

Lo que le dije al inversor en esa reunión no era solo lo que su inmueble valía; era que podía ver, con datos, el recorrido que había tenido su inversión en los últimos cinco años. Cuánto había mejorado su posición relativa en el mercado, cuánto había apreciado el metro cuadrado, cómo había evolucionado su rentabilidad. No como estimación, sino como medición.

En 2013, el score de inversión de Cordón en monoambiente era de máxima oportunidad: ciclo abierto, brecha favorable, momento para entrar. El inversor que compró ese año capturó uno de los mejores ciclos del período. Cinco años después, ese mismo barrio y esa misma tipología mostraban un ciclo maduro: el precio había corrido, la brecha se había achicado. Mismo barrio, un momento completamente distinto.

La diferencia entre los dos inversores no estaba en el barrio. Estaba en cuándo.

El futuro que ya existe y nadie mide

Y lo que le dije al desarrollador tampoco era magia.

Miles de metros cuadrados están en construcción hoy en Montevideo con barrio, tipología y precio definidos, con entrega entre 2026 y 2029. No son futuro incierto, son presente no medido. Esa oferta va a llegar al mercado. Y cuando llegue, algunos proyectos van a encontrar inversores esperando. Otros van a encontrar un mercado que ya absorbió lo que podía absorber.

Hoy hay proyectos que se están diseñando para un mercado que probablemente ya no exista cuando se entreguen.

Hoy es posible saber en cuál de los dos escenarios va a estar parado cada proyecto. No con certeza absoluta, ya que el futuro no existe en estado puro. Pero sí con evidencia suficiente para tomar decisiones informadas en lugar de apostar a la intuición.

Eso es lo que construimos en Moebius; un sistema que mide los tres tiempos del mercado: lo que fue, lo que es, y lo que ya está construido y todavía no llegó. Sobre esa base, podemos decirle al inversor si su decisión pasada fue buena y por qué. Podemos decirle al que compra hoy si el momento es de apertura o de cierre. Y podemos proyectarle al desarrollador el desempeño probable de su proyecto en el mercado que va a encontrar cuando abra las puertas.

El dato no reemplaza la intuición, la corrige.

Invertir con intuición siempre fue posible. A veces funcionó muy bien. Pero la intuición no sabe que Prado lidera monoambiente VP hoy. No sabe que el inversor que compró en Malvín Premium en 2020 capturó el mayor salto de score del sistema en cinco años. No sabe que Pocitos, el barrio más buscado del mercado, tuvo el peor desempeño relativo del segmento Premium en el período 2015–2020.

Los datos sí lo saben. Y hoy esos datos están disponibles. El dato no reemplaza la intuición. La corrige. Y el que sigue invirtiendo solo con intuición no está apostando mejor: está llegando tarde.

"Lo más importante del dato no es el dato. Es lo que puedes hacer con él."

- El autor, Gonzalo Martínez Vargas, es director de la consultora inmobiliaria Moebius.