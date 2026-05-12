Europa parece estar bien: precisamente por eso, no lo está

A primera vista, Europa no parece estar en crisis. Los restaurantes están llenos, los museos abarrotados, las terrazas de los cafés se extienden sobre las calles empedradas bajo la luz del verano, y la arquitectura —siglos de belleza acumulada— hace que el resto del mundo parezca de construcción reciente y un tanto avergonzado. La calidad de vida es realmente alta. Nadie sufre visiblemente. La luz sigue encendida en toda la Unión Europea, y ese podría ser parte del problema.

El tipo de declive más peligroso es el que da una sensación de comodidad. Cuando las señales de alerta parecen prosperidad y las debilidades estructurales se ocultan tras un estado de bienestar funcional y una sólida herencia cultural, la brecha entre la percepción y la realidad puede ampliarse peligrosamente. Europa se encuentra en esa brecha ahora mismo, y la mayoría de los europeos quizás no lo reconozcan del todo.

Lo que realmente dicen las cifras

Empecemos por el crecimiento: la estadística más honesta que resume la vitalidad de una economía. Durante la última década, Estados Unidos registró un crecimiento promedio del PIB de alrededor del 2,5% anual. Europa promedió el 1,7%. La diferencia parece modesta hasta que se aplica el efecto del interés compuesto a lo largo del tiempo: pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento, mantenidas durante años, producen resultados drásticamente diferentes en el nivel de vida, los ingresos fiscales y la capacidad de financiar los servicios públicos. Según la Comisión Europea, se proyecta que la eurozona crecerá solo un 0,9% en 2026. Alemania, el motor industrial del continente y su mayor economía, registró un crecimiento cercano a cero en 2025 tras dos años consecutivos de estancamiento.

El crecimiento de la productividad laboral en Europa ha disminuido un promedio del 1,2% anual entre 2000 y 2025, lo que resultó en un crecimiento casi estancado de tan solo el 0,2% en el período de 2022 a 2025. Este no es un problema cíclico, ni unos pocos años malos que se puedan solucionar con una bajada de tipos y un paquete de estímulo. Es un problema estructural, lo que significa que se agrava silenciosamente y no admite soluciones rápidas. Cuando el PIB per cápita crece entre un 2,5% y un 3% anual, los ingresos se duplican cada 25 a 35 años. Cuando el crecimiento se ralentiza hasta un 0,5 % o un 1 %, la duplicación de los ingresos puede tardar entre 80 y 100 años. Europa se encamina hacia este segundo escenario.

El Informe Draghi, la histórica evaluación de la competitividad encargada por la Comisión Europea y elaborada por el expresidente del BCE, Mario Draghi, lo dejó bien claro. Draghi identificó la brecha digital y de innovación como una debilidad estructural fundamental de la competitividad europea. Alrededor del 70% de la diferencia del PIB per cápita de la UE con respecto a Estados Unidos se puede atribuir a una menor productividad, impulsada en gran medida por la relativa debilidad de los sectores europeos de tecnologías de la información y la comunicación.

De las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo, solo cinco son europeas: ASML (Países Bajos), SAP (Alemania), Spotify (Suecia), Adyen (Países Bajos) y Arm Holdings (Reino Unido). No cinco de las diez primeras, sino cinco de las cincuenta primeras.

La brecha en IA no se cierra, sino que se amplía.

En la tecnología que probablemente definirá los próximos 30 años, Europa no está a la altura. Estados Unidos produjo 40 modelos fundamentales de IA destacados el año pasado. China produjo 15. Europa produjo tres. La UE cuenta con aproximadamente el 5% de la capacidad de computación de IA total del mundo, en comparación con Estados Unidos, que posee el 74% de la computación de IA de alta gama global, y China, que tiene el 14%. Mientras que Estados Unidos y China dominan la creación de unicornios de IA, Europa convierte solo el 1,5% de las empresas de IA en fase inicial en unicornios, en comparación con el 4,8% en Estados Unidos.

La UE invirtió solo 252.000 millones de euros en capital riesgo durante todo el quinquenio comprendido entre 2020 y 2025, en todos los sectores, no solo en IA. La ambición parece grande hasta que se observa que OpenAI, por sí sola, planea invertir 500.000 millones de dólares en infraestructura de IA durante los próximos cuatro años. Toda la iniciativa pública de IA de Europa es menor que el compromiso de inversión de capital de una sola empresa estadounidense.

Solo tres de los 39 unicornios de IA del mundo son europeos. Tres de cada cuatro estudiantes europeos de doctorado en IA formados en universidades estadounidenses permanecen en EE.UU. durante al menos cinco años después de graduarse. Incluso cuando el talento es europeo, la creación de valor suele producirse en otros lugares (y principalmente en EE.UU.).

La normativa diseñada para regular la IA llegó antes de que Europa contara con una Inteligencia Artificial significativa que regular. La Ley de IA de la UE, la primera ley integral de IA del mundo, hace hincapié en el desarrollo responsable de la IA, la estricta protección de datos y la privacidad del usuario. Estos no son objetivos irrazonables, pero la carga del cumplimiento recae con mayor peso sobre las empresas menos capaces de absorberla: las startups en fase inicial que intentan competir con sus pares estadounidenses y chinos bien capitalizados.

El ciclo de vida de una empresa financiada por capital riesgo suele consistir en crecer hasta poder venderse a una gran tecnológica o salir a bolsa.

Para las empresas europeas financiadas por capital riesgo, los incentivos apuntan cada vez más a la reubicación, principalmente a EE.UU. Las normas no frenaron a OpenAI ni a ByteDance. Se les debía dinero a los fundadores que podrían haber competido con ellos.

No se puede competir en una carrera de IA sin energía.

Existe otra limitación que rara vez se reconoce en el debate político europeo: la energía. La infraestructura de la era de la IA no puede operar de forma competitiva con la electricidad más cara del mundo. Los precios de la electricidad en la UE para las industrias de alto consumo energético se mantuvieron más del doble que en EE.UU. en 2025 y casi un 50 % por encima de los de China.

Los precios del gas en la UE alcanzaron cuatro veces los de EE.UU. durante el primer semestre de 2025. Las consecuencias para la industria ya son visibles. La industria química europea ha cerrado más de 100 instalaciones desde principios de 2024, lo que ha supuesto la pérdida de decenas de miles de empleos. Los centros de datos, la infraestructura física de la IA, requieren enormes cantidades de electricidad fiable. Irlanda, que durante años había atraído importantes inversiones tecnológicas, ha impuesto ahora una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos porque su red eléctrica no puede soportar la carga. No se puede albergar la revolución de la IA si no se puede alimentar los servidores.

Ambas superpotencias han comprendido que la abundancia de energía es una necesidad estratégica. China invirtió más de 1 billón de dólares en energía limpia en 2025. Estados Unidos se beneficia de la doble ventaja del gas de esquisto nacional barato y los enormes compromisos de capital de las grandes tecnológicas. Europa, atrapada entre sus ambiciones de transición verde y las vulnerabilidades de la seguridad energética, enfrenta costos industriales que dificultan la infraestructura de IA a gran escala sin un apoyo estatal sustancial.

Un continente fragmentado

Las cifras europeas agregadas son preocupantes. El panorama desagregado, particularmente en Europa Central y Oriental, es aún peor. El descenso de la población y la emigración están transformando partes de la región, a medida que las personas en edad laboral y altamente cualificadas se trasladan a mercados laborales más sólidos dentro de la UE.

El Banco Mundial muestra que el crecimiento regional en Europa Central y Oriental se desacelerará a alrededor del 2,5 % en 2025-2026, muy por debajo del promedio del 4 % de la década anterior. Casi 50 regiones europeas se clasifican ahora como atrapadas en «trampas de desarrollo», concentradas en Bulgaria, Rumania, Hungría, Croacia y partes de Polonia. No se trata de países que se estén quedando atrás en algún indicador específico; Son países donde las personas más productivas están emigrando de forma sistemática y masiva.

La libre circulación de personas en la UE —diseñada como una fortaleza, un símbolo de integración— ha acelerado, en algunos casos, la fuga de capital humano de las economías más débiles del continente.

La arquitectura de estas ciudades sigue siendo hermosa. La cultura perdura. Pero la energía económica, literal y figuradamente, es cada vez más desigual en la UE.

Una factura creciente

Una cifra más lo cambia todo: la subinversión de Europa en su propia seguridad, que se ha prolongado durante décadas, ahora tiene consecuencias. La invasión rusa de Ucrania destrozó la suposición de que el orden de seguridad del continente tras la Guerra Fría era estable. Los compromisos de la OTAN, largamente incumplidos, son ahora políticamente ineludibles. McKinsey estima que Europa necesitará alcanzar los 800.000 millones de euros en gasto de defensa para 2030 para cumplir con sus obligaciones.

Esa financiación debe provenir de las mismas economías estancadas, presupuestos públicos limitados y bases impositivas que ya financian los sistemas de salud, las pensiones y los subsidios energéticos. El rearme se vuelve más complejo cuando la capacidad industrial está bajo presión, el talento es móvil y las brechas tecnológicas se amplían. La cuestión central es si los sistemas políticos de la UE pueden realizar las concesiones necesarias antes de que las circunstancias los obliguen.

El problema de sentirse bien

Existe una versión de esta historia que termina bien para Europa. Incluso un aumento moderado de la productividad de la IA en los próximos años podría ser significativo en relación con las anémicas perspectivas de crecimiento económico de Europa. Europa posee fortalezas reales: en investigación, en sectores industriales especializados y en la calidad de sus instituciones científicas. Los países nórdicos, en particular, han desarrollado ecosistemas de IA que superan las expectativas. Pero estas fortalezas no se traducen automáticamente en competitividad sostenida.

Requieren capital, urgencia y la voluntad de tomar decisiones incómodas: sobre regulaciones que protegen a las empresas establecidas en lugar de impulsar a las nuevas, sobre políticas energéticas que priorizan la coherencia ideológica sobre la competitividad industrial, sobre el talento que se marcha y no regresa.

Como bien lo expresó el científico de datos belga Robert Praas: «Queremos permitirnos no invertir lo suficiente y seguir siendo competitivos. Pero con nuestro nivel de inversión actual, no deberíamos fijarnos en Estados Unidos ni en China, porque operan a otro nivel».

Los signos visibles de prosperidad continuarán durante algún tiempo. El nivel de vida sigue siendo alto, gracias a la riqueza acumulada y a unas instituciones que funcionan correctamente. Sin embargo, la economía global se está reorganizando en torno a tecnologías y capacidades que Europa no está desarrollando a gran escala, impulsada por una energía que le cuesta suministrar de forma competitiva y estable, a una velocidad para la que sus marcos regulatorios no fueron diseñados.

La brecha entre la percepción y la realidad no permanecerá amplia para siempre. Cuando se cierre, es improbable que lo haga de forma gradual o agradable.

Lo que Europa aún puede hacer

Se avecina un periodo difícil: es improbable que Europa lidere la carrera por desarrollar IA de vanguardia, sea relevante en las cadenas de suministro de semiconductores o desarrolle a gran escala tecnologías de automatización de próxima generación. La brecha en capacidad de procesamiento, capital, talento y escala de implementación entre Europa y los ecosistemas líderes es sustancial y sigue ampliándose. Aceptar esto no es derrotismo, sino el comienzo de una mayor claridad estratégica.

Lo que Europa sí posee es diferente y potencialmente igual de importante en un mundo que avanza rápidamente hacia una realidad más automatizada y mediada por algoritmos. Una larga tradición de abordar la tecnología desde una perspectiva humana: no solo qué se puede construir, sino qué se debe construir, para quién y a qué costo. En un mundo donde la IA suele estar impulsada por métricas de rendimiento y beneficios, esta perspectiva es escasa y valiosa.

Abre la posibilidad de liderar áreas donde la capacidad tecnológica se cruza con el impacto social. En el sector sanitario, esto podría significar aplicar la IA no solo a la eficiencia, sino también a los sistemas de atención a largo plazo para las poblaciones mayores. En educación, podría significar repensar el aprendizaje en un entorno mediado por la IA. En la investigación científica, podría significar impulsar la innovación con modelos de gobernanza que equilibren la velocidad con la responsabilidad adecuada. Podría ser el ámbito donde la investigación asistida por IA en clima, ciencia de los materiales o descubrimiento de fármacos se rija por principios que el resto del mundo eventualmente tendrá que adoptar, porque Europa los impuso primero.

El estado de bienestar que Europa construyó durante el último siglo —imperfecto, con dificultades y costoso— también funciona como infraestructura. Ofrece una oportunidad para que la IA se implemente de maneras más inclusivas, más estables y con mayor arraigo social que los sistemas puramente impulsados ​​por el mercado. La cuestión no es si Europa puede replicar Silicon Valley o Shenzhen. No puede.

La cuestión es si Europa puede liderar la configuración del funcionamiento de estas tecnologías para la gente común, en cada etapa de la vida, sin dejar a poblaciones enteras atrás en la transición.

El futuro que se está construyendo ahora se vuelve cada vez más irreconocible. Garantizar que siga siendo habitable podría ser una de las funciones más importantes. Y podría ser la que Europa, si alinea sus capacidades con sus fortalezas, esté en una posición privilegiada para desempeñar.

- La autora, Adriana hoyos, es profesora Asociada en IE University, donde imparte docencia sobre economía de la inteligencia artificial, ecosistemas digitales y geopolítica. Este artículo fue publicado en IE Insights.