“Esto no es normal”: los aranceles de Trump revolucionan el mercado de bonos

Los cimientos del sistema financiero se tambalearon la pasada semana, con el rendimiento de los bonos del Tesoro aumentando drásticamente a medida que la caótica implementación de los aranceles socavaba la confianza de los inversores en el papel fundamental de Estados Unidos en el sistema financiero.

Los bonos del Tesoro estadounidense, conocidos como "Treasuries" porque son emitidos por el Tesoro estadounidense, cuentan con el respaldo del gobierno estadounidense, y el mercado de estos bonos se considera desde hace tiempo uno de los más seguros y estables del mundo.

Sin embargo, el comportamiento errático del mercado del Tesoro durante toda la semana ha generado temores de que los inversores se estén volviendo en contra de los activos estadounidenses a medida que se intensifica la guerra comercial del presidente Donald Trump.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que respalda el endeudamiento corporativo y de consumo y es posiblemente el tipo de interés más importante del mundo, subió aproximadamente 0,1 puntos porcentuales el pasado viernes. El aumento se sumó a las fuertes fluctuaciones a lo largo de la semana que han llevado el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de menos del 4% a finales de la semana pasada a alrededor del 4,5%.

Estos aumentos pueden parecer pequeños, pero son movimientos importantes en el mercado de bonos del Tesoro, lo que ha llevado a los inversores a advertir que las políticas arancelarias de Trump están causando graves turbulencias. Esto también afecta a los consumidores. Si tiene una hipoteca o un préstamo para un automóvil, por ejemplo, el tipo de interés que paga está relacionado con el rendimiento a 10 años.

Los bonos del Tesoro a 10 años también se consideran un refugio seguro para los inversores en momentos de volatilidad en el mercado bursátil, pero el fuerte aumento de los rendimientos de esta semana ha vuelto a este mercado inusualmente peligroso.

El rendimiento de un bono se mueve en la dirección opuesta a su precio. Por lo tanto, dado que los rendimientos han aumentado inesperadamente, los inversores de todo el mundo que poseen billones de dólares en bonos del Tesoro están viendo cómo el valor de sus tenencias disminuye repentinamente.

El aumento de los rendimientos de los bonos a 30 años también ha sido histórico, según los analistas. Este bono se considera un refugio especial para los fondos de pensiones y las compañías de seguros, ya que tienen pasivos que se extienden a futuro, por lo que necesitan activos que se correspondan con ellos.

"Esto no es normal", escribió Ajay Rajadhyaksha, presidente global de investigación de Barclays, en un informe el viernes. Buscando una explicación, Rajadhyaksha señaló la especulación de los inversores asiáticos, que están vendiendo en respuesta a los aranceles, así como la posible liquidación de posiciones altamente apalancadas en el mercado del Tesoro. "Sea cual sea la razón, ahora mismo los mercados de bonos están en problemas", afirmó.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió 0,44 puntos porcentuales esta semana, cotizando prácticamente sin cambios el viernes. Este movimiento indicó un cambio brusco en la demanda del bono a largo plazo. La Reserva Federal fija unos tipos de interés a muy corto plazo que luego se extienden a los mercados financieros. Pero cuanto más se aleja uno de los tipos de la Fed, menor es el impacto del banco central.

“Una vez que se llega al extremo largo, realmente no están en el panorama”, afirmó Matt Eagan, gestor de cartera de la gestora de fondos Loomis, Sayles & Co. “Hay menos compradores naturales en ese mercado. Pequeños cambios en la oferta y la demanda pueden provocar grandes fluctuaciones”.

Normalmente, el mercado de bonos del Tesoro, con un valor de casi 30 billones de dólares, es demasiado grande como para verse afectado significativamente por los cambios en el apetito de compra, según los analistas, destacando la gravedad de las fluctuaciones actuales del mercado.

Un indicador de volatilidad en el mercado del Tesoro alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2023.

“Hemos visto bastantes ventas”, afirmó Vishal Khanduja, gestor de cartera del fondo de bonos de retorno total de Morgan Stanley Investment Management.

Otra señal preocupante esta semana ha sido la caída del dólar estadounidense, que se desplomó un 0,9% frente a una cesta de divisas que representa a sus principales socios comerciales al cierre de la semana. Todas las divisas del grupo de 10 países subieron frente al dólar, lo que apunta aún más a un alejamiento de los activos estadounidenses.

Un dólar más débil al mismo tiempo que los bonos gubernamentales y las acciones se desploman es una combinación inusual, dado el papel del dólar como refugio seguro del sistema financiero global.

A pesar de la caída de meses en el mercado bursátil, que se acerca a un mercado bajista, fue el mercado de bonos, que se veía "inquieto", lo que, según Trump, lo impulsó el pasado miércoles a pausar los aranceles más graves para la mayoría de los países.

"El gran elefante de riesgo en la habitación es el mercado del Tesoro", dijo Eagan.

Los funcionarios de la Reserva Federal han reconocido las recientes fluctuaciones, pero aún no se han mostrado demasiado alarmados. Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, afirmó que los mercados "siguen funcionando bien". No hay "preocupaciones de liquidez en general", afirmó, aunque añadió que el banco central estará "totalmente preparado" para intervenir si es necesario.

Para los inversores, estos movimientos reflejaron las fuertes fluctuaciones de precios provocadas por la ola de ventas inducida por la pandemia en marzo de 2020 y, antes de eso, un episodio de volatilidad en septiembre de 2019. Estos eventos asustaron a los inversores y provocaron una rápida intervención de la Reserva Federal para estabilizar el mercado.

Esta vez, la Fed se encuentra en una posición más complicada. El efecto inflacionario de los aranceles justifica que el banco central mantenga altas las tasas de interés. Sin embargo, reducir las tasas de interés sería más beneficioso para los mercados financieros y el crecimiento económico, algo a lo que el banco central se ha resistido hasta ahora.

El viernes, un indicador de la confianza del consumidor, ampliamente observado, cayó a su nivel más bajo en aproximadamente tres años. Las expectativas sobre la inflación dentro de 12 meses se dispararon, lo que subraya el desafío que enfrenta la Fed.

Mientras tanto, la caótica implementación de la pasada semana, y posteriormente la suspensión parcial de los aranceles globales, seguida de una creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha generado incertidumbre entre los inversores globales sobre si confiar en el mercado del Tesoro, o incluso en el dólar estadounidense, como fuente de seguridad y estabilidad.

Los inversores extranjeros se encuentran entre los mayores tenedores de deuda pública estadounidense. Japón es el mayor, según datos oficiales, con más de un billón de dólares en deuda del Tesoro estadounidense. El siguiente en importancia es China, que posee 760.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, habiendo reducido ya sus tenencias en más de un cuarto de billón de dólares desde 2021.

“¡Despierten!, escribió Andrew Brenner, veterano operador de bonos y director de renta fija internacional de National Alliance Securities, en un breve correo electrónico. “Este es dinero extranjero que sale del mercado debido a las políticas arancelarias”.

Algunos analistas e inversores temen que un ritmo de venta más rápido por parte de inversores extranjeros pueda impulsar aún más los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, y con ellos los tipos de interés estadounidenses.

“Provocar conflictos con importantes socios comerciales que también financian la deuda se vuelve especialmente arriesgado con un amplio déficit fiscal y sin un plan creíble para controlarlo”, afirmó Eagan.

Las alternativas en todo el mundo también se están beneficiando. Alemania anunció recientemente planes para invertir en sus fuerzas armadas, financiados mediante nueva deuda. El mercado de bonos del país se considera un referente en Europa y a menudo se compara con el mercado de bonos del Tesoro estadounidense.

A medida que la preocupación por los aranceles se afianzó, el diferencial entre el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años y los bonos del Tesoro a 10 años se redujo, ya que los inversores buscaron refugio en Estados Unidos.

Una situación que se ha revertido rápidamente.