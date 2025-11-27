Esta película ya la vimos en Brasil

La inflación persiste en Brasil, incluso con la tasa de interés real cercana al 10%. Esta situación se explica por una combinación inconsistente de políticas monetarias contractivas e impulsos fiscales y (principalmente) parafiscales. Como consecuencia, la industria se ve perjudicada por el nivel de las tasas de interés, al igual que otros sectores de alta tecnología que dependen de inversiones sustanciales. La política industrial intenta contrarrestar este costo, pero su efecto es limitado en este contexto. Mientras tanto, el comercio y los servicios se benefician de un conjunto de políticas compensatorias de estímulo social y al consumo, y la balanza por cuenta corriente se deteriora, como hemos visto en otras ocasiones. Este escenario se repite desde hace tiempo; da la impresión de que estamos en la película "El día de la marmota", donde el protagonista regresa diariamente al principio. En este caso, lamentablemente, el regreso al escenario inicial es el de nuestra economía brasileña.

Para explicar este escenario, comencemos analizando la inflación y sus componentes. El gráfico 1 muestra la tasa de inflación del IPCA desglosada en cuatro grupos principales, según la definición del Banco Central. Se observa que, desde 2004, y con la excepción del período de la pandemia, la inflación de los servicios ha sido superior a la de los bienes manufacturados en el país.

El gráfico 2, a su vez, muestra el comportamiento desagregado de la inflación de los servicios, en grupos que estructuré según la composición del IPCA. En el período reciente, con la excepción de las cuotas de condominio, la salud y la educación regular, todos los demás grupos de servicios han mostrado altas variaciones en sus precios. El caso más llamativo es el de la inflación de los alimentos fuera del hogar (8,24 % en los 12 meses hasta septiembre, frente al 5,97 % en el hogar), lo que indica una clara desconexión entre los precios de los alimentos y los servicios que los ofrecen.

Esta superioridad de la inflación de los servicios sería una característica típica de las economías ricas, en las que la demanda de estos se expande a medida que el aumento de los ingresos provoca un cambio en la composición de la canasta de consumo promedio de la población. No me parece que nos encontremos en esta etapa de desarrollo. Y, con este comportamiento de la inflación de servicios, es prácticamente imposible converger al objetivo del 3%, que de por sí es irrealista, como ya he argumentado en otros artículos, en este escenario de clara disonancia entre las políticas fiscal y monetaria.

Entonces, ¿a qué se debe esta situación? Mientras que la inflación de los bienes manufacturados está asociada a las fluctuaciones del tipo de cambio, que se ha visto incrementada por los altos tipos de interés, la inflación de servicios está relacionada con el comportamiento del mercado laboral y los ingresos, que crecen no solo con un bajo desempleo, sino también debido a las políticas compensatorias del gobierno (Bolsa Família, subsidio al gas, descuento en la factura de la luz, etc.).

El gráfico 3 indica una alta correlación positiva entre el comportamiento del tipo de cambio y la inflación de los bienes manufacturados, con cierto desfase que varía en el tiempo, y el gráfico 4 también muestra una alta correlación, pero en este caso con signo negativo, entre la tasa de desempleo y la inflación de servicios.

Desde el primer mandato de Lula, la política económica ha repetido los mismos pasos: apreciación de la moneda (iniciada, para ser justos, por FHC) para contener la inflación de los productos manufacturados, acompañada de medidas para expandir el mercado interno y los ingresos mediante programas sociales, sin la expansión concomitante de la inversión, la producción y el empleo en sectores más sofisticados (a excepción del sector de la información y la comunicación, que sigue una tendencia global). Quiero dejar claro que apoyo los programas sociales existentes; simplemente creo que es erróneo que sustituyan el papel rector necesario de las políticas de desarrollo productivo.

Como resultado, observamos una desconexión entre la producción industrial y las ventas minoristas, así como con el volumen de servicios (una tendencia representada en el gráfico 5).

Esta conocida «boca de cocodrilo» entre la producción industrial y el volumen de ventas minoristas tiene una consecuencia muy clara: un empeoramiento de la balanza por cuenta corriente. El gráfico 6 muestra una alta correlación entre la balanza comercial de productos manufacturados y la balanza por cuenta corriente (importaciones de productos manufacturados), cuyo comportamiento influye decisivamente en la balanza por cuenta corriente. Estamos observando el peor resultado, en términos absolutos, para este indicador en los últimos diez años.

En resumen, el Banco Central persigue un objetivo de inflación irreal, dado el marco institucional actual, mediante la aplicación de una tasa de interés muy alta. El gobierno espera, de esta manera, satisfacer las expectativas del mercado respecto a las acciones del Banco Central, pero, por otro lado, no desea provocar recesión ni desempleo y, para ello, adopta políticas fiscales y parafiscales que terminan reforzando aún más la postura del Banco Central. La inflación de los bienes manufacturados se controla parcialmente mediante la apreciación del tipo de cambio resultante de este proceso.

Este desajuste entre las políticas fiscales y monetarias se ha observado no solo ahora, cuando tenemos un objetivo de inflación inalcanzable, sino también en varias ocasiones durante las últimas décadas. El prolongado proceso de apreciación del tipo de cambio, que busca controlar la inflación de los bienes transables, junto con la estrategia de expansión de políticas compensatorias, que a su vez no se corresponde con las mejoras en la composición de la producción y el empleo, implica una mayor demanda interna de servicios. En este escenario, la inflación de los servicios aumenta, al igual que la estructura productiva, que se desplaza hacia los sectores tradicionales, los servicios públicos y los productos con altas ventajas comparativas.

Nuestro Centro de Estudios del Nuevo Desarrollo estima que la tasa de equilibrio industrial actual se sitúa en R$ 6,42, lo que refleja, entre otros factores, la baja productividad local. Por lo tanto, nos encontramos nuevamente en una fase de apreciación de nuestra moneda. El déficit en cuenta corriente seguirá deteriorándose, al igual que la situación fiscal, en este caso debido a los programas gubernamentales y a los elevados gastos por intereses derivados de las características de la política monetaria.

En algún momento, el tipo de cambio volverá a depreciarse, debido a este escenario. Cuando la inflación de los bienes transables aumente, el poder adquisitivo disminuirá, reduciendo momentáneamente la demanda de servicios, y el proceso de apreciación se reanudará para restringir la evolución de los precios, en una economía con una estructura productiva cada vez más regresiva.

¿Cómo cambiar esta situación? No es tarea fácil y requiere una serie de medidas. He aquí algunas sugerencias: 1. Modificar el objetivo al 4% en un escenario de mayor control del gasto público corriente, asociado a una mayor libertad para el gasto en inversión (las Fuerzas Armadas ya están logrando, junto con el Congreso, excluir una cierta cantidad de inversión del cálculo del objetivo fiscal); 2. Una amplia reforma fiscal y tributaria que demuestre un compromiso con el control del gasto público, la deuda pública y la inflación, permitiendo una reducción sostenida y prolongada de los tipos de interés y la reanudación de las inversiones públicas; 3. Una reanudación sustancial de las reservas regulatorias, para que los precios internos de los alimentos se desvinculen menos de las variaciones del tipo de cambio y la evolución de los precios de las materias primas en el mercado externo; 4. El precio local del petróleo no puede determinarse exclusivamente en función de su paridad internacional; 5. Desvincular los contratos de precios fundamentales para la economía, como los de energía, que siguen estando indirectamente vinculados a las variaciones del tipo de cambio.

Finalmente, tan importante como las demás sugerencias, y con el objetivo de desvincular parcialmente el comportamiento de los tipos de interés y los tipos de cambio, será necesario reducir la volatilidad de los flujos de capital. Otros países ya han tenido éxito en este sentido, y debemos avanzar en la misma dirección para reducir el marcado diferencial de tipos de interés que practica el país. Este tema, sin duda alguna, debe estar en la agenda. Es necesario estabilizar el tipo de cambio y bajar los tipos de interés, no solo para posibilitar las inversiones productivas, sino también para impulsar la propia política industrial, cuyo papel en este proceso debe ser fundamental. Su éxito es crucial para que el país no dependa excesivamente de políticas sociales compensatorias (cuya limitación fiscal es evidente) para generar empleos de calidad y mejorar la distribución de la renta mediante cambios en el mercado laboral.

- Nelson Marconi - Profesor adjunto de la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo (FGV EAESP) y coordinador del Centro de Estudios del Nuevo Desarrollo. Ester artículo fue publicado en Cojuntura Economica.