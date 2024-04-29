Con una inflación tan alta, nadie sabe cuánto vale un dólar

El aumento de los precios ha puesto a la gente de mal humor. Han deprimido la confianza de los consumidores, a pesar de una economía en crecimiento y un bajo desempleo.

Pero es difícil entender exactamente cómo la inflación está dañando, ayudando y confundiendo a la gente. Todo el mundo sabe que el coste de la vida ha aumentado. Sin embargo, a menos que esté constantemente sacando una calculadora, es poco probable que sepa si sus salarios se mantienen a la altura de la inflación, si el mercado de valores realmente ha alcanzado un pico real o si un premio mayor de lotería es tan atractivo como afirman los especialistas en marketing.

Hay un nombre elegante para la común incapacidad humana de ver más allá de los precios llamativos creados en gran medida por la inflación. Esta incapacidad generalizada para reconocer lo que realmente vale el dinero se conoce como ilusión monetaria.

El economista de Yale, Irving Fisher, escribió un libro al respecto hace casi un siglo. El economista británico John Maynard Keynes popularizó la idea. Los economistas conductuales lo han estudiado extensamente. Pero sus ideas tienden a olvidarse cuando los precios son bastante estables, como lo eran en Estados Unidos hasta hace tres años.

Cuando la inflación aumenta anualmente aproximadamente a un 2%, ¿a quién le importa realmente? Se puede funcionar bien sin pensar en la lenta erosión del valor de su dinero, aunque los veteranos lo notan porque incluso con una tasa de inflación anual del 2%, los precios se duplican cada 36 años.

Pero ahora que llevamos un tiempo viviendo con una inflación alta, todo el mundo es propenso a la ilusión monetaria, en una medida u otra.

Consideremos que un dólar de marzo de 2021 vale menos de 85 centavos hoy, según la calculadora del índice de inflación al consumidor del gobierno. Cuando mantengo ese número en mi cabeza, los dólares en mi cuenta bancaria parecen especialmente poco impresionantes. (Y he estado trabajando a tiempo completo desde el verano de 1977. La calculadora dice que cada dólar que gané en mi primer trabajo vale sólo 19 centavos en dinero de 2024.

Por supuesto, ya todo el mundo sabe que el poder adquisitivo del dólar ha caído. Cuando el precio de los productos que ves todos los días ha subido (un galón de gasolina, una barra de pan, una taza de café), sabes que los precios han subido.

Aun así, es fácil volver a pensar que un dólar simplemente vale un dólar, y que siempre lo ha sido.

Las acciones y la lotería

Ciertos aspectos del costo de la inflación en los mercados se describen extensamente, pero creo que los profundos efectos de la inflación en las acciones y los bonos todavía se subestiman en gran medida.

Primero, algunas cosas sobre los costos de la inflación están claras. Como la Reserva Federal ha estado luchando contra la inflación, las tasas de corto plazo son altas. Y varios meses consecutivos de malas lecturas de inflación han hecho poco probable que la Reserva Federal recorte las tasas pronto. En el mercado de bonos, que responde a las señales de la Reserva Federal y a los juicios de los operadores sobre la inflación y el crecimiento económico, los rendimientos han aumentado. Como resultado de todo esto, se elevaron una serie de tasas de crédito al consumo. Estos incluyen hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales.

Además, la comprensión este mes de que la Reserva Federal no tiene prisa por bajar las tasas de interés paralizó el mercado de valores.

Recientemente escribí sobre un aspecto menos conocido de la inflación. Las frecuentes referencias exuberantes a nuevos máximos en el S&P 500 durante el reciente repunte alcista no tuvieron en cuenta el aumento de los precios al consumidor. (Usaron lo que los economistas llaman precios nominales, no reales). Sobre una base ajustada a la inflación, el mercado de valores sólo en marzo se acercó a un nuevo pico por primera vez en años. Me basé en un análisis de Robert Shiller, un economista de Yale, que durante mucho tiempo ha utilizado datos ajustados por inflación para levantar el velo de la ilusión monetaria. Debido a los reveses de las últimas semanas (alta inflación y un mercado de valores tambaleante), el mercado ha caído por debajo de los niveles máximos en términos reales.

Utilizar rendimientos nominales en una era inflacionaria puede llevarle a la conclusión errónea de que el mercado está generando rendimientos fenomenales.

He aquí otro producto de la ilusión monetaria, uno que los gobiernos estatales están explotando sin descanso: los premios mayores de la lotería. Como escribí en marzo, una serie de enormes premios recientes han sido aumentados artificialmente por prácticas de marketing cuestionables, altas tasas de interés e inflación.

Cuando la utilizan expertos en marketing, la ilusión monetaria puede excitar tanto a humanos incautos que invierten el dinero ganado con tanto esfuerzo en quimeras, como loterías y mercados bursátiles espumosos.

Trabajadores infelices

El viejo estribillo de que el alquiler es demasiado alto está resonando ahora. Los elevados costos de la vivienda están incluidos en los índices gubernamentales y representan una parte sustancial de los recientes aumentos de la inflación oficial.

Los salarios son otro problema persistente. Numerosas encuestas muestran que muchos trabajadores creen que sus salarios no han estado a la altura del costo de vida. Es discutible si realmente han seguido el ritmo. Los datos oficiales sobre salarios promedio son volátiles y difíciles de interpretar.

Una meticulosa investigación realizada por los economistas David Autor, Annie McGrew y Arindrajit Dube muestra que para las personas de menores ingresos, los salarios reales han aumentado, borrando casi el 40% de la antigua brecha salarial entre los trabajadores más ricos y más pobres en Estados Unidos.

Aun así, como la inflación en bienes esenciales como alimentos, vivienda y transporte estresa más a las personas de bajos ingresos que a los ricos, no está claro que esos aumentos salariales sean bien apreciados.

De hecho, una investigación realizada por Stefanie Stantcheva, académica de Harvard y de la Brookings Institution, basándose en trabajos anteriores de Shiller, concluye que no lo es.

La gente tiende a culpar al gobierno por el dolor de la inflación y a darse crédito por los aumentos que han recibido, incluso cuando se sienten enojadas porque esos aumentos no parecen estar a la altura del costo de vida.

Ésa es una cuestión fundamental cuando la inflación es alta.

“Money Illusion”, un artículo clásico de 1997 de los economistas Eldar Shafir y Peter Diamond y el psicólogo Amos Tversky, encontró que en períodos de alta inflación, los empleadores pueden salirse con la suya dando a los trabajadores aumentos equivalentes a recortes salariales sustanciales sobre una base ajustada a la inflación.

Digamos que la inflación está aumentando a una tasa anual del 4% y usted obtiene un aumento del 2%. Acaba de recibir un recorte salarial real. Si no hay inflación y su salario se reduce en un 1%, también habrá recibido un recorte salarial, pero habrá perdido menos dinero que en el caso de una inflación alta. Lo extraño es que los trabajadores tienden a considerar más justos los mayores recortes salariales reales.

Esto tiene sentido, dicen los autores, si se tiene en cuenta la ilusión monetaria.

Donde estamos ahora

Por el momento, las encuestas sobre la confianza del consumidor están sesgando a un nivel más bajo que en períodos similares en cuanto a crecimiento económico y empleo. Neale Mahoney y Ryan Cummings, economistas de Stanford, creen que la inflación y la persistente insatisfacción con los niveles de precios bien pueden ser la causa.

Mirando retrospectivamente períodos pasados de alta inflación, han hecho algunos cálculos aproximados que muestran que los efectos negativos de la inflación en la confianza del consumidor se erosionan un 50% cada año. En otras palabras, tienen una vida media de aproximadamente un año.

Mahoney actualizó la investigación a petición mía.

En los tres años hasta marzo, los precios aumentaron un 17,9%. Según el modelo de Mahoney (y, sobre todo, suponiendo que la tasa de inflación caiga inmediatamente hasta alcanzar el pronóstico de la Reserva Federal del 2,5% anual), habría un aumento de 8 puntos porcentuales en la confianza del consumidor para noviembre. Entonces habrá elecciones nacionales.

Mahoney y Cummings sirvieron en la administración Biden. Si tienen razón –y si la inflación realmente cae rápidamente y se mantiene baja– la mejora en el ánimo nacional podría inclinar el resultado de las elecciones.

Pero la inflación ha desafiado los esfuerzos de predicción de los economistas en los últimos años. No hago suposiciones.

Ciertamente espero que la inflación baje y sea seguro vivir una vida normal sin pensar en la ilusión del dinero. Pero me llevará mucho tiempo dejar de ver la caída del dólar.

- Jeff Sommer es columnista en NYT sobre mercados, finanzas y economía.