Brasil: la oportunidad única para toda una generación

Hay momentos en que la historia deja de ser un mero telón de fondo y comienza a reorganizar el centro de gravedad de la economía mundial.

Eso es lo que está ocurriendo ahora. La combinación de tensiones geopolíticas, la fragmentación de las cadenas de producción, la transición energética, la revalorización de la seguridad estratégica y la carrera global por los recursos escasos ha comenzado a redefinir la lógica de la asignación de capital internacional. Ya no se trata solo de buscar rentabilidad. Se trata también de buscar resiliencia, previsibilidad, acceso a insumos críticos y exposición a geografías menos vulnerables a las crisis que se acumulan a nivel global.

En esta reconfiguración, los países emergentes vuelven a estar en el punto de mira. Y pocas regiones del mundo parecen estar tan bien posicionadas como Latinoamérica. Dentro de ella, ningún país reúne tantas condiciones objetivas para aprovechar este movimiento como Brasil.

Durante mucho tiempo, el capital extranjero observó los mercados emergentes de forma esporádica, casi siempre supeditado a los ciclos de liquidez global, el arbitraje de tipos de interés y las fluctuaciones de los precios de las materias primas. Entraba rápidamente, salía con la misma rapidez y, en el intervalo, dejaba poco más que la apreciación de los activos y una compresión temporal de los diferenciales. Lo que parece estar surgiendo ahora es de una naturaleza diferente.

El inversor global, así como las grandes corporaciones y los propios gobiernos, han comenzado a incorporar una variable previamente subestimada: la geografía estratégica. En un mundo más conflictivo, fragmentado y a la defensiva, la ubicación de los activos, la fiabilidad de los proveedores, la estabilidad territorial y la disponibilidad de recursos naturales se han vuelto nuevamente decisivas.

Es precisamente aquí donde Latinoamérica cobra relevancia. La región combina tres atributos poco comunes en el mundo contemporáneo.

El primero es la relativa distancia de los principales focos de conflicto. El segundo es la abundancia de recursos naturales en un momento en que los recursos se han vuelto nuevamente sinónimo de poder. El tercero es la existencia, aunque desigual, de democracias funcionales, mercados mínimamente integrados en el sistema financiero internacional y espacio para la expansión de la inversión productiva. En un planeta que ha comenzado a debatir sobre soberanía energética, seguridad alimentaria, minerales críticos, reindustrialización y autonomía estratégica, Latinoamérica ha dejado de ser simplemente una periferia exportadora para convertirse en una frontera potencial para el reposicionamiento del capital. No es difícil entender por qué.

La región concentra abundante agua, tierras cultivables, capacidad de producción de alimentos, importantes reservas de petróleo y gas, así como minerales estratégicos como cobre, litio y mineral de hierro. En una economía global que demandará cantidades cada vez mayores de energía, fertilizantes, metales industriales e insumos para uso civil y militar, esta dotación deja de ser un factor pasivo para convertirse en un activo geopolítico. La transición energética, a menudo descrita en un lenguaje casi abstracto, es en realidad intensiva en territorio, infraestructura y materias primas. Lo mismo ocurre con la nueva economía digital, la expansión de la inteligencia artificial y la reorganización de las cadenas industriales sobre bases más seguras.

Todo esto requiere recursos. Y pocos lugares pueden ofrecerlos a la escala de Latinoamérica.

Sin embargo, la región no es homogénea. Y es precisamente en esta diferenciación interna donde destaca Brasil. Su peso radica, ante todo, en algo simple y decisivo: la escala. Brasil es lo suficientemente grande como para ser relevante para el inversor global. Cuenta con un mercado interno, una alta densidad empresarial, un sistema bancario robusto, un sector agroindustrial altamente competitivo, una base industrial aún relevante y un mercado de capitales mucho más profundo y líquido que el de sus pares regionales. Para el capital internacional, esto marca una enorme diferencia.

La escala permite una entrada con relevancia; la liquidez ofrece una salida con menor costo; la sofisticación institucional reduce la fricción. En otras palabras, Brasil no es solo otro destino emergente. Es el único en la región capaz de absorber flujos significativos en diferentes clases de activos sin perder inmediatamente la funcionalidad del mercado.

Este punto merece ser destacado. En tiempos de incertidumbre global, no basta con que un país tenga potencial; necesita contar con mecanismos concretos para transformar el interés en asignación de recursos. Brasil los posee. Su sistema financiero es sofisticado, su infraestructura de mercado es madura, su regulación prudencial está reconocida, su capacidad de intermediación es amplia y su familiaridad con los inversionistas extranjeros no es trivial. Pocos mercados emergentes logran combinar, simultáneamente, abundancia de recursos naturales, una masa crítica de mercado interno, liquidez financiera, tecnología bancaria y una arquitectura institucional suficientemente desarrollada para acoger capital de cartera e inversión directa. Esta combinación otorga al país una ventaja comparativa difícil de replicar.

Existe también un elemento menos cuantificable, pero no por ello menos relevante: Brasil ofrece una narrativa comprensible para el capital internacional. En un mundo que ha vuelto a pensar en términos de bloques, zonas de influencia y cadenas de suministro fiables, el país puede presentarse como una plataforma para la producción de alimentos, energía, minerales y activos financieros en un entorno geográfico relativamente protegido. Puede ser un destino para la inversión en infraestructura, logística, transición energética, crédito, capital, tecnología aplicada al sistema financiero y cadenas vinculadas a la seguridad del suministro. Esta pluralidad es excepcional. Muchos países son competitivos en uno o dos vectores. Brasil, en cambio, es potencialmente competitivo en varios a la vez.

Pero es precisamente aquí donde la cuestión deja de ser coyuntural para convertirse en histórica. Lo más importante no es que Brasil esté bien posicionado para atraer capital, sino que este atractivo, si se aprovecha adecuadamente, puede ofrecer finalmente al país —y, en cierta medida, a la propia Latinoamérica— una oportunidad concreta para escapar de la trampa de los ingresos medios. El término, consagrado en la literatura académica, describe con precisión la situación de las sociedades que han logrado superar la pobreza estructural y alcanzar un nivel de renta media, pero que no han conseguido dar el siguiente paso: la transición hacia la renta alta. Se trata de una etapa particularmente difícil, ya que requiere reformas más sofisticadas, instituciones más sólidas, aumentos de productividad constantes y un nivel de coordinación mucho mayor entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Salir de la renta baja suele ser, en gran medida, fruto de la urbanización, la industrialización temprana, la incorporación de la mano de obra y la acumulación de capital básico.

Salir de la renta media es otra tarea. Requiere una educación de mayor calidad, una seguridad jurídica más estable, una regulación más racional, un Estado más eficiente, un entorno empresarial menos volátil e instituciones capaces de recompensar la inversión a largo plazo en lugar de perpetuar ciclos de baja productividad. En resumen, requiere un salto institucional. Y esa es la verdadera prueba para Brasil.

Por lo tanto, la oportunidad actual no debe interpretarse como un mero episodio favorable del mercado. Puede ser el impulso externo necesario para desencadenar una transformación más profunda. El mundo necesita simultáneamente alimentos, energía, minerales, territorio seguro y mercados capaces de recibir capital a gran escala. Brasil puede ofrecer todo esto. Sin embargo, los recursos por sí solos no generan desarrollo; lo que genera desarrollo es la capacidad de convertirlos en productividad, infraestructura, innovación y capital humano. La historia económica está plagada de países ricos en recursos naturales y con un desempeño deficiente. La diferencia nunca ha radicado solo en lo que la geología ofrece, sino en lo que las instituciones son capaces de hacer con ello.

Por eso, el momento actual puede ser más que prometedor, puede ser decisivo. Las oportunidades históricas no permanecen abiertas por mucho tiempo. Surgen cuando las condiciones externas y las posibilidades internas se alinean de una manera inusual. Hoy, esta alineación existe. La geopolítica impulsa el capital hacia geografías más seguras. La transición energética aumenta el valor de los recursos que Brasil posee en abundancia.

La fragmentación global incrementa la prima que se paga a los grandes mercados emergentes con liquidez y cierta madurez institucional.

Y América Latina, menos expuesta a las conmociones más agudas del orden internacional, reaparece como un espacio de oportunidad.

El riesgo, como ha sucedido con frecuencia en el pasado, radica en confundir la ventaja inicial con un destino garantizado. No existe una relación automática entre atraer capital y enriquecerse. Sin reformas, previsibilidad e instituciones de alta calidad, la afluencia de recursos puede disiparse en una apreciación transitoria de los activos y la moneda, y una nueva ronda de promesas postergadas. Sin embargo, con las decisiones correctas, el resultado puede ser diferente.

Brasil tiene ante sí no solo una fase favorable, sino la rara posibilidad de transformar atributos históricos —territorio, escala, recursos, liquidez— en prosperidad duradera.

Eso es lo que hace que el momento sea único. Más que una buena coyuntura, el país podría estar ante una oportunidad única en una generación. Y las oportunidades, como es sabido, no suelen presentarse dos veces.

- El autor, Gabriel Barros, es Economista Jefe da ARX Inversiones. El artículo fue publicado en Cojuntura Economica, de FGV IBRE (Fundación Getulio Vargas, Instituto Brasilero de Economía).