Bajar la meta de inflación: ¿es momento?

Hasta 2025, Sudáfrica tenía exactamente nuestra meta de inflación: un rango de 3% a 6%, con 4,5% como centro. En julio de ese año la bajó a 3%, aprovechando que su inflación rondaba ese nivel y que las expectativas venían cayendo. Uruguay tuvo su ventana en marzo, cuando la inflación tocó 2,94%, el registro más bajo en siete décadas; hoy está en 4,9%, por encima de la meta, y la tasa de interés de referencia volvió a subir (gráfico 1). En el debate público asoma la idea de revisar la meta hacia abajo, y también la posición de que antes hay que consolidar el 4,5%. Nadie objeta el destino; la discusión de fondo es el momento.

Los emergentes han bajado la meta

Una guía publicada este año por el FMI (How to Design and Review Inflation Targets in Emerging Market and Developing Economies, 2026) muestra que, entre los emergentes con más de veinte años de metas de inflación, todos —menos dos— apuntan a valores de entre 2% y 4%. Uruguay es una de esas dos excepciones; la otra es Turquía (gráfico 2). Una inflación más baja abarata el crédito, alarga los contratos, quita espacio a la dolarización y reduce la erosión del ingreso de quienes no pueden protegerse. Un estudio del mismo organismo sobre Sudáfrica (Macroeconomic Effects of Lowering South Africa's Inflation Target, 2025) estimó que el pago de intereses de la deuda pública bajaría 0,6% del PIB en forma permanente.

El costo de la transición depende de la credibilidad: casi nulo si la gente cree en la nueva meta, más de 1 pp de producto por cada punto de inflación si tarda en creer.

En ese contexto, y tomando en cuenta las encuestas de expectativas, las empresas uruguayas hoy esperan 5% a dos años, medio punto por encima de la meta actual: da la sensación que no creerían de inmediato en una meta más baja. El estudio del FMI agrega que una consolidación fiscal simultánea abarata la transición.

El comportamiento de nuestra inflación

La misma guía del Fondo fija una condición: bajar la meta solo cuando la caída de la inflación es estructural y no cíclica, porque lo peor que puede pasar es tener que dar marcha atrás. Sudáfrica lo sabe: en 2001 planeó angostar su banda y debió abandonar el plan por un salto del tipo de cambio que llevó la inflación por encima del rango. ¿Fue estructural el 2,94% de marzo? El indicador de propagación de PwC da una primera pista. Mira el núcleo de precios (los 327 artículos del IPC que quedan al excluir frutas y verduras y tarifas, donde suelen nacer los shocks): si en lugar del techo actual de 6% usamos el que tendría una meta de 3% con un punto de tolerancia, es decir, 4%, en marzo el 54% del núcleo lo superaba, y en octubre el 55% (gráfico 3).

El piso de los no transables

Separemos la canasta del IPC en dos bloques. Uno son los no transables, cuyo precio se fija por condiciones locales, y que en casi 90% son servicios privados: alquileres, servicio doméstico, salud, enseñanza, restaurantes. Pesan cerca del 32% de la canasta y suben 6,0% en doce meses. El otro, el 68% restante, son bienes, alimentos y tarifas. Los no transables casi no se movieron: en catorce años nunca subieron menos de 5,4%, y recién en agosto de 2025 bajaron de 6%, nivel al que volvieron en este octubre (gráfico 4). En marzo, con la inflación en su mínimo, subían 5,8% y explicaban casi dos tercios del total, frente a algo menos de 40% hoy.

Dicho en puntos: de la inflación actual de 4,9%, los servicios aportan por sí solos 1,9 (gráfico 5). Con una meta de 3%, al 68% restante de la canasta le quedaría apenas 1,1 puntos. Eso ocurrió una sola vez desde 2012: en marzo, con frutas y verduras en caída, combustibles bajos y dólar débil. Es decir, el resto tendría que subir 1,6% por año de forma permanente, cuando en la última década promedió 7%. Supongamos algo generoso: que bienes, alimentos y tarifas suban 2,5%, en línea con la inflación buscada por varios de nuestros socios comerciales. Aun así, los no transables deberían bajar el ritmo de crecimiento desde 6,0% a 4,1%; si el resto subiera 3%, tendrían que converger también a 3%. Esa brecha de casi 2 pp es el piso que separa a Uruguay de una meta de 3%.

Por qué los no transables no bajan

La guía del FMI da la base teórica. Cuando la productividad crece más en los sectores que compiten con el exterior que en los no transables, los precios de estos suben más que los de los bienes de forma persistente: es el efecto Balassa-Samuelson. Una empresa exportadora produce hoy mucho más por hora que hace veinte años; un servicio personal, casi lo mismo. Como los salarios de ambos sectores tienden a equipararse, en el segundo el mayor costo va a precios. En Uruguay, desde 2012 los no transables suben en promedio casi dos puntos más que el resto de la canasta. Por eso, advierte la guía, una meta baja exige una inflación aún menor en los transables, lo que suele pasar por una moneda que se aprecia. Con este piso, una meta de 3% se cumple con dólar barato o no se cumple.

Además, los no transables son, principalmente, servicios intensivos en mano de obra. La productividad de los servicios ha permanecido estable en la última década. Por tanto, salarios que suben 6% con una productividad no crece, se trasladan a precios que suben 6%.

¿Cuándo y cómo?

El piso no se baja con la tasa de interés, que actúa sobre la demanda y no sobre la productividad: se baja con productividad o con ajustes salariales anclados a una meta menor. Y el momento tiene fecha. La ronda salarial vigente vence a mediados de 2027, cuando las proyecciones oficiales ubican la vuelta de la inflación al 4,5%. Si la meta se baja después de fijadas las pautas de la próxima ronda, habrá dos años de contratos indexados a la meta vieja. Si se anuncia antes, con una senda gradual como las de la República Checa o Brasil, que bajaron medio punto o un cuarto de punto por año, las nuevas pautas pueden nacer alineadas con el nuevo destino, y empresas y sindicatos tendrían un horizonte cierto para negociar. Sobre el ancho de la banda, la guía del Fondo es cauta: una banda angosta ancla mejor, pero promete una precisión que la economía no tiene; lo esencial es que el rango no se lea como un permiso para ubicarse en cualquier punto.

Tienen razón quienes dicen que hoy no es el momento, y también quienes sostienen que hay que ir hacia una meta más baja. Falta acordar cuándo y cómo, y la respuesta está en entender dos conceptos: (i) somos una economía tomadora de precios externos, y (ii) dentro de lo que podemos manejar están los servicios. Allí hay dos palancas: que la próxima ronda salarial se paute con la nueva meta y no con la vieja, y una ganancia de productividad que hoy no se vislumbra ni como masiva ni como inmediata.

-Economista Ramón Pampín, manager en PwC Uruguay