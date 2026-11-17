Una campana de 339 años y pinturas redescubiertas durante una restauración en la catedral de San José
La pieza de bronce llegó en carreta desde las Misiones Orientales en 1828, junto a miles de indígenas. Casi dos siglos después, los trabajos para recuperar una capilla del templo sacaron a la luz pinturas del artista suizo Martino Perlasca y abrieron una investigación sobre su obra.
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